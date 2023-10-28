Президент Казахстана предложил создать коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи  

Фото: telegram/Аqorda

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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Глобальной конференции по первичной медико-санитарной предложил при поддержке Всемирной организации здравоохранения создать коалицию стран по ПМСП, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Глобальной конференции по первичной медико-санитарной предложил при поддержке Всемирной организации здравоохранения создать коалицию стран по ПМСП, сообщает пресс-служба главы государства.





Подчеркивается, что данное объединение позволит продвигать принципы профилактики и охраны здоровья, вырабатывать совместные рекомендации по развитию первичной медико-санитарной помощи.









Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, система ПМСП играет важнейшую роль в выявлении ранних признаков эпидемий и в реагировании на непредвиденные вызовы. Поэтому нужно просчитывать все возможные риски и поддерживать систему здравоохранения в постоянной готовности.





По его словам, организации общественного здравоохранения показали свою устойчивость и способность к быстрой адаптации. Также глава государства выразил благодарность всем медицинским работникам за вклад в борьбу человечества с COVID.





Фото: telegram/Аqorda





Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на реализуемых мерах по развитию системы здравоохранения в стране.





Все детское население страны охватывается профилактическими медицинскими осмотрами. Практически в каждом крупном населенном пункте действуют молодежные центры здоровья. Ежегодно через программу скринингов и профессиональных осмотров проходит около трех миллионов человек взрослого населения. Для обеспечения жителей села равными возможностями в получении медицинских услуг нами проведен ряд реформ. В результате, с 2018 года, количество пунктов первичного звена для села было увеличено более чем в 3 раза. Наряду с этим активно внедряются цифровые технологии, такие как телемедицина и удаленный мониторинг, которые значительно повышают доступность первичной медицинской помощи", - подчеркнул он.





Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что возлагает большие надежды на молодежь в дальнейшем развитии сферы первичной медико-санитарной помощи и в целом системы здравоохранения.









Президент акцентировал внимание, что на встречах с молодежью всегда подчеркивает важность занятий спортом, а также призывает быть трудолюбивыми и целеустремленными.





На пленарном заседании конференции также выступили генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, декан медицинского университета Земмельвайса (Венгрия) Миклош Шочка, руководитель глобального отдела ПМСП Офиса партнерства систем здравоохранения университета Торонто Кэтрин Руло.



