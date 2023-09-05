31.08.2023, 08:41 17291
В Казахстане в ближайшие два года построят 655 медицинских объектов
Фото: t.me/KZgovernment
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 годах планируется строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщила пресс-служба правительства.
В том числе 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий. На сегодняшний день ведется строительство 99 объектов ПМСП, которые будут сданы в этом году.
В 2024-2025 годы также будут модернизированы 32 многопрофильные центральные районные больницы с открытием инсультных и кардиологических центров, травматологических и ортопедических отделений, а также оснащением современным медицинским оборудованием.
В части кадрового обеспечения в течение 2023-2025 годов в медицинских колледжах и вузах страны планируется подготовить более 14 000 медсестер, 10 000 фельдшеров, 957 акушеров и 7000 врачей общей практики.
С целью обеспечения многопрофильных центральных районных больниц (МЦРБ) новым оборудованием до 2025 года запланирована закупка 965 единиц медтехники на общую сумму порядка 46 млрд тенге. Это касается различного оборудования - от аппаратов компьютерной томографии до аппаратов искусственной вентиляции легких.
Ранее сообщалось, в каких случаях узкого специалиста можно посетить без направления участкового врача.
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30.08.2023, 12:55 21836
В каких случаях узкого специалиста можно посетить без направления участкового врача
В Минздраве напомнили об утверждении маршрута "зеленый коридор", где пациент с подозрением на онкологическое заболевание в поликлинике проходит обследование за 18 дней
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Казахстана разъяснили правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях относительно посещения узких специалистов.
В приказе Минздрава "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях" предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (участковый врач) в определенных случаях.
В ведомстве рассказали, что пациенту не нужно записываться и получать направление к узкому специалисту у врача общей практики при неотложных состояниях и травмах, в том числе офтальмологических, оториноларингологических и других; при оказании экстренной и плановой стоматологической помощи; при заболеваниях дерматовенерологического профиля.
Прием к акушер-гинекологу и психологу осуществляется напрямую по месту прикрепления.
Кроме того, исключающим направление случаем является подозрение на заболевания онкологического и гематологического профиля.
В Минздраве напомнили об утверждении маршрута "зеленый коридор", где пациент с подозрением на онкологическое заболевание в поликлинике проходит обследование за 18 дней.
При повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая, а также по профилю заболевания динамического наблюдения можно также без направления попасть к узкому специалисту.
Также не нужно получать направление для обращения в молодежные центры здоровья и для получения услуг передвижных медицинских комплексов и др.
В Минздраве также добавили, что в рамках своей квалификации врач общей практики должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания. ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.
Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше.
29.08.2023, 17:22 25801
Ситуация по кори обострилась во всем мире
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Количество случаев заболеваемости корью растет во всем мире, в том числе в Казахстане, говорится в пресс-релизе Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.
Во всем мире обострилась ситуация по кори, в том числе и в Казахстане. С начала текущего года в стране зарегистрировано 3746 подтвержденных случаев кори. Из них дети - 3121 (83%), подростки - 96 (3%), взрослые - 529 (14%)", - сообщает ведомство.
Наибольшее количество подтвержденных случаев кори отмечается в городе Алматы - 1187, что составляет 33% всех заболевших в стране.
За Алматы следуют Жамбылская область - 495 случаев (13%), далее следует Шымкент - 441 случай (12%) и Алматинская область - 352 случая (10%).
По данным ВОЗ, в первом полугодии 2023 года в мире было зафиксировано несколько стран с высоким уровнем заболеваемости корью.
Лидирующую позицию занимает Индия, где было зарегистрировано 57 550 случаев этой опасной инфекции. После Индии по заболеваемости корью следует Йемен - 24 596 случаев. Далее Пакистан - 10 549 случаев кори. В таких странах Африки, как Эфиопия (4836 случаев), Камерун (4745 случаев), Нигерия (4385 случаев) и Сомали (2711 случаев) также отмечается высокая заболеваемость. Демократическая Республика Конго завершает список топ-10 стран по заболеваемости корью, насчитывая 2511 случаев кори за вышеуказанный период", - отметили в Минздраве.
Там напомнили, что вирус передается от больного воздушно-капельным путем.
Например, когда больной корью кашляет, чихает или разговаривает, вирус распространяется в воздухе в виде микроскопических капель и окружающие люди могут их вдохнуть. Около 90% людей, которые не болели корью или не были вакцинированы против кори, заражаются при контакте с носителем вируса кори", - отметила Дияра Мұқажан, главный специалист оперативного центра по ЧС в области общественного здравоохранения Национального центра общественного здравоохранения.
Симптомы кори появляются примерно через 10-14 дней после контакта с вирусом. Обычно включают: высокую температуру, сухой кашель, насморк, боль в горле, воспаленные глаза (конъюнктивит), крошечные белые пятна с голубовато-белыми центрами на красном фоне, обнаруживаемые на внутренней поверхности слизистой щек - также называемые пятнами Бельского-Филатова-Коплика. Этот симптом держится 2-3 дня. На 4-5-й день болезни при новом повышении температуры появляется сыпь, начинается период высыпания, который продолжается 3 дня.
В группе риска находятся непривитые и люди, которые путешествуют в зарубежные страны, где корь широко распространена.
Зачастую население отказывается от вакцинации, ссылаясь на то, что лучше переболеть корью, чем вакцинироваться, не зная о последствиях самого заболевания. Например, человек заболевает корью, получает симптоматическое лечение, считает себя выздоровевшим. Однако хочется отметить, что при перенесенной кори реконвалесцент (выздоровевший) может получить серьезные осложнения через некоторое время и даже спустя несколько лет. В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение, как энцефалит (воспаление мозга), и может привести к инвалидизации и летальному исходу", - сообщается в информации.
По словам Дияры Мұқажан, важно понимать, что специфического лечения от кори не существует.
Пациенты получают только симптоматическое лечение. Поэтому лучше всего получить вакцину. Вакцинация является одним из основных средств профилактики и предотвращения распространения болезни как среди детей, так и среди взрослых", - пояснила она.
Напомним, согласно национальному календарю вакцинации детям необходимо получить вакцину против кори, краснухи и паротита (ККП) в возрасте от 12 до 15 месяцев и ревакцинацию в 6 лет.
В Минздраве также рассказали, какие меры нужно предпринять, если кто-то из членов семьи заболел корью.
- Изолировать заболевшего. Поскольку корь очень заразна примерно за четыре дня до и четыре дня после появления сыпи, больные корью должны оставаться дома и не возвращаться к деятельности, связанной с взаимодействием с другими людьми в течение этого периода.
- Люди, которые не вакцинированы из числа близких контактов больного, в возрасте 30 лет должны получить экстренную вакцинацию в течении 72 часов с момента последнего контакта.
- Убедитесь, что каждый непривитый человек, подвергшийся риску заражения, как можно скорее получил вакцину от кори.
Ранее сообщалось, что в Алматы отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. На 22 августа в городе было зарегистрировано 1183 случая кори, из них более 88% приходится на долю детей до 14 лет, сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Число заболевших корью также растет в Павлодарской области. Только за последний месяц с подозрением на эту инфекцию обратились 11 детей, 10 случаев подтвердились.
Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану, в том числе в Павлодарской области. Тогда в стране регистрировались тяжелые случаи кори и были летальные исходы.
Медики напомнили и о заболевании, связанном с этой инфекцией, - о подостром склерозирующем панэнцефалите - самом опасном осложнении после перенесенной кори. Это медленная инфекция, вызванная вирусом кори. Латентный период, то есть время, в течение которого после перенесенной кори может развиться болезнь, составляет до 8 лет. Заболевание проявляется сначала расстройствами личности и поведения, затем появляются прогрессирующие двигательные, зрительные, когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния.
В 80% случаев подострый склерозирующий панэнцефалит имеет длительность 1-3 года и приводит к летальному исходу. У 10% пациентов наблюдается молниеносное течение. В Павлодарской области выявлено 2 ребенка с этим страшным заболеванием", - рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.
Там добавили, что причиной роста заболеваемости стало увеличение числа детей, не получивших плановой вакцинации против этой инфекции.
22.08.2023, 15:04 44061
Совминка в Алматы официально стала Национальным госпиталем
Фото: qr-pib.kz
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Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Подписано постановление правительства РК о преобразовании АО "Центральная клиническая больница" в РГП на ПХВ "Национальный госпиталь" Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан, сообщили в управлении.
Согласно постановлению, уполномоченным органом вновь созданного Национального госпиталя определен медицинский центр управления делами президента Республики Казахстан, а основным предметом деятельности предприятия - осуществление деятельности в области здравоохранения. Постановление введено в действие со дня подписания.
Реорганизация АО "ЦКБ" в данном случае это юридическая необходимость для дальнейшего развития больницы - процедура не несет никаких изменений для пациентов "Совминки" - госпиталь будет находиться в том же здании и по тому же адресу.
Главной задачей больницы была и остается качественная забота о здоровье пациентов. Структурные изменения не влияют на медицинские процессы, а касаются только организационных вопросов, которые мы уже оперативно налаживаем в тесном взаимодействии с Медицинским центром УДП РК. Хочу подчеркнуть, что Совминка была и останется флагманом отечественной медицины в любой юридической форме", - отметил руководитель медучреждения Асхат Бралов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ликвидируют акционерное общество "Центральная клиническая больница".
16.08.2023, 13:05 58356
Число заболевших корью растет в Павлодарской области
Только за последний месяц с подозрением на эту инфекцию обратились 11 детей, 10 случаев подтвердились
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Павлодар. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре участились случаи заболевания корью. Только за последний месяц в инфекционном стационаре Павлодарской областной детской больницы диагноз подтвердился у 10 из 11 обратившихся детей.
Самому маленькому пациенту с заболеванием корью 1 год и 4 месяца. Все дети, к счастью, перенесли заболевание в достаточно легкой форме. На сегодняшний день дети чувствуют себя удовлетворительно. Проводится лечение согласно протоколу. Примерное нахождение в стационаре с корью от 7 до 10 дней", - сообщает Kazinform со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области.
Для справки:
Корь - это инфекционное заболевание, которое передается воздушно капельным путем и имеет 100-процентную контагиозность, то есть происходит 100-процентное заражение при контакте с больным у непривитых и не болевших людей, разъяснили в облздраве. Корь у невакцинированных детей протекает в более тяжелой степени, с высокой температурой тела до 39-40оС; отмечаются выраженная слабость, вялость. Дети перестают даже пить воду. Потом появляется сыпь, которая начинается с головы и поэтапно распространяется сверху вниз.
Специфического лечения кори не существует, только симптоматическое: жаропонижающие средства, при присоединении бактериальной инфекции антибиотики и т.д. Пациенты, которые госпитализируются с диагнозом "корь", с момента обращения в приемный покой инфекционного стационара осматриваются в отдельном боксе и при госпитализации изолируются в мельцеровский бокс с отдельным входом с улицы", - добавили в ведомстве.
Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану, в том числе в Павлодарской области. Тогда в стране регистрировались тяжелые случаи кори и были летальные исходы.
По нашему стационару летальных случаев не было, но тяжелые случаи течения кори регистрировались", - подчеркнули в управлении.
Медики напомнили и о заболевании, связанном с этой инфекцией, - о подостром склерозирующем панэнцефалите - самом опасном осложнении после перенесенной кори.
Это медленная инфекция, вызванная вирусом кори. Латентный период, то есть время, в течение которого после перенесенной кори может развиться болезнь, составляет до 8 лет. Заболевание проявляется сначала расстройствами личности и поведения, затем появляются прогрессирующие двигательные, зрительные, когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния. В 80% случаев подострый склерозирующий панэнцефалит имеет длительность 1-3 года и приводит к летальному исходу. У 10% пациентов наблюдается молниеносное течение. В Павлодарской области выявлено 2 ребенка с этим страшным заболеванием", - прокомментировал источник.
Предупредить возникновение заболевания можно с помощью плановой вакцинации.
Ранее в Минздраве сообщили, что в Казахстане зарегистрировано более трех тысяч случаев заболевания корью. Причиной роста заболеваемости стало увеличение числа детей, не получивших плановой вакцинации против этой инфекции.
10.08.2023, 16:50 71481
В Казахстане зарегистрировано более трех тысяч случаев заболевания корью
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 3 тысяч случаев заболевания корью, сообщила в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.
Заболеваемость корью регистрируется во всех регионах страны. Причиной роста заболеваемости стало увеличение числа детей, не получивших плановой вакцинации против кори. 72% заболевших - это дети, не прошедшие вакцинацию. Из них 60% - дети, родители которых отказались от вакцинации, 20% - дети с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, 20% - дети, не достигшие прививочного возраста", - проинформировала Айжан Есмагамбетова.
На сегодняшний день продолжается работа по стабилизации эпидемиологической ситуации по кори с принятием необходимых мер. Проведена переподготовка медицинских работников по вопросам профилактики, клиники, диагностики и лечения кори. В очагах кори организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию непривитых детей, а также других контактных лиц в возрасте до 30 лет.
В настоящее время в очаге кори привито около 2 тысяч человек. В соответствии с планом вакцинации проводится работа по выявлению детей в возрасте до 18 лет, не привитых вовремя против кори. На сегодняшний день вакцинировано более 47 тысяч детей, работа продолжается", - сообщила представитель здравоохранения.
По ее словам, проводится информационно-разъяснительная работа среди населения о важности вакцинации в профилактике инфекций, контролируемых вакцинацией. Единственный способ защитить детей от серьезных инфекционных заболеваний - это вакцинация, резюмировала главный государственный санитарный врач страны.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти количество заболевших корью, а эпидситуация остается нестабильной. С начала года корью в стране заболели 2700 человек.
08.08.2023, 19:54 82896
В Алматы за пять месяцев зарегистрировали 1097 случаев заражения корью
Годом ранее лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи в городе не было
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Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с марта зарегистрировано 1097 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 966 - среди детей до 14 лет, сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.
Стоит отметить, что в 2022 году лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи в городе не было.
По информации ведомства, среди заболевших большинство - дети, не получившие вакцинацию по решению родителей, по медицинским показаниям или из-за недостаточного возраста.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия. Установили 14 893 контактных, привили по эпидемиологическим показаниям 277 человек, подлежащих экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными лицами установили медицинское наблюдение", - сообщили в ДСЭК Алматы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти количество заболевших корью, а эпидситуация остается нестабильной. С начала года корью в стране заболели 2700 человек.
08.08.2023, 18:53 83391
Жители Талдыкоргана пожаловались на сыпь после купаний на местных пляжах
Санитарные врачи взяли пробы воды и опровергли слухи об опасности заражения кожными заболеваниями
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Талдыкорган. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - После жалоб жителей Талдыкоргана на сыпь, зуд и покраснения после купаний на местных пляжах, санитарные врачи взяли пробы воды и опровергли слухи об опасности заражения кожными заболеваниями.
В течение всего лета специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля Талдыкоргана проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг за качеством воды в открытых водоемах второй категории, используемых для массового отдыха. Это река Каратал и городской пляж, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках мониторинга по состоянию на 7 августа отобраны и доставлены в аккредитованную лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Жетысуской области для проведения исследований пробы воды на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели. Согласно результатам исследования, пробы воды, отобранные из реки Каратал, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.
Вместе с тем в ходе осуществления мониторинга с мая по июль исследованы 108 проб воды и 18 проб почвы на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические, а также на вирусологические (ротавирус, энтеровирус, вирусный гепатит А) показатели.
Отметим, что в последнее время работоспособность СЭС вызывает много вопросов. В зданиях ведомства можно увидеть заведения общепита или сдачу помещений в аренду.
Также в последнее время регистрируется масса инцидентов с отравлениями и антисанитарией в детских образовательных учреждениях.
К примеру, прокуратурой Акмолинской области проводятся комплексные проверки деятельности детских оздоровительных центров. Выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, трудового, образовательного, медицинского законодательства и другие.
В Алматинской области отец и четверо детей скончались от отравления неизвестным веществом.
В Жетысуской области родители жалуются на плохое питание и антисанитарию в детсаду.
07.08.2023, 10:19 84651
Отравление в спеццентре Карагандинской области: врачи сообщили о состоянии детей Дополнено
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Караганда. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии детей, отравившихся в спеццентре Карагандинской области.
Сегодня планируется выписка еще троих детей. На 7 августа 2023 года в отделении реанимации 6 детей, стабильно тяжелые. В нейробоксированном отделении пациенты (3 детей) в динамике стабильные, без ухудшений", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Всего лечение получают 9 пациентов, 2 - в детской больнице в реанимации, остальные 7 - в инфекционном центре ОКБ.
Дополнено 07.08.2023, 15.30
В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что троих детей, которые получали лечение в нейробоксированном отделении, выписали.
В стационаре остается всего 6 пациентов, 2 - в детской больнице в реанимации, 4 - в инфекционном центре ОКБ", - добавили в управлении.
Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков в прошлое воскресенье. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку. Также проверку проведут во всех учреждениях, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям в республике.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация по причине произошедшего инцидента.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?