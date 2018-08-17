В Казахстане уровень заболеваемости дизентерией снизился на 12%

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - В сравнении с аналогичным периодом 2017 года, количество случаев заболевания дизентерией в Казахстане сократилось на 12%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, за 7 месяцев 2018 года зарегистрировано 180 случаев заболевания дизентерией, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 1,0 (7 месяцев 2017 года 202 случая, показатель 1,14).

Дизентерия - острая бактериальная кишечная инфекция, возбудителем которой являются бактерии рода шигелл (дизентерийная палочка). Возбудители дизентерии могут длительно сохраняться во внешней среде (до нескольких месяцев). На некоторых пищевых продуктах они не только сохраняются, но и размножаются (молочные продукты, салаты, винегреты, вареное мясо, фарш, вареная рыба, компоты и кисели и другие).

Источником инфекции являются больные дизентерией (они выделяют шигеллы вместе с калом), а также бактерионосители (больные переболевшие дизентерией и продолжающие выделять микробов, несмотря на видимое выздоровление). Как и у всех кишечных инфекций, механизм передачи - фекально-оральный. Особую опасность для развития дизентерии представляют больные дизентерией работники питания и систем водоснабжения. От них микробы могут проникнуть в пищу или в воду и вызвать массовые вспышки болезни. Дизентерия передается преимущественно через воду и пищевые продукты.

Бытовое заражение дизентерийной инфекцией происходит через предметы обихода (посуда, выключатели, дверные ручки).

Огромную роль в распространении дизентерийной инфекции играет несоблюдение правил личной гигиены (грязные руки).

Заболевание начинается остро (в течение нескольких часов) и проявляется симптомами общей интоксикации - повышение температуры тела (38-39 градусов), озноб, чувство жара. Чуть позже появляются боли в нижней части живота, учащение стула - 5 и более раз в сутки, нередко с примесями крови и слизи, тошнота, рвота, вздутие живота. В тяжелых случаях заболевание дизентерией может привести к летальному исходу.

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