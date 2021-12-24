В Казахстане создается национальный холдинг QazBioPharm

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НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в октябре 2021 года выявлен 231 новый носитель ВИЧ-инфекции, что на 21,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - октябре 2021 года зарегистрировано 2920 носителей ВИЧ-инфекции, что на 7,4% больше, чем в январе - октябре 2020 года.

Кроме того, по данным статведомства, в октябре 2021 года зарегистрирован 491 случай заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 28% меньше, чем в октябре прошлого года. В январе - октябре 2021 года было выявлено 5590 случаев заболевания (рост на 3,3%).