В Казахстане предлагают создать биобанки для хранения генетического материала

Астана. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане предлагается развивать биобанки для хранения генетического материала человека, животных, растений и микроорганизмов. Соответствующие нормы предусмотрены в проекте поправок по вопросам здравоохранения, одобренные мажилисом в первом чтении, передает Kazakhstan Today.





Как пояснил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы депутатов относительно перспектив развития биобанка, норма по биобанкам очень актуальна, пишет Kazpravda.kz





"В Казахстане есть необходимость создания и развития биобанков. В мире эта практика достаточно хорошо развита, и для сохранения биоразнообразия это особенно важно, для того чтобы воспроизвести образцы, которые могут исчезнуть", - сказал вице-министр МОН.





По его информации, в Казахстане планируется развивать биобанки по двум направлениям.





"Мы собираемся развивать это направление по двум векторам. Первое - это биологические банки и второе - биобанки медицинского направления. В целом у нас исследования, все нормы есть. Если данная норма будет принята, мы проведем соответствующую работу", - отметил Асхат Аймагамбетов.





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