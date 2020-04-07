В Казахстане разработаны отечественные тест-системы для определения COVID-19

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане разработаны тесты на определение коронавируса, передает Kazakhstan Today.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил приветственное письмо коллективам Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева и Национального центра биотехнологии, сообщили в Акорде.
Поздравляю коллектив двух ведущих отечественных научных институтов с большим достижением - собственной разработкой диагностических тест-систем для определения коронавируса COVID-19. Благодаря работе ученых и специалистов Национального научного центра особо опасных инфекций и Национального центра биотехнологии удалось в сжатые сроки создать жизненно необходимые тесты, которые соответствуют всем установленным международным стандартам. Ваши достижения демонстрируют высокую конкурентоспособность отечественной биомедицинской отрасли и перспективность ее разработок в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Уверен, что разработанные тесты помогут сохранить жизнь и здоровье тысячам казахстанцев", - говорится в приветствии главы государства.
Президент поблагодарил ученых за плодотворную работу, пожелал им благополучия и новых свершений.
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