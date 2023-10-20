В Казахстане в ходе скринингов выявили 541 398 случаев заболеваний

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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 2022 год в ходе скрининговых обследований было выявлено 541 398 случаев заболеваний. На диспансерный учет взято 354 284 человека, сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.





Как рассказала руководитель отдела мониторинга и скрининговых программ департамента профилактики неинфекционных заболеваний НЦОЗ МЗ РК Гульжан Конуршина, среди взрослого населения охват скрининговым обследованием целевой группы населения составил 98,9%. В 2021 году обследовано 93,7%. В 2022 году обследовано на 5,2% больше, чем в 2021 году.





В рамках скрининга на раннее выявление заболеваний системы кровообращения, сахарного диабета, глаукомы, рака молочной железы, рака шейки матки, колоректального рака выявляемость составила 1,4% случаев заболеваний, в том же периоде 2021 года показатель составил 1,2%.





Из числа выявленных больных на диспансерный учет взято 83,9% из числа целевых групп взрослого населения, что ниже 2021 года (84,5%).





Обследованием детей в 2022 году был охвачен 5 102 671 (90,7%) пациент. В 2021 году обследовано 4 561 508 (81,4%) детей. За 2022 год обследовано на 9,3% больше детей, чем за 2021 год.





Среди детей в возрасте от 0 до 18 лет выявлено 437 728 больных, что составляет 8,6%. За 2021 год выявлено 335 961 заболевание (7,4%). На диспансерный учет взято 145 976 (33,4%) детей, в 2021 году показатель составил 39,3%.





В общей структуре ранней выявляемости из всех 541 398 выявленных заболеваний:





доля болезней системы кровообращения (артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца) составила 18,6%, при этом артериальная гипертония - 16,7% и ишемическая болезнь сердца 1,2%;

доля выявления сахарного диабета в общей структуре составила 4,3%;

доля выявления глаукомы составила 1,2%

доля выявленных доброкачественных новообразований молочных желез в ходе маммографии составила 49,8 %, при этом 0,4% - это доля выявленного рака молочной железы;

доля выявленных доброкачественных новообразований шейки матки в составила 9,0 %, при этом 0,1% - это доля выявленного рака;

доля выявленных доброкачественных новообразований толстого кишечника составила 1,3 %, 0,1% - доля выявленного рака.



