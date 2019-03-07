В Казахстане предлагают создать биобанки для хранения генетического материала

Как пояснил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы депутатов относительно перспектив развития биобанка, норма по биобанкам очень актуальна, пишет Kazpravda.kz.
"В Казахстане есть необходимость создания и развития биобанков. В мире эта практика достаточно хорошо развита, и для сохранения биоразнообразия это особенно важно, для того чтобы воспроизвести образцы, которые могут исчезнуть", - сказал вице-министр МОН.
По его информации, в Казахстане планируется развивать биобанки по двум направлениям.
"Мы собираемся развивать это направление по двум векторам. Первое - это биологические банки и второе - биобанки медицинского направления. В целом у нас исследования, все нормы есть. Если данная норма будет принята, мы проведем соответствующую работу", - отметил Асхат Аймагамбетов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства