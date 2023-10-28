В Казахстане впервые проходит сессия Европейского комитета ВОЗ

В мероприятии участвует глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, министры здравоохранения, вице-министры и эксперты в области медицины из 54 стран мира.

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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан первым среди стран Центральной Азии проводит сессию Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения на своей территории.





В мероприятии принимают участие генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, глава ВОЗ Ханс Клюге, министры здравоохранения, вице-министры и эксперты в области медицины из 54 стран мира, сообщает сайт главы правительства.





На открытии 73-й сессии ЕРК выступил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.





В своем выступлении он отметил, что здоровье граждан является одним из главных приоритетов для Казахстана.





Мы ведем целенаправленную работу по профилактике заболеваний и продвижению здорового образа жизни в обществе", - подчеркнул премьер-министр.





Он добавил, что в республике создана разветвленная инфраструктура первичной медико-санитарной помощи. В каждом регионе функционируют центры лучших практик с семейным принципом обслуживания. В целом финансирование ПМСП сегодня составляет 56% от общего объема.





В прошлом году правительство РК утвердило национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках него будут введены 655 новых объектов первичной помощи и модернизированы 32 районные больницы для оказания медуслуг жителям сельских и отдаленных населенных пунктов.





Смаилов также добавил, что в республике созданы централизованная служба скорой помощи и условия для развития медицинской авиации.





Помимо инвестиций в инфраструктуру, мы должны помнить, что оказание медицинской помощи требует от медработников высокой квалификации и самоотдачи. Поэтому мы стремимся создать им достойные условия для работы. В этой связи ежегодно увеличивается заработная плата врачей на 30%, а средних медицинских работников - на 20%", - отметил глава кабмина.





По его словам, правительство уделяет большое внимание цифровизации отрасли, интеграции и стандартизации всех информационных систем. Например, планируется внедрение электронных паспортов здоровья, чтобы каждый гражданин имел полный доступ к соответствующей информации.





Кроме того, Алихан Смаилов отметил, что в следующем году будет открыт новый Национальный научный онкологический центр с протонной терапией.





Наши цели на будущее амбициозны. Мы намерены и дальше укреплять нашу систему здравоохранения", - подчеркнул он.





В заключение Смаилов обозначил открытость Казахстана к дискуссиям и рекомендациям в части развития медицинской сферы.





Мы готовы делиться своим опытом и выдвигать идеи, которые будут определять развитие систем здравоохранения в нашем регионе", - подытожил Алихан Смаилов.



