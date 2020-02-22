В Костанайской области 26 студентов заболели корью

Костанай. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Костанайской области вновь начали регистрировать случаи заболевания корью - 26 студентов аркалыкского госпединститута заболели корью, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты " Костанайские новости ", часть заболевших студентов учится по госпрограмме из южных регионов. Они съездили на каникулы домой и вернулись с заболеванием.

Последний случай заболеваемости кори в Костанайской области мы регистрировали в начале лета прошлого года. На юге республике же случаи заболевания корью и не прекращались. Со своей стороны мы провели противоэпидемиологические мероприятия - вакцинировали всех контактных студентов. Корь - очень контагиозное заболевание. И если у вас нет иммунитета, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что вы заболеете. Никой другой защиты от кори, кроме как вакцины, нет", - сообщила руководитель отдела эпиднадзора департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Гулим Досумова.

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