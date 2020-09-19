В Казахстане за июль выявлено 279 новых носителей ВИЧ-инфекции

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за июль 2020 года выявлено 279 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 38% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в январе - июле 2020 года зарегистрировано 1954 носителей ВИЧ-инфекций, что на 3,9% меньше показателя 2019 года.

Кроме того, по данным статкомитета, в июле 2020 года зарегистрировано 640 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 55,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В январе - июле 2020 года был выявлен 3781 случай заболевания (снижение на 27,3%).

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