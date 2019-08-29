В Казахстане приостановили вакцинацию против туберкулеза

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане временно приостановили вакцинацию против туберкулеза, сообщили эксперты на брифинге СЦК, передает Kazakhstan Today.

По информации "Хабар 24", причиной стало то, что японский завод-производитель отозвал свою продукцию из 35 стран. Объяснили это обнаружением в трех флаконах инородного вещества. Предполагается, что это пластиковая крышка, которая оказалась в растворителе препарата. По словам казахстанских специалистов, никакого риска для тех, кто уже получил прививку, нет.

"По поводу тех детей, которые получили эту вакцину, - никакого риска нет. Инородное вещество найдено только в трех флаконах из 90 тысяч партий. Сказать о том, что они к нам в страну поступали, никто не может. Это решение производителя, это национальный стандарт Японии. Они приняли решение отозвать все вакцины, которые были произведены на заводе в то время. Поэтому никакого риска для детей, которые уже получили вакцину, нет", - сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова.

В настоящее время Минздравом ведутся переговоры по поставке индийской вакцины, которая также переквалифицирована ВОЗ. Её ожидают через 2-3 месяца.

Отметим, в сентябре стартует кампания дополнительной иммунизации. Пока только против кори и краснухи.





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