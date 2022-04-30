В Казахстане расширили перечень лекарств, подлежащих маркировке
29.04.2022, 13:25 2501
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Правительство РК внесло изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Маркировке с 1 июля 2022 года подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года.
В список вошли:
сыворотки иммунные и прочие фракции крови;
иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;
кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
лекарственные средства.
Напомним, с 1 апреля маркировке также подлежат сигареты и все табачные изделия, а с 1 ноября 2022 года - обувь.
Постановление о маркировке лекарств вводится в действие с 8 мая 2022 года.
Просьбой Минздрава о выделении дополнительного финансирования заинтересовались депутаты
20.04.2022, 14:33 15286
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Мажилисмены подняли вопрос о расходовании бюджетных средств Министерством здравоохранения РК. Депутат Лариса Павловец поинтересовалась, почему Минздрав просит выделить 6,7 млрд тенге на закуп вакцин, когда на эти же цели из гарантированного трансферта Нацфонда выделяются 20,6 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При формировании республиканского бюджета на 2022 год мною поднимался вопрос о целесообразности сокращения расходов на закуп вакцин в сумме 6,7 млрд тенге. Был получен ответ, что средств на закуп вакцин достаточно. А 6,7 млрд тенге это просто лишнее. Вот прошло три месяца, и мы видим обратную картину. Вы снова просите дополнительно на закуп вакцин", - сказала депутат мажилиса парламента.
По словам Павловец, кроме этих средств дополнительно выделяются 20,6 млрд тенге из гарантированного трансферта Нацфонда на закуп 4 млн доз вакцины Pfizer.
Получается, что сначала вы сокращаете расходы на 6,7 млрд, а сегодня приходите на уточнение и просите уже 27 млрд тенге. Поясните, с чем связано такое финансирование? Мы готовимся к новой волне пандемии?" - поинтересовалась Лариса Павловец.
Разъяснения по поводу закупа дала глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният.
В прошлом году при формировании бюджета, действительно, на сумму 6,7 млрд тенге были не поддержаны расходы. Данные суммы были тогда направлены на закуп вакцины против вируса папилломы человека для девочек-детей, против ВПЧ вакцинацию. Тогда это было связано с ковидом и в целом с социальной напряженностью в обществе по поводу проведения вакцинации (...) сегодня мы действительно запрашиваем 6,7 млрд тенге. Суммы совпадают, но они не взаимосвязаны друг с другом, из этих сумм 3,4 млрд тенге - это на увеличение стоимости пентавакцины. Вы знаете, что для детей - это вакцины против дифтерии, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции", - сообщила Гиният.
По ее словам, стоимость этих вакцин повысилась, в этом году должны обеспечить вакцинацию более 700 тысячам детей. Остальные 2,4 млрд тенге нужны на курсовую разницу на закуп всех вакцин в рамках национального календаря.
Что касается вакцины Pfizer. Это не новый закуп. В прошлом году, закупая вакцины Pfizer, мы брали средства из "СК-Фармации". По договору мы должны были осенью стопроцентно оплатить всю сумму вакцин, и "СК-Фармация" погасила данную сумму. На сегодняшний день необходимо погасить долг перед "СК-Фармацией". Эта задолженность если своевременно в мае не погасится, то единый дистрибьютор не сможет свои договорные отношения с поставщиками по лекарственным препаратам обеспечить. Поэтому просим поддержать", - заключила министр.
Также, по словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, договор с Pfizer был заключен после поручения президента в конце 2021 года.
Соответствующих денег в бюджете не было предусмотрено, также у нас в резерве денег не оставалось, поскольку мы в течение года более 100 млрд тенге потратили на ковидные мероприятия, поэтому, когда решение принималось, "СК-Фармация" напрямую заключила договор с Pfizer и закупила вовремя эти вакцины. И мы обещали, что в этом году при уточнении данные средства будем предусматривать", - пояснил министр финансов.
Самозанятые казахстанцы смогут оплачивать взносы в Фонд медстрахования на год вперед
18.04.2022, 13:48 18871
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Дополнения в Закон Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" разработало Министерство здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно документу, самозанятые казахстанцы смогут оплачивать взносы в Фонд ОСМС:
на двенадцать месяцев, предстоящих дате уплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете;
за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете.
В Минздраве отметили, что нововведение предлагается для увеличения доступности медицинской помощи в системе ОСМС.
По действующей норме плательщикам для получения права на медицинскую помощь в системе ОСМС необходимо погасить долги за предыдущие 12 месяцев и в дальнейшем производить уплату взносов ежемесячно за каждый месяц", - говорится в документе.
В министерстве подчеркнули, что на сегодня 3,3 млн казахстанцев, или 17,4% населения страны, в том числе 1,5 млн сельского населения, не имеют доступа к медицинской помощи в системе ОСМС. Это люди, которые не имеют подтвержденного постоянного дохода, а также социального статуса безработных. В случае заболевания такие лица вынуждены обращаться за платной медицинской помощью.
Альтернативный механизм более привлекательный для самостоятельных плательщиков взносов на ОСМС за 12 месяцев вперед. При этом право на медицинскую помощь в системе ОСМС для самостоятельных плательщиков предоставляется с даты уплаты таких взносов", - отметили в Минздраве.
Также предусмотрены меры для плательщиков единого совокупного платежа. Они могут уплатить взносы в Фонд ОСМС за предстоящие три месяца, при этом медпомощь им доступна при истечении этих трех месяцев.
Ожидается, что этим механизмом воспользуется порядка 30% незастрахованного населения, соответственно, им будет доступна медицинская помощь", - подчеркнули в Минздраве.
Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 мая.
В Казахстане усилят оснащение Центра медицины катастроф
27.03.2022, 16:19 47881
НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА – В Казахстане прорабатываются меры по усилению Центра медицины катастроф, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время прорабатываются меры по усилению Центра медицины катастроф, в том числе созданию четырех трассовых медико-спасательных пунктов, двух мобильных полевых госпиталей, выделению финансовых средств для обновления автомобильного парка", - проинформировал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
Он также сообщил, что будут пересмотрены порядок, виды и объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения.
В соответствии с законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера и ее последствий государственный орган по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера вправе использовать материальные ценности государственного материального резерва", - добавил Алихан Смаилов.
Минздрав намерен временно запретить вывозить лекарства из Казахстана
24.03.2022, 13:34 53031
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан подготовил проект приказа по вопросам вывоза лекарственных средств из страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ввести сроком на 6 месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также оборудования, материалов и комплектующих для их производства, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в документе.
Из запрета исключаются:
товары, перемещаемые транзитными перевозками, начинающимися и заканчивающимися за пределами Республики Казахстан;
медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов для личного пользования, к которым предъявляются специальные требования в соответствии с назначением, выданным медицинским работником;
товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам;
товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий;
лекарственные средства и медицинские изделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;
выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;
образцы лекарственных средств и медицинских изделий, поступающих для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований и (или) испытаний;
радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;
образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения экспертизы при государственной регистрации;
лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственного для него;
лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
лекарственные средства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
лекарственные средства и медицинские изделия, произведенные товаропроизводителями Республики Казахстан, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы "СТ-1", в отношении которых введен запрет.
Ознакомиться с приказом и принять участие в публичном обсуждении можно здесь.
В Минздраве прокомментировали вопрос сотрудничества с Карагандинским фармкомплексом
18.03.2022, 16:58 61596
Фото: twitter/Карагандинский фармацевтический комплекс
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Карагандинским фармацевтическим заводом, совладельцем которого является Кайрат Боранбаев, задержанный по подозрению в крупных хищениях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это частная компания. Какая у нее дальнейшая судьба, я, конечно, не знаю. Министерство здравоохранение к этому заводу никакого отношения не имеет. По поводу договорных обязательств, которые мы имеем с этой компанией, - они полностью выполнили. Дополнительных договорных обязательств с этой компанией у нас нет", - сообщила Ажар Гиният.
Также министр сообщила, сколько было выделено бюджетных средств на закуп вакцин.
В 2021 году в целом на приобретении вакцин было выделено 88 млрд тенге, из них 63 млрд - дозы вакцин Спутник V, 5,9 млрд - QazVac, 3,5 - CoronaVac, 15 млрд - это Sinopharm", - сказала Ажар Гиният.
Она добавила, что нужный объем вакцин на текущий год в Казахстане имеется. Потребности рассматривать необходимость закупки новой партии у завода нет.
Напомним, что 17 марта АФМ сообщило о задержании Кайрата Боранбаева по подозрению в крупных хищениях. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Врачи провели операцию с применением уникального гидрогеля, разработанного казахстанским ученым
10.03.2022, 16:08 74761
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В Казахстане проведена операция с применением уникального гидрогеля, разработанного отечественным ученым, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова был дан старт клиническим исследованиям новой методики хирургического восстановления хряща коленного сустава путем применения фибринового гидрогеля", - сообщили в ведомстве.
Методика разработана в рамках программно-целевого финансирования науки на 2021-2022 годы Министерства образования и науки РК.
Основным разработчиком новой методики является заведующий лаборатории стволовых клеток Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай.
Уникальность нашего гидрогеля заключается в том, что он состоит из модифицированного фибринового гидрогеля, собственных стволовых клеток пациента. За счет этого усиливается и ускоряется регенерация поврежденного хряща. Планируется, что новая методика окажет благоприятное влияние на качество жизни пациентов, уменьшит инвалидизацию. В результате снизится число людей, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава", - сказал Вячеслав Огай.
Врачи провели операцию 28-летнему пациенту, у которого артроз правого коленного сустава.
Всего в клинических исследованиях примут участие 80 добровольцев в возрасте от 25 до 60 лет, в числе которых пожилые люди, имеющие возрастные изменения в суставах, а также молодые спортсмены, имеющие профессиональные травмы. Клинические исследования проводятся согласно международному стандарту проведения клинических исследований (GCP). В целях гарантирования защиты прав, безопасности и благополучия пациентов личные данные пациентов не подлежат разглашению.
По оценкам специалистов, в Казахстане число пациентов, страдающих заболеваниями суставов, неуклонно возрастает. По статистике, общая заболеваемость суставов за последние 5 лет выросла с 4223,7 до 5283,2 на 100 000 населения. Патологией суставов страдают не только лица пожилого и старческого возраста, они регистрируются у 0,1% в возрасте до 19 лет, у 0,2% - моложе 29 лет, у 3,5% - до 39 лет, а у пациентов старше 50 лет их доля резко увеличивается. Прогрессирование заболевания суставов в течение нескольких лет приводит к инвалидности.
Сегодня был дан старт 1-2-й фазам исследования, которые продлятся до конца 2022 года. Затем будут проведены клинические исследования в нескольких центрах, результатом которых должны стать регистрация биомедицинского препарата, его массовое производство и широкое использование для всех нуждающихся в этой процедуре казахстанцев", - проинформировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что казахстанский ученый разработал уникальные клетки для лечения диабета.
Спутник Лайт начали производить в Казахстане
03.03.2022, 11:39 86251
Фото: instagram/almaty_zdrav
КАРАГАНДА. 3 МАРТА - Казахстанский фармацевтический комплекс сообщил о начале производства однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В КФК напомнили, что препарат разработанный для ревакцинации в российском НИИ имени Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане еще в середине прошлого года. Ее доказанная эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после применения.
Валидационные партии данной вакцины уже произведены на КФК и отправлены на контроль качества в Россию, проинформировали в пресс-службе.
На КФК были выпущены первые партии препарата "Спутник V" для вакцинации казахстанцев от коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в гражданский оборот отправлено 7 млн доз столь необходимой вакцины для борьбы с распространением инфекции в период пандемии. Следующий шаг - налаживание производства однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации населения", - рассказали в компании.
Казахстанский ученый разработал уникальные клетки для лечения диабета
02.03.2022, 12:52 88551
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Казахстанский ученый института молекулярной биологии и биохимии МОН РК Бахытжан Алжанулы разработал уникальные клетки для лечения диабета I типа при помощи редактирования генома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пересадка данных клеток позволит поджелудочной железе не только вырабатывать инсулин, но и самостоятельно регулировать его уровень в организме. В дальнейшем конструкцию будут трансплантировать в железу больных пациентов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.
Наш подход уникален. Мы с помощью технологии CRISPR, которая используется для редактирования генома клеток, разработали новую линию клеток поджелудочной железы, которая отвечает за синтез инсулина", - рассказал Алжанулы.
По его словам, в данном случае полученные клетки имеют уникальный характер - под воздействием света они могут либо повышать уровень инсулина, либо его снижать.
Наша работа заключалась в том, чтобы найти современные подходы к лечению диабета первого типа, а именно для клеточной терапии, которая будет вырабатывать собственный естественный инсулин", - отметил ученый.
В МОН отметили, что на сегодняшний день в мире не существует технологии лечения диабета I типа, больных поддерживают с помощью инсулинотерапии. В настоящее время ученые во всем мире работают над созданием клеток для потенциальной трансплантации.
Казахстанский биотехнолог в своей работе использовал ранее не применявшийся в науке метод получения бета-клеток и получил уникальные результаты.
Уникальность результата и преимущество над другими методами в том, что я соединил два метода - дифференциацию и редактирование генома. Дифференциация - это использование человеческих стволовых клеток как материала-источника для получения новых клеток любого органа в организме. В нашем случае из стволовых клеток мы получили клетки поджелудочной железы с редактированным геномом. Редактирование ДНК - это генная инженерия, изменение отдельных структурных элементов ДНК. В данном случае мы говорим о том, что от полученных клеток поджелудочной железы были достигнуты уникальные результаты - клетки самостоятельно регулируют уровень инсулина. Такого в мире еще не было", - рассказал он.