Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - С начала года в Казахстане зарегистрировано 663 случая кори, сообщили в ходе заседания Республиканского штаба по профилактике инфекционных заболеваний, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на своей странице в Facebook вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, на заседании было акцентировано внимание и на эпидситуацию по кори, поскольку в настоящее время заболеваемость корью в республике все еще остается актуальной проблемой.

Как доложили эпидемиологи, регистрация кори отмечается в 14 регионах республики. На сегодня продолжается проведение дополнительной иммунизации против кори и краснухи детей 9 месяцев и лиц в возрасте от 20 до 29 лет.

"Однако уже с начала 2020 года в республике с подозрением на корь зарегистрировано 1230 случаев, из них диагноз корь подтвержден в 663 случаях. Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей", - сообщил вице-министр.

Кроме того, на заседании обсудили эпидемиологическую ситуацию в КНР с коронавирусной инфекцией.

В целях предупреждения завоза и распространения заболевания в РК принимается комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер . На пунктах пропуска через границу Китая усилены меры санитарного контроля. Проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц в пунктах пропуска на Государственной границе Республики Казахстан, особенно прибывающих из Китайской Народной Республики. На завтра запланировано проведение межведомственных учений на случай выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию в аэропортах Нур-Султана и Алматы.

По итогам совещания, для предупреждения завоза и распространения заболевания были даны поручение усилить контроль за прибывающими лицами и провести тренировочные учения на случай выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Руководителям Управлений здравоохранения дано поручение обеспечить готовность организаций здравоохранения к приему больных. Должна быть настороженность специалистов ПМСП, скорой помощи, стационаров.

При опросе больных со схожими признаками обязательно необходимо уточнять о пребывании за рубежом и возможном контакте с больными коронавирусной инфекцией.

В целом в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым типом коронавируса, казахстанским туристам, рекомендуется без крайней необходимости воздержаться от поездок в КНР.

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