Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В Казахстане растет число трупных доноров, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала AstanaTV , в 2017 году в стране провели 77 операций по пересадке органов умерших людей. И это на 50% больше показателей 2016 года.

Как сообщили в республиканском координационном центре по трансплантологии, при этом в стране по-прежнему не хватает доноров.

В целом по Казахстану почти 3500 человек стоят в очереди на пересадку органов. Большинство нуждаются в "свободных" почках. Пятистам больным требуется трансплантация печени. Операция на сердце нужна 135 пациентам. Еще 11 человек ждут от доноров легкие.

До операции в стране доходит лишь малая часть нуждающихся. К примеру, в прошлом году в Казахстане провели 280 операций по пересадке органов. В основном за счет живых доноров. Трупных, хоть и стало больше в два раза, но все равно недостаточно. Чтобы увеличить их число, в Минздраве предлагают внести изменения.

"Министерство здравоохранения вносит изменения. Каждый гражданин будет иметь право отказаться при жизни от трупного донорства или выразить согласие. Его волеизъявление будет фиксироваться в информационной системе Министерства здравоохранения. Если он отказался, то изъятия органов не будет. В случае если он дал согласие или нет никакого решения, то врачи имеют право взять органы для последующих трансплантаций", - сказал заместитель директора Республиканского координационного центра по трансплантации Серик Жариков.

Подобный опыт уже применяется во многих западных странах. В Испании свое согласие или отказ жители дают при получении паспорта. Эта система вывела страну в мировые лидеры по трансплантологии. В прошлом году там провели рекордное число операций больше 5000. Казахстанские врачи призывают соотечественников стать более ответственными.

"Есть страны, в которых здравоохранение платное, страховые компании и те люди, которые активное участие в донорских программах принимают, у них определенные скидки на медицинскую страховку. Есть масса стимулов различных. Но у нас единственный стимул - быть человеком ответственным", - сказал главный региональный трансплант-координатор Сергей Ишин.

Чтобы повысить число доноров, в Казахстане нужно проводить большую пропагандистскую работу, добавляют врачи. Пока же большинство среди населения реагирует негативно на посмертную трансплантацию. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире пересадки органов дожидаются лишь 10% нуждающихся пациентов, говорится в сюжете.

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