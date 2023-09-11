В Казахстане планируют обследовать школьников на употребление наркотиков   

Единое время проведения сейсмотренировок в сейсмоопасных регионах с 10.00 до 11.00

Рассказать друзьям

Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 11 сентября по всей стране пройдут сейсмотренировки. В Министерстве про чрезвычайный ситуациям просят жителей Казахстана принять активное участие.





Единое время проведения сейсмотренировок в сейсмоопасных регионах с 10.00 до 11.00 в Алматы, Шымкенте, области Абай и Жетісу, Алматинской области, ВКО, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, уточнили в МЧС.





Как рассказали в ведомстве, сейсмотренировки проходят в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер-2023", основной целью которого является подготовка и обучение населения, привитие общей культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.





В ходе сейсмотренировок жители узнают правила поведения при разрушительных землетрясениях и практически отработают некоторые элементы, такие как определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения и безопасные районы и др. Услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие! Жителям необходимо при возможности экстренно покинуть здание, при невозможности - укрыться в безопасных местах", -проинструктировали в МЧС.