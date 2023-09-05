В Казахстане в ближайшие два года построят 655 медицинских объектов

В этом году сдадут 99 объектов ПМСП

Фото: t.me/KZgovernment

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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 годах планируется строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщила пресс-служба - В Казахстане в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 годах планируется строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщила пресс-служба правительства





В том числе 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий. На сегодняшний день ведется строительство 99 объектов ПМСП, которые будут сданы в этом году.





В 2024-2025 годы также будут модернизированы 32 многопрофильные центральные районные больницы с открытием инсультных и кардиологических центров, травматологических и ортопедических отделений, а также оснащением современным медицинским оборудованием.





В части кадрового обеспечения в течение 2023-2025 годов в медицинских колледжах и вузах страны планируется подготовить более 14 000 медсестер, 10 000 фельдшеров, 957 акушеров и 7000 врачей общей практики.





С целью обеспечения многопрофильных центральных районных больниц (МЦРБ) новым оборудованием до 2025 года запланирована закупка 965 единиц медтехники на общую сумму порядка 46 млрд тенге. Это касается различного оборудования - от аппаратов компьютерной томографии до аппаратов искусственной вентиляции легких.



