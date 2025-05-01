В Казахстане появится единый пакет медицинской помощи

Постковидный синдром развивается примерно у шести из 100 переболевших COVID-19 человек

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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Большинство больных COVID-19 полностью выздоравливают после перенесенной инфекции, но у некоторых из них развивается постковидный синдром, имеющий средне- и долгосрочные последствия для одной или нескольких систем организма, - Большинство больных COVID-19 полностью выздоравливают после перенесенной инфекции, но у некоторых из них развивается постковидный синдром, имеющий средне- и долгосрочные последствия для одной или нескольких систем организма, сообщает Всемирная организация здравоохранения.





Постковидный синдром развивается примерно у шести из 100 переболевших COVID-19 человек. В ВОЗ подчеркнули, что широкомасштабная циркуляция вируса продолжается и каждый новый случай заражения создает риск осложнений.





Распространенными симптомами постковидного синдрома являются слабость, одышка, боль в мышцах или суставах и нарушение сна", - отметили в организации.





Постковидный синдром (ПКС) также часто называют "длительный COVID". Он характеризуется разнообразными симптомами, которые обычно появляются в течение трех месяцев после дебюта COVID-19 и продолжаются не менее двух месяцев.





ПКС может развиться у любого человека, однако в зоне риска - женщины, лица пожилого возраста, курильщики, лица с избыточной массой тела или ожирением, а также хроническими заболеваниями.





Повышающими риск-факторами также являются неоднократно перенесенная инфекция и тяжелое течение COVID-19, требующее госпитализации или перевода больного в отделение интенсивной терапии. Повышенная заболеваемость постковидным синдромом наблюдается среди лиц с инвалидностью, а также в районах, в которых имеются диспропорции в доступе населения к медицинской помощи и препятствия для ее получения", - отметили в ВОЗ.





Причины постковидного синдрома в настоящее время изучаются исследователями. Синдром может поражать почти любой орган, в том числе сердце и кровеносную систему, легкие, нервную систему, желудочно-кишечный тракт и эндокринную (гормональную) систему. При обследовании больных постковидным синдромом у них выявляются, помимо прочего, признаки сохранения вируса SARS-CoV2, нарушений иммунного ответа и аутоиммунных расстройств, а также формирования микроскопических тромбов (микротромбоз).





В целом перечень жалоб больных ПКС насчитывает более 200 различных симптомов, среди которых:





слабость;

боли в мышцах и суставах;

ощущение одышки;

головная боль;

когнитивные нарушения и трудности с концентрацией внимания;

изменения вкусовых ощущений.





Также встречаются нарушения сна, депрессия и тревожность. Такие симптомы могут сохраняться со времени исходного заболевания или развиваться уже после выздоровления. Симптоматика может варьироваться от слабовыраженной до резко ухудшающей качество жизни и может ограничивать способность человека к работе, повседневной деятельности или физической активности", - отмечают исследователи.





Среди возможных симптомов также нарушение равновесия, сильное сердцебиение, головокружение, нарушения функции почек, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет и психические расстройства.



