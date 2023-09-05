В каких случаях узкого специалиста можно посетить без направления участкового врача

В Минздраве напомнили об утверждении маршрута "зеленый коридор", где пациент с подозрением на онкологическое заболевание в поликлинике проходит обследование за 18 дней

Рассказать друзьям

Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Казахстана - В Министерстве здравоохранения Казахстана разъяснили правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях относительно посещения узких специалистов.





В приказе Минздрава "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях" предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (участковый врач) в определенных случаях.





В ведомстве рассказали, что пациенту не нужно записываться и получать направление к узкому специалисту у врача общей практики при неотложных состояниях и травмах, в том числе офтальмологических, оториноларингологических и других; при оказании экстренной и плановой стоматологической помощи; при заболеваниях дерматовенерологического профиля.





Прием к акушер-гинекологу и психологу осуществляется напрямую по месту прикрепления.





Кроме того, исключающим направление случаем является подозрение на заболевания онкологического и гематологического профиля.





В Минздраве напомнили об утверждении маршрута "зеленый коридор", где пациент с подозрением на онкологическое заболевание в поликлинике проходит обследование за 18 дней.





При повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая, а также по профилю заболевания динамического наблюдения можно также без направления попасть к узкому специалисту.





Также не нужно получать направление для обращения в молодежные центры здоровья и для получения услуг передвижных медицинских комплексов и др.





В Минздраве также добавили, что в рамках своей квалификации врач общей практики должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания. ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.



