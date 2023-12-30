29.12.2023, 17:48 3081
В Костанайской области растет заболеваемость гепатитом А
Гепатит А был выявлен у 16 человек. Годом раннее был лишь один случай
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Костанай. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Костанайской области стали чаще болеть гепатитом А. За этот год в области отмечается значительный рост заболеваемости, гепатит А был выявлен у 16 человек. Годом раннее был лишь один случай, сообщает "Алау".
Гепатит А - это разновидность гепатитов, которые передаются фекально-оральным путем передачи, то есть источником инфекции является больной человек. Единственной мерой защиты является специфическая вакцинация. В РК вакцинация проводится детям за счет местного бюджета, вакцинируются дети двукратно с интервалом в 6 месяцев", - рассказала руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Айгерим Калиева.
Гепатит А также называют болезнью грязных рук. Поэтому в предупреждении распространения болезни первое место занимает личная гигиена.
Продолжает в регионе расти цифра по заболеваемости корью. На сегодня уже выявлено 208 случаев. Большая часть заболевших - непривитые дети.
В начале ноября санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. По словам главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью.
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28.12.2023, 12:43 8271
В Казахстане двое детей умерли от кори
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената сообщила, что в РК двое детей умерли от кори.
Зарегистрировано два летальных случая - это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации", - цитирует sputnik.kz Айжан Есмагамбетову.
По словам главного санитарного врача, среди заболевших корью детей некоторые находятся в тяжелом состоянии, информирует zakon.kz.
По данным на вчерашний день, это 15 детей в различных регионах, но состояние каждого из них мониторит Минздрав в ручном режиме", - добавила Айжан Есмагамбетова.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. По данным на начало декабря, частота случаев заражения корью в РК уже превысила 88,9 на 100 тысяч человек. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил Казахстан на первое место в мире по распространенности кори.
13.12.2023, 18:28 50511
В Астане почти 300 человек находятся в стационаре с диагнозом "корь"
Эпидемиологическая ситуация по кори в столице на сегодня остается нестабильной, отметила Гульназ Досмырзаева
Фото: unsplash.com
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане 290 человек находятся в стационаре с диагнозом "корь", сообщает пресс-служба столичного акимата.
По состоянию на 13 декабря 2023 года на стационарном лечении находится 290 пациентов, из них 214 детей, беременных 10. Загруженность МГДБ № 3 на сегодня составила 43%. В ноябре во всех поликлиниках началась массовая дополнительная вакцинация детей от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней. А с 5 декабря началась работа по вакцинации против кори детей 2-4 лет", - сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Гульназ Досмырзаева на брифинге в службе коммуникаций.
С марта по настоящее время на стационарном уровне лечение от кори получили 2977 пациентов, из них 2187 - дети, 49 - беременные.
Подчеркивается, что во всех медицинских организациях города имеется достаточное количество вакцины против кори. В частности, 9 декабря 2023 года на склад горздрава поступило 40 тысяч доз вакцины против кори, которые были распределены в ПМСП согласно разнарядке.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. РК находится на третьем месте в мире по заболеваемости корью. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори. По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
12.12.2023, 09:28 57421
В Казахстане за неделю зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев кори
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане только за последнюю неделю зарегистрировано 2546 случаев кори, в том числе 342 случая за выходные дни. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.
По состоянию на 11 декабря 2023 года зарегистрировано 22 017 подтвержденных случаев кори, из них 80,5% - дети до 14 лет.
В связи с неблагополучной эпидситуацией по кори в центре призывают вакцинировать детей в медицинских организациях по месту прикрепления.
С начала массовой иммунизации привито более 323 тысяч человек, с 8 по 9 декабря получили вакцину более 49 тысяч.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Казахстан находится на третьем месте в мире по заболеваемости корью.
11.12.2023, 10:59 61416
Казахстан на третьем месте в мире по заболеваемости корью
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Центра по контролю заболеваний США, Казахстан находится на третьем месте по заболеваемости корью в мире.
Статистика опубликована на сайте центра.
В рейтинге стран с наибольшим количеством заболевших Казахстан разместился на третьей строчке, в стране зарегистрировано почти 13 тысяч случаев кори. Лидирует в списке Нигерия, где зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания, на втором месте - Индия, где количество заболевших приблизилось к 15 тысячам.
В топ-10 стран также попали Эфиопия, Пакистан, Конго, Россия, Ирак, Индонезия и Нигерия.
Для справки
Сотрудники Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работают с партнерами и министерствами здравоохранения в разных странах мира, чтобы выявлять вспышки кори и предотвращать распространение заболевания. Центр фокусируется на странах с крупными вспышками кори и странах со слабыми системами здравоохранения и низкими показателями иммунизации.
Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в Алматы сообщила, что в Казахстане с начала года зарегистрировано 19 тысяч случаев кори, из них 18 тысяч - у детей.
5 декабря глава Миннауки Гани Бейсембаев заявил, что в казахстанских вузах нет сложной эпидситуации из-за кори.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори. По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
07.12.2023, 21:27 78636
В ЗКО шестеро детей заболели скарлатиной: одна девочка умерла
Фото: unsplash.com
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Уральск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая вспышка скарлатины произошла в детском саду районного центра Таскала. С начала декабря этого года скарлатиной здесь заболели 6 детей в возрасте 4 лет, сообщает "УН".
По словам мамы одного из заболевших детей, уже пятые сутки ее сын находится в реанимации районной больницы, девочка из его группы умерла от скарлатины.
Врачей домой вызывали, они не приходили. До скорой не дозвонишься - она одна на весь район. Только после смерти девочки открыли инфекционный бокс. У моего ребенка пятый день сыпь на теле, температура 39 и не снижается. Диагноз ему поставили - скарлатина и пневмония", - рассказала женщина.
Заболевшие дети продолжают поступать в инфекционное отделение Таскалинской районной больницы.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в Таскале один из детских садов закрыт на карантин из-за заболевания детей скарлатиной.
В вою очередь в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что с начала декабря 2023 года в одном из детских садов поселка Таскала было зарегистрировано 6 случаев заболевания детей скарлатиной, из них пятеро детей являются воспитанниками одной группы.
Главный государственный санитарный врач Таскалинского района вынес постановление об усилении противоэпидемических, профилактических, дезинфекционных мероприятий, установлении карантина в группе, где выявлены случаи скарлатины, обследовании и медицинском наблюдении контактных лиц.
Напомним, в Казахстане остается сложной ситуация по кори. Ежедневно в стране регистрируется до 350 случаев кори, большинство - среди непривитых детей. По республике доля непривитых детей среди заболевших детей составила 83,6% или 13 670 случаев.
06.12.2023, 19:35 86781
Ситуация по кори в Казахстане остается сложной - Минздрав
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 6 декабря, председатель правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК Манар Смагул в ходе брифинга рассказала об эпидситуации по кори в Казахстане.
Ситуация по кори в Казахстане остается сложной. Ежедневно по Казахстану регистрируется до 350 случаев кори, большинство - среди непривитых детей. По республике доля непривитых детей среди заболевших детей составила 83,6% или 13 670 случаев. В 643 школах зарегистрировано 1466 случаев кори, число контактных составляет более 20 тысяч человек. В 827 детских дошкольных учреждениях зарегистрировано 1662 случая", - сообщила Манар Смагул.
По данным Минздрава, с начала года 2023 года в Казахстане зарегистрировано 20 188 случаев кори. Из них 81% или 16 351 - среди детей до 14 лет, 3,4% - среди подростков (706 случаев), 3 131 случай или 15,4% - среди взрослых.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори.
По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
05.12.2023, 12:20 94591
В казахстанских вузах нет сложной эпидситуации из-за кори - глава Миннауки
Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования находятся на постоянной контроле местных исполнительных органов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах заседания правительства рассказал об эпидситуации по кори в вузах страны, передает корреспондент агентства.
В 80 наших учебных заведениях за медицинской помощью обратились порядка восьми тысяч студентов, но из них буквально 200-300 человек только с подозрением на корь. Поэтому как таковой эпидемиологической ситуации, по мнению нашего министерства, нет. Мы находимся на прямой связи с Министерством здравоохранения", - сообщил Саясат Нурбек.
В свою очередь глава Минпросвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования находятся на постоянной контроле местных исполнительных органов.
Министерством просвещения проводится мониторинг. Пока в данном направлении со стороны Министерства здравоохранения определенных решений нет", - добавил он.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори.
По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
03.12.2023, 10:19 108836
В Павлодарской области госпитализировали 11 курсантов учебного центра МВД
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области госпитализировали 11 курсантов учебного центра МВД. Первую пациентку госпитализировали в среду, остальных - в пятницу, сообщает Kazinform.
По данным управления здравоохранения, в отделение общей инфекции областной больницы имени Султанова курсанты поступили с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести, острый ринофарингит.
29 ноября госпитализировали 18-летнюю девушку - курсантку учебного центра КУИС МВД. Еще 10 курсантов были госпитализированы вечером 1 декабря. У всех взяли анализы и назначили лечение.
Госпитализированы, учитывая, что они относятся к декретированному контингенту - проживают в казарме. На сегодня состояние у всех стабильное", - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.
Курсанты находятся в больнице, никто из них пока не выписан.
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