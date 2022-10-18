В Казахстане в августе выявлен 331 носитель ВИЧ-инфекции

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в августе 2022 года выявлен 331 носитель ВИЧ-инфекции, что на 14,1% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики РК.

В январе-августе 2022 года в Казахстане зарегистрировано 2610 носителей ВИЧ-инфекции, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, число зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом органов дыхания в январе-августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 8,1% и составило 4270.

В августе выявлен 451 случай заболевания (рост на 18,7%).



