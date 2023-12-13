В Казахстане за неделю зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев кори

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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане только за последнюю неделю зарегистрировано 2546 случаев кори, в том числе 342 случая за выходные дни. Об этом - В Казахстане только за последнюю неделю зарегистрировано 2546 случаев кори, в том числе 342 случая за выходные дни. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.





По состоянию на 11 декабря 2023 года зарегистрировано 22 017 подтвержденных случаев кори, из них 80,5% - дети до 14 лет.





В связи с неблагополучной эпидситуацией по кори в центре призывают вакцинировать детей в медицинских организациях по месту прикрепления.





С начала массовой иммунизации привито более 323 тысяч человек, с 8 по 9 декабря получили вакцину более 49 тысяч.



