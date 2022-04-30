В Казахстане расширили перечень лекарств, подлежащих маркировке

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Правительство РК внесло изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Маркировке с 1 июля 2022 года подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года.



В список вошли:

сыворотки иммунные и прочие фракции крови;

иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;

кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;

лекарственные средства.



Напомним, с 1 апреля маркировке также подлежат сигареты и все табачные изделия, а с 1 ноября 2022 года - обувь.



Постановление о маркировке лекарств вводится в действие с 8 мая 2022 года.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

