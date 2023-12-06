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05.12.2023, 12:20 3316
В казахстанских вузах нет сложной эпидситуации из-за кори - глава Миннауки
Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования находятся на постоянной контроле местных исполнительных органов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах заседания правительства рассказал об эпидситуации по кори в вузах страны, передает корреспондент агентства.
В 80 наших учебных заведениях за медицинской помощью обратились порядка восьми тысяч студентов, но из них буквально 200-300 человек только с подозрением на корь. Поэтому как таковой эпидемиологической ситуации, по мнению нашего министерства, нет. Мы находимся на прямой связи с Министерством здравоохранения", - сообщил Саясат Нурбек.
В свою очередь глава Минпросвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования находятся на постоянной контроле местных исполнительных органов.
Министерством просвещения проводится мониторинг. Пока в данном направлении со стороны Министерства здравоохранения определенных решений нет", - добавил он.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори.
По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
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03.12.2023, 10:19 18236
В Павлодарской области госпитализировали 11 курсантов учебного центра МВД
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области госпитализировали 11 курсантов учебного центра МВД. Первую пациентку госпитализировали в среду, остальных - в пятницу, сообщает Kazinform.
По данным управления здравоохранения, в отделение общей инфекции областной больницы имени Султанова курсанты поступили с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести, острый ринофарингит.
29 ноября госпитализировали 18-летнюю девушку - курсантку учебного центра КУИС МВД. Еще 10 курсантов были госпитализированы вечером 1 декабря. У всех взяли анализы и назначили лечение.
Госпитализированы, учитывая, что они относятся к декретированному контингенту - проживают в казарме. На сегодня состояние у всех стабильное", - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.
Курсанты находятся в больнице, никто из них пока не выписан.
01.12.2023, 20:45 31326
В Казахстане с начала года зарегистрировано 19 тысяч случаев кори - Гиният
За последние сутки вирус выявили у 230 детей по всей стране
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2023 года около 18 тысяч казахстанских детей заразились и переболели корью, сообщила на брифинге в Алматы министр здравоохранения Ажар Гиният.
По ее словам, за последние сутки вирус выявили у 230 детей по всей стране, сообщает Almaty.tv.
Ажар Гиният отметила, что ситуация с корью в стране весьма серьезная. На сегодня по республике зарегистрировано около 19 тысяч случаев, 82% из них - дети до 14 лет. Поэтому единственный способ побороть корь - вакцинация, отметила она.
Сегодня наша главная задача - не допустить каких-то летальных случаев и осложнений от кори", - подчеркнула глава Минздрава.
Она отметила, что в основном болеют дети до 5 лет.
Мы госпитализируем их в инфекционные стационары и наблюдаем в течение 3-4 дней, пока идет температура и высыпание, чтобы болезнь не осложнилась", - рассказала министр.
Она добавила, что занятость коек в детских больницах составляет 52%.
Прирост идет из-за того, что за последние пять лет накопилось много невакцинированных детей, которые не имеют иммунитет", - пояснила Гиният.
Она отметила, что в целом ситуация с корью в Казахстане находится под контролем.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори.
По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
30.11.2023, 15:15 43796
Более 2,7 тысячи случаев кори зарегистрировано в Алматы
Среди заболевших больше всего непривитых детей
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отказ от прививок привел к росту заболеваемости корью среди детей в Алматы, сообщил на брифинге в РСК руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Касымхан Алпысбайұлы.
По статистике санитарно-эпидемиологического департамента, в Алматы зарегистрирован 2771 лабораторно подтвержденный случай кори, из них 2170 случаев среди детей до 14 лет, среди подростков возрасте от 15 до 18 лет - 113 случаев и 488 фактов инфицирования взрослых.
Спикер отметил, что среди заболевших больше всего непривитых детей по причине отказа их родителей от вакцинации. Зарегистрировано 2054 ребенка, непривитых против кори, в том числе по причине отказа от вакцинации - 1466, медицинских противопоказаний - 289, в 292 случаях зараженные не достигли прививочного возраста и не привиты по иным причинам - шестеро.
По словам санврача, среди заболевших преобладают дети от 1 года до 5 лет - 1385 зараженных, от 6 до 9 лет - заболели 352 ребенка, еще 292 случая заражения детей до 1 года, от 10 до 14 лет - 141 случай.
Среди взрослых заболеваемость преобладает в возрастной группе от 19 до 34 лет - 312 случаев, от 35 лет и старше - 176 случаев.
В очагах определено 19 092 контактных лица, за всеми было установлено медицинское наблюдение в течение инкубационного периода (12 дней). По эпидемиологическим показаниям были вакцинированы против кори 488 человек подлежащих контактных в возрасте до 30 лет", - добавил спикер.
Главный санитарный врач Алматы также сообщил о мерах по стабилизации ситуации по кори. В дошкольных учреждениях и школах проводится утренний и сменный фильтр детей, выявлением лиц, с признаками заболевания и их направлением в медицинские организации по месту проживания. При регистрации случаев кори отменяется кабинетная система обучения, не допускается перевод детей из одной группы/класса в другую группу/класс, а также проводится разобщение контактных детей не привитых против кори, не допускается проведение культурно-массовых мероприятий.
Кроме того, проводится наверстывающая вакцинация детей до 18 лет. В марте - апреле 2023 года иммунизацией против кори, краснухи, паротита было охвачено 13 324 ребенка ранее не привитых по возрасту. В настоящее время вакцинацией охвачено 13 989 детей.
Ранее сообщалось о 2,5 тысячи случаев заболевания корью в Алматы.
Глава Минздрава озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане.
29.11.2023, 18:17 54346
Вспышка кори в Академии Нацгвардии: диагноз подтвердился у 17 курсантов
По словам Ажар Гиният, изначально с подозрением на корь поступили 29 человек
Фото: instagram/national_guard_kaz
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области у 17 курсантов Академии Национальной гвардии подтвердился диагноз "корь".
По данным региона, которые нам представлены, именно в данной Академии Нацгвардии, как вы сказали, заболели 17 курсантов. Один на сегодня находится в медсанчасти, лечится. Остальные уже выздоровели. В основном те, которые привитые или переболели когда-то, имеют стойкий жизненный иммунитет. А кто не болел, они заболели, и то в легкой форме", - цитирует zakon.kz главу Минздрава.
По ее словам, изначально с подозрением на корь поступили 29 курсантов, однако только у 17 из них подтвердилась корь, сообщает inform.kz.
Сейчас эпидемиологический сезон респираторных вирусных инфекций, имеются различные инфекции, в том числе грипп, парагрипп идет. Другим поставлены другие диагнозы", - пояснила министр здравоохранения.
Ажар Гиният добавила, что карантин в Нацгвардии не введен. Если курсант не болен, здоров, может патрулировать.
Напомним, курсанты военного вуза массово заразились корью в Петропавловске. Ранее сообщалось о 15 заболевших. Позже в СМИ появилась информация о том, что количество заболевших увеличилось до 29.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины. Между тем в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори.
29.11.2023, 17:40 55061
Глава Минздрава озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният в ходе брифинга службы центральных коммуникаций озвучила прогноз по заболеваемости корью в стране.
При правильном и эффективном проведении дней массовых иммунизаций ожидаем стабилизацию ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года", - цитирует zakon.kz главу Минздрава.
Ажар Гиният также подчеркнула, что корь - вакциноуправляемая инфекция, и если сейчас привить тех, кто не имеет иммунитета, новых вспышек и дальнейшего роста заболеваемости не должно быть.
Сейчас все силы и ресурсы системы здравоохранения брошены на то, чтобы провести дополнительные дни массовой иммунизации индийской вакциной", - заявила она.
Также министр здравоохранения подчеркнула, что любой желающий может получить вакцину от кори в Казахстане бесплатно, сообщает sputnik.kz.
Вакцинация всем желающим бесплатно проводится. Бывает, что с детьми подходят мамы, которые не помнят свой прививочный статус. У меня таких данных нет, чтобы платно прививали от кори у нас. Платно вакцину мы не выдаем, только в рамках правительственного заказа предоставляется вакцина в нашу страну", - сообщила Ажар Гиният.
По ее словам, с начала года выявили более 17 тысяч случаев заболевания, в основном заражаются непривитые дети.
Самое серьезное осложнение кори - энцефалит. И у детей, которые сейчас в реанимации, есть симптомы воспаления головного мозга, сказала министр Ажар Гиният. Смертельных случаев пока не было, отметила Гиният.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины. Между тем в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори.
29.11.2023, 12:15 57701
В Алматы зафиксировали свыше 2,5 тысячи случаев заболевания корью Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с марта зарегистрировано свыше 2,5 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью.
Как сообщает "Хабар 24", большинство заболевших - дети до 14 лет, преимущественно невакцинированные.
Медики подчеркивают, что корь - крайне опасное вирусное заболевание и самое эффективное средство его профилактики - это прививка.
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК с 6 ноября текущего года по всей республике начата дополнительная массовая иммунизация детей в возрасте до 1 года - это первый этап. В последующем вакцинации будут подлежать дети в возрасте от 2 лет до 4 лет 29 дней. То есть получается, что до 5-летнего возраста первая работа по дополнительной иммунизации будет проведена уже до окончания этого года", - добавила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля города Алматы Асель Калыкова.
Дополнено 29.11.2023, 12.42
Очередной всплеск заболеваемости корью произошел в Костанайской области, сообщает издание "Костанайские новости". Всего с начала года здесь зарегистрировано 118 случаев кори, при этом 65% заболевших не привиты.
На фоне роста заболеваемости с ноября была введена дополнительная иммунизация малышей от шести месяцев до 10 месяцев и 29 дней. С 5 декабря будут вакцинировать детей от двух до четырех лет, даже если они были привиты", - сообщает сайт.
Заместитель руководителя областного департамента санэпидконтроля Гулим Досумова подчеркнула, что корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, интоксикацией, кашлем и характерным симптомом - сыпью на теле.
Характеризуется высокой контагиозностью (заразностью), опасно осложнениями - отит, пневмония, энцефалит. Возможен даже летальный исход. Призываю родителей привить детей против кори и других инфекционных заболеваний", - заявила Досумова
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины. Между тем в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори.
28.11.2023, 09:22 64836
В Казахстане зарегистрировано более 17 тысяч случаев кори Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане зафиксировано более 17 тысяч случаев кори. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе заседания правительства.
По ее словам, более 82% из них приходится на детей, при этом в большинстве своем на непривитых.
Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, повышенный уровень наблюдается в Шымкенте и Алматы, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областях", - сказала министр.
Она отметила, что осложнение ситуации по кори отмечается в 167 странах мира с регистрацией более 415 тысяч случаев.
На сегодня в стране развернуто более 3,5 тысячи коек для больных корью, на стационарном лечении находится 2375 детей. Занятость коек на сегодня - 59,5%, в резерве свыше 1 тысячи. Среди госпитализированных 30 детей находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии, из них до 1 года - 15 детей", - уточнила Гиният.
С целью стабилизации ситуации по кори плановой иммунизацией охвачено более 600 тысяч детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что составляет 84% от подлежащих вакцинации.
До конца года планируется охватить еще более 100 тысяч детей данной возрастной группы.
Наряду с этим дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори. На сегодня уже поступило 500 тысяч доз, в декабре ожидается поставка 1 млн доз. В целом эффективность дополнительной иммунизации доказана во время предыдущих вспышек кори в 2005, 2015 и 2019 годах.
Мы должны остановить рост заболеваемости. Как известно, корь может иметь осложнения, которые негативно сказываются на детском здоровье. Поэтому меры должны приниматься не только со стороны системы здравоохранения, но и самими гражданами. Это наши дети, мы их должны беречь, сохранить их здоровье. Кроме вакцинации, по-другому невозможно бороться с подобными опасными заболеваниями. Поэтому работу по вакцинации надо усилить. Министерству здравоохранения и акиматам следует усилить информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Всем акимам держать вопрос вакцинации на личном контроле и координировать работу с Министерством здравоохранения", - поручил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Дополнено, 28.11.2023, 13.39
В Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори, сообщила сегодня на брифинге зампредседателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана Зауре Ахметова.
По ее словам, корь - вакциноуправляемая инфекция. Тем не менее, если в каком-либо коллективе будет рост заболеваемости и число непривитых превысит норму 10%, в организации будут приниматься меры.
Она также пояснила, как проверить статус ребенка по прививкам в поликлинике.
Каждый родитель сам может проверить статус вакцинации своего ребенка через поликлинику, к которой он прикреплен. Так как в каждой поликлинике ведется документация на каждого ребенка по паспорту вакцинации", - пояснила Ахметова.
В Казахстане вакцинация от кори проводится дважды: в возрасте 12-15 месяцев и в возрасте 6 лет.
Ахметова отметила, что в стране достаточное количество доз вакцин против кори индийского производства. Все препараты прошли переквалификацию ВОЗ. Врачи используют ее с 2012 года, за это время вакцина показала свою эффективность и безопасность.
Она напомнила, что с ноября принято решение провести дополнительную массовую иммунизацию детей.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины.
24.11.2023, 13:41 85431
Вспышка кори в Астане: двое детей в критическом состоянии
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные медики заявляют о росте заболеваемости корью.
Большая часть заболевших - непривитые дети. Однако среди больных также есть и взрослые. На сегодня детский инфекционный стационар перегружен на 111%. Коечная мощность многопрофильной городской детской больницы № 3 составляет 300 койко-мест. Однако с увеличением поступающих с сезонными инфекционными заболеваниями, в частности с корью, мощность увеличили до 557 и еще 20 коек реанимационных", - сообщили в акимате Астаны.
Многие родители до сих пор не понимают, насколько опасна корь. По каким-то своим личным убеждениям отказываются от вакцинации детей. Опираются на недостоверные факты. А ведь болезнь опасна еще ввиду возможности развития других осложнений. Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, как отек головного мозга, абсцесс легких, привести к глухоте", - говорит заведующая инфекционным отделением № 6 Гульмира Нуртазина.
По данным больницы, все дети в реанимации с корью находятся под аппаратом ИВЛ.
Сейчас у нас в больнице среди госпитализированных деток 96% непривитые дети, и все они сложные. С корью 6 пациентов лежат в реанимации. Четверо из них в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом, критическом состоянии. Сейчас родители этих детей забили тревогу, паникуют и переживают за своих детей. Очень жаль, что поняли они это только сейчас, когда их дети находятся в тяжелом состоянии и они не в силах им помочь", - отмечает заведующая отделением реанимации МГДБ № 3 Екатерина Булатова.
По информации медиков, в основном болеют дети до 14 лет. Также среди взрослых корь встречается у тех, кто ни разу не получал прививку от вируса либо не ревакцинировался согласно календарю прививок. Врачи отмечают, что если раньше корью чаще всего болели дети от года, то сейчас среди заболевших есть дети в возрасте 5-6 месяцев.
Врачи многопрофильной детской горбольницы № 3 заявляют, что количество обращений по скорой помощи увеличилось в 2,5 раза. В приемном покое образуются длинные очереди.
Время ожидания приема врача превышает иногда более от 1,5-3 часов, ввиду того что увеличилось число обращений пациентов до 2,5 раза. Связано это с ростом заболеваемости вирусными инфекциями - ОРВИ, корью, ОКИ (острая кишечная инфекция). В связи с чем организовано до 8 постов приема врачей в общем приемном покое, в том числе 2 поста в приемном покое по кори. Дети из группы риска (по Triage-системе красный цвет), обслуживаются вне очереди. Также в каждом инфекционном отделении развернуто дополнительно еще по одному посту среднего медперсонала", - пояснили в больнице.
По данным горздрава, загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента. Их состояние средней тяжести.
Мы видим, что тенденция заражения корью среди взрослых низкая, подвергаются заболеванию с последующими осложнениями именно дети дошкольного возраста. 70% детей от года до 7 лет лежат в больнице с корью. И это именно непривитые дети, а те, кто получил прививку, переносят заболевание легче, на амбулаторном уровне. У них не отмечается такая высокая температура и сыпь по всему телу. Болезнь протекает 3-5 дней. Их спасла вакцина", - напомнили в горздраве.
Врачи отмечают: единственная профилактика и защита от кори на сегодня - это вакцинация. Сейчас в столице продолжается дополнительная массовая иммунизация детей от 6 месяцев против кори. Прививку бесплатно дети могут получить во всех поликлиниках города.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины.
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