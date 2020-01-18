В Казахстане за ноябрь прошлого года выявлено 278 новых носителей ВИЧ-инфекции

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за ноябрь 2019 года выявлено 278 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 6,9% превышает показатель 2018 года, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в январе - ноябре 2019 года зарегистрировано 3200 носителей ВИЧ-инфекций, что на 12,1% выше показателя 2018 года.





Кроме того, по данным статкомитета, в ноябре 2019 года зарегистрировано 620 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 2,1% меньше, чем в ноябре 2018 года. В январе - ноябре 2019 года было выявлено 6770 случаев заболевания (снижение на 6,4%).





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