В Костанайской области 26 студентов заболели корью

По информации газеты "Костанайские новости", часть заболевших студентов учится по госпрограмме из южных регионов. Они съездили на каникулы домой и вернулись с заболеванием.
Последний случай заболеваемости кори в Костанайской области мы регистрировали в начале лета прошлого года. На юге республике же случаи заболевания корью и не прекращались. Со своей стороны мы провели противоэпидемиологические мероприятия - вакцинировали всех контактных студентов. Корь - очень контагиозное заболевание. И если у вас нет иммунитета, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что вы заболеете. Никой другой защиты от кори, кроме как вакцины, нет", - сообщила руководитель отдела эпиднадзора департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Гулим Досумова.
Напомним, с начала года в Казахстане зарегистрировано более 600 случаев кори. Регистрация кори отмечается в 14 регионах республики.
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