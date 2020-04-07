В Казахстане разработаны отечественные тест-системы для определения COVID-19

Всего взято на мониторинг 4084 человек, из них на медицинском наблюдении по 1 "А" категории - 1053, по 1 "Б" категории - 182 человека, по 2 категории - 2849 человек. Снято с наблюдения всего 408 человек. По состоянию на 9 марта остаются под наблюдением всего 3676 человек.