Система Orphus

В Казахстане приостановили вакцинацию против туберкулеза

28.08.2019, 20:01 7129
Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане временно приостановили вакцинацию против туберкулеза, сообщили эксперты на брифинге СЦК, передает Kazakhstan Today.
 
По информации "Хабар 24", причиной стало то, что японский завод-производитель отозвал свою продукцию из 35 стран. Объяснили это обнаружением в трех флаконах инородного вещества. Предполагается, что это пластиковая крышка, которая оказалась в растворителе препарата. По словам казахстанских специалистов, никакого риска для тех, кто уже получил прививку, нет. 
 
"По поводу тех детей, которые получили эту вакцину, - никакого риска нет. Инородное вещество найдено только в трех флаконах из 90 тысяч партий. Сказать о том, что они к нам в страну поступали, никто не может. Это решение производителя, это национальный стандарт Японии. Они приняли решение отозвать все вакцины, которые были произведены на заводе в то время. Поэтому никакого риска для детей, которые уже получили вакцину, нет", - сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова. 
 
В настоящее время Минздравом ведутся переговоры по поставке индийской вакцины, которая также переквалифицирована ВОЗ. Её ожидают через 2-3 месяца. 
 
Отметим, в сентябре стартует кампания дополнительной иммунизации. Пока только против кори и краснухи. 

Как сообщалось ранее, по данным статкомитета, в июне 2019 года в РК было зарегистрировано 617 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 8,5% меньше, чем в июне прошлого года. В январе - июне 2019 года было зарегистрировано 3865 случаев заболевания. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая