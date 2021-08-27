В Казахстане планируют выпустить пять новых вакцин

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НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Пять новых вакцин планируют выпустить в НИИ проблем биологической безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Меньше месяца осталось до запуска отечественного производства вакцин на базе НИИ в Отаре. Члены Гражданского штаба по борьбе с пандемией коронавируса "Ел ушін егілемін!" посетили научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, где ознакомились с производством QazVac, сообщает " Хабар 24 ".

67 различных вакцин разработали в стенах единственного НИИ, занимающегося исследованиями опасных вирусов. Именно эти ученые в числе первых в мире стали авторами прививки против COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, отечественным QazVaс привились более 300 тысяч казахстанцев. Поставляют вакцину и в другие страны, пока в качестве гуманитарной помощи.

Я считаю, что это большой предмет для гордости всех казахстанцев. Мы смогли четвертыми в мире произвести очень эффективную вакцину. Допустить ее в медицинское применение. Сейчас есть возможности по ее модификации к новым штаммам, в том числе дельта штамму. Для этого, надеюсь, будут приняты соответствующие решения. И сейчас нам показывают завод, который может производить 62 млн вакцин в год. Его фактическая мощность может раза в два-три превышать это все", - сказал представитель Гражданского штаба по противодействию пандемии коронавируса в Казахстане Рахим Ошакбаев.

В прошлом году близ института был заложен фундамент завода OtarBioFarm. Сейчас на предприятии проводят пусконаладочные работы. Автоматизированное оборудование проверяют в тестовом режиме. Запустить его планируют в следующем месяце. Но есть пара проблем. Во-первых, неповоротливая система поставки реактивов и сырья для производства вакцин. Во-вторых, кадровый голод.

Молодежь к нам не едет. Нет ни одного выпускника государственной программы "Болашак". Молодежь и других специалистов необходимо стимулировать. Почему? Потому что это производство. Необычное производство. Это уникальное производство", - сказала Кунсулу Закарья, генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Встреча показала, что нужно вносить изменения в законодательства в нормативные акты с тем, чтобы сделать систему изготовления вакцин и любых лекарств очень гибкой, быстрой, отвечающей времени. Также поступают и другие государства", - сказала депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

В НИИ планируют в ближайшие 3 года выпустить 5 новых вакцин. Это и развитие отечественной науки, и снижение удельного веса импортной вакцины на казахстанском рынке. Уже через два дня, к примеру, начнется второе клиническое исследование QazCovac-P против коронавируса.





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