11.12.2023, 10:59 7381
Казахстан на третьем месте в мире по заболеваемости корью
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Центра по контролю заболеваний США, Казахстан находится на третьем месте по заболеваемости корью в мире.
Статистика опубликована на сайте центра.
В рейтинге стран с наибольшим количеством заболевших Казахстан разместился на третьей строчке, в стране зарегистрировано почти 13 тысяч случаев кори. Лидирует в списке Нигерия, где зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания, на втором месте - Индия, где количество заболевших приблизилось к 15 тысячам.
В топ-10 стран также попали Эфиопия, Пакистан, Конго, Россия, Ирак, Индонезия и Нигерия.
Для справки
Сотрудники Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работают с партнерами и министерствами здравоохранения в разных странах мира, чтобы выявлять вспышки кори и предотвращать распространение заболевания. Центр фокусируется на странах с крупными вспышками кори и странах со слабыми системами здравоохранения и низкими показателями иммунизации.
Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в Алматы сообщила, что в Казахстане с начала года зарегистрировано 19 тысяч случаев кори, из них 18 тысяч - у детей.
5 декабря глава Миннауки Гани Бейсембаев заявил, что в казахстанских вузах нет сложной эпидситуации из-за кори.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори. По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
новости по теме
12.12.2023, 09:28 3386
В Казахстане за неделю зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев кори
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане только за последнюю неделю зарегистрировано 2546 случаев кори, в том числе 342 случая за выходные дни. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.
По состоянию на 11 декабря 2023 года зарегистрировано 22 017 подтвержденных случаев кори, из них 80,5% - дети до 14 лет.
В связи с неблагополучной эпидситуацией по кори в центре призывают вакцинировать детей в медицинских организациях по месту прикрепления.
С начала массовой иммунизации привито более 323 тысяч человек, с 8 по 9 декабря получили вакцину более 49 тысяч.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Казахстан находится на третьем месте в мире по заболеваемости корью.
07.12.2023, 21:27 24601
В ЗКО шестеро детей заболели скарлатиной: одна девочка умерла
Фото: unsplash.com
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Уральск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая вспышка скарлатины произошла в детском саду районного центра Таскала. С начала декабря этого года скарлатиной здесь заболели 6 детей в возрасте 4 лет, сообщает "УН".
По словам мамы одного из заболевших детей, уже пятые сутки ее сын находится в реанимации районной больницы, девочка из его группы умерла от скарлатины.
Врачей домой вызывали, они не приходили. До скорой не дозвонишься - она одна на весь район. Только после смерти девочки открыли инфекционный бокс. У моего ребенка пятый день сыпь на теле, температура 39 и не снижается. Диагноз ему поставили - скарлатина и пневмония", - рассказала женщина.
Заболевшие дети продолжают поступать в инфекционное отделение Таскалинской районной больницы.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в Таскале один из детских садов закрыт на карантин из-за заболевания детей скарлатиной.
В вою очередь в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что с начала декабря 2023 года в одном из детских садов поселка Таскала было зарегистрировано 6 случаев заболевания детей скарлатиной, из них пятеро детей являются воспитанниками одной группы.
Главный государственный санитарный врач Таскалинского района вынес постановление об усилении противоэпидемических, профилактических, дезинфекционных мероприятий, установлении карантина в группе, где выявлены случаи скарлатины, обследовании и медицинском наблюдении контактных лиц.
Напомним, в Казахстане остается сложной ситуация по кори. Ежедневно в стране регистрируется до 350 случаев кори, большинство - среди непривитых детей. По республике доля непривитых детей среди заболевших детей составила 83,6% или 13 670 случаев.
06.12.2023, 19:35 32746
Ситуация по кори в Казахстане остается сложной - Минздрав
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 6 декабря, председатель правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК Манар Смагул в ходе брифинга рассказала об эпидситуации по кори в Казахстане.
Ситуация по кори в Казахстане остается сложной. Ежедневно по Казахстану регистрируется до 350 случаев кори, большинство - среди непривитых детей. По республике доля непривитых детей среди заболевших детей составила 83,6% или 13 670 случаев. В 643 школах зарегистрировано 1466 случаев кори, число контактных составляет более 20 тысяч человек. В 827 детских дошкольных учреждениях зарегистрировано 1662 случая", - сообщила Манар Смагул.
По данным Минздрава, с начала года 2023 года в Казахстане зарегистрировано 20 188 случаев кори. Из них 81% или 16 351 - среди детей до 14 лет, 3,4% - среди подростков (706 случаев), 3 131 случай или 15,4% - среди взрослых.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори.
По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
05.12.2023, 12:20 40556
В казахстанских вузах нет сложной эпидситуации из-за кори - глава Миннауки
Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования находятся на постоянной контроле местных исполнительных органов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах заседания правительства рассказал об эпидситуации по кори в вузах страны, передает корреспондент агентства.
В 80 наших учебных заведениях за медицинской помощью обратились порядка восьми тысяч студентов, но из них буквально 200-300 человек только с подозрением на корь. Поэтому как таковой эпидемиологической ситуации, по мнению нашего министерства, нет. Мы находимся на прямой связи с Министерством здравоохранения", - сообщил Саясат Нурбек.
В свою очередь глава Минпросвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования находятся на постоянной контроле местных исполнительных органов.
Министерством просвещения проводится мониторинг. Пока в данном направлении со стороны Министерства здравоохранения определенных решений нет", - добавил он.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори.
По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
03.12.2023, 10:19 55476
В Павлодарской области госпитализировали 11 курсантов учебного центра МВД
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области госпитализировали 11 курсантов учебного центра МВД. Первую пациентку госпитализировали в среду, остальных - в пятницу, сообщает Kazinform.
По данным управления здравоохранения, в отделение общей инфекции областной больницы имени Султанова курсанты поступили с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести, острый ринофарингит.
29 ноября госпитализировали 18-летнюю девушку - курсантку учебного центра КУИС МВД. Еще 10 курсантов были госпитализированы вечером 1 декабря. У всех взяли анализы и назначили лечение.
Госпитализированы, учитывая, что они относятся к декретированному контингенту - проживают в казарме. На сегодня состояние у всех стабильное", - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.
Курсанты находятся в больнице, никто из них пока не выписан.
01.12.2023, 20:45 68106
В Казахстане с начала года зарегистрировано 19 тысяч случаев кори - Гиният
За последние сутки вирус выявили у 230 детей по всей стране
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2023 года около 18 тысяч казахстанских детей заразились и переболели корью, сообщила на брифинге в Алматы министр здравоохранения Ажар Гиният.
По ее словам, за последние сутки вирус выявили у 230 детей по всей стране, сообщает Almaty.tv.
Ажар Гиният отметила, что ситуация с корью в стране весьма серьезная. На сегодня по республике зарегистрировано около 19 тысяч случаев, 82% из них - дети до 14 лет. Поэтому единственный способ побороть корь - вакцинация, отметила она.
Сегодня наша главная задача - не допустить каких-то летальных случаев и осложнений от кори", - подчеркнула глава Минздрава.
Она отметила, что в основном болеют дети до 5 лет.
Мы госпитализируем их в инфекционные стационары и наблюдаем в течение 3-4 дней, пока идет температура и высыпание, чтобы болезнь не осложнилась", - рассказала министр.
Она добавила, что занятость коек в детских больницах составляет 52%.
Прирост идет из-за того, что за последние пять лет накопилось много невакцинированных детей, которые не имеют иммунитет", - пояснила Гиният.
Она отметила, что в целом ситуация с корью в Казахстане находится под контролем.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори.
По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
30.11.2023, 15:15 81036
Более 2,7 тысячи случаев кори зарегистрировано в Алматы
Среди заболевших больше всего непривитых детей
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отказ от прививок привел к росту заболеваемости корью среди детей в Алматы, сообщил на брифинге в РСК руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Касымхан Алпысбайұлы.
По статистике санитарно-эпидемиологического департамента, в Алматы зарегистрирован 2771 лабораторно подтвержденный случай кори, из них 2170 случаев среди детей до 14 лет, среди подростков возрасте от 15 до 18 лет - 113 случаев и 488 фактов инфицирования взрослых.
Спикер отметил, что среди заболевших больше всего непривитых детей по причине отказа их родителей от вакцинации. Зарегистрировано 2054 ребенка, непривитых против кори, в том числе по причине отказа от вакцинации - 1466, медицинских противопоказаний - 289, в 292 случаях зараженные не достигли прививочного возраста и не привиты по иным причинам - шестеро.
По словам санврача, среди заболевших преобладают дети от 1 года до 5 лет - 1385 зараженных, от 6 до 9 лет - заболели 352 ребенка, еще 292 случая заражения детей до 1 года, от 10 до 14 лет - 141 случай.
Среди взрослых заболеваемость преобладает в возрастной группе от 19 до 34 лет - 312 случаев, от 35 лет и старше - 176 случаев.
В очагах определено 19 092 контактных лица, за всеми было установлено медицинское наблюдение в течение инкубационного периода (12 дней). По эпидемиологическим показаниям были вакцинированы против кори 488 человек подлежащих контактных в возрасте до 30 лет", - добавил спикер.
Главный санитарный врач Алматы также сообщил о мерах по стабилизации ситуации по кори. В дошкольных учреждениях и школах проводится утренний и сменный фильтр детей, выявлением лиц, с признаками заболевания и их направлением в медицинские организации по месту проживания. При регистрации случаев кори отменяется кабинетная система обучения, не допускается перевод детей из одной группы/класса в другую группу/класс, а также проводится разобщение контактных детей не привитых против кори, не допускается проведение культурно-массовых мероприятий.
Кроме того, проводится наверстывающая вакцинация детей до 18 лет. В марте - апреле 2023 года иммунизацией против кори, краснухи, паротита было охвачено 13 324 ребенка ранее не привитых по возрасту. В настоящее время вакцинацией охвачено 13 989 детей.
Ранее сообщалось о 2,5 тысячи случаев заболевания корью в Алматы.
Глава Минздрава озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане.
29.11.2023, 18:17 90951
Вспышка кори в Академии Нацгвардии: диагноз подтвердился у 17 курсантов
По словам Ажар Гиният, изначально с подозрением на корь поступили 29 человек
Фото: instagram/national_guard_kaz
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области у 17 курсантов Академии Национальной гвардии подтвердился диагноз "корь".
По данным региона, которые нам представлены, именно в данной Академии Нацгвардии, как вы сказали, заболели 17 курсантов. Один на сегодня находится в медсанчасти, лечится. Остальные уже выздоровели. В основном те, которые привитые или переболели когда-то, имеют стойкий жизненный иммунитет. А кто не болел, они заболели, и то в легкой форме", - цитирует zakon.kz главу Минздрава.
По ее словам, изначально с подозрением на корь поступили 29 курсантов, однако только у 17 из них подтвердилась корь, сообщает inform.kz.
Сейчас эпидемиологический сезон респираторных вирусных инфекций, имеются различные инфекции, в том числе грипп, парагрипп идет. Другим поставлены другие диагнозы", - пояснила министр здравоохранения.
Ажар Гиният добавила, что карантин в Нацгвардии не введен. Если курсант не болен, здоров, может патрулировать.
Напомним, курсанты военного вуза массово заразились корью в Петропавловске. Ранее сообщалось о 15 заболевших. Позже в СМИ появилась информация о том, что количество заболевших увеличилось до 29.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины. Между тем в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори.
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