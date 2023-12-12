Казахстан на третьем месте в мире по заболеваемости корью

С мая по октябрь в стране зарегистрировано 12 985 случаев заболевания

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Центра по контролю заболеваний США, Казахстан находится на третьем месте по заболеваемости корью в мире.





Статистика опубликована на сайте центра.





cdc.gov





В рейтинге стран с наибольшим количеством заболевших Казахстан разместился на третьей строчке, в стране зарегистрировано почти 13 тысяч случаев кори. Лидирует в списке Нигерия, где зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания, на втором месте - Индия, где количество заболевших приблизилось к 15 тысячам.





В топ-10 стран также попали Эфиопия, Пакистан, Конго, Россия, Ирак, Индонезия и Нигерия.





Для справки





Сотрудники Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работают с партнерами и министерствами здравоохранения в разных странах мира, чтобы выявлять вспышки кори и предотвращать распространение заболевания. Центр фокусируется на странах с крупными вспышками кори и странах со слабыми системами здравоохранения и низкими показателями иммунизации.





Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в Алматы сообщила , что в Казахстане с начала года зарегистрировано 19 тысяч случаев кори, из них 18 тысяч - у детей.





5 декабря глава Миннауки Гани Бейсембаев заявил , что в казахстанских вузах нет сложной эпидситуации из-за кори.



