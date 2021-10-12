В многопрофильной больнице Талдыкоргана открыто новое отделение

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - На публичном обсуждении находится приказ "Об утверждении Стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стандарт предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.

Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим восемнадцатилетнего возраста в следующих формах:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая ПМСП и консультативно-диагностическую помощь;

2) стационарная помощь;

3) стационарозамещающая помощь;

4) скорая медицинская помощь;

5) санитарная авиация.

Основными направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь, являются:

1) оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг детям, в том числе новорожденным;

2) проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг;

3) оказание качественной консультативной, диагностической, лечебно-профилактической помощи, соблюдение принципов ИВБДВ (Интегрированное ведение болезней детского возраста);

4) проведение медицинской реабилитации детям;

5) оказание профилактической помощи: патронаж беременных; формирование и пропаганда здорового образа жизни, рекомендации по рациональному и здоровому питанию; проведение информационно-разъяснительной работы с родителями по уходу за ребенком, тревожным признакам заболеваний и угрожающим состояниям; консультирование по вопросам поддержки грудного вскармливания и лактации, по практике исключительно грудного вскармливания детей до 6-ти месяцев и продолжения грудного вскармливания до 2 лет; проведение скрининговых обследований для выявления врожденной патологии и нарушений психофизического развития, зрительных и слуховых функций у детей раннего возраста; консультирование по вопросам раннего развития ребенка; медицинские профилактические осмотры; проведение вакцинации; диспансеризация и динамическое наблюдение, патронаж детей, в том числе новорожденных; социально-психологическое консультирование;

6) проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних форм социально значимых заболеваний, в том числе онкологических или гематологических, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также по выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности и смертности детей.

Медорганизации обеспечивают выполнение мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику, лечение пациентов с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи. При обнаружении фактов насилия и телесных повреждений осуществляется оказание лечебно-профилактической помощи, проведение медицинской реабилитации, извещаются органы внутренних дел о фактах обращения потерпевших и оказания им медицинской помощи", - сказано в документе.

При выявлении хронических заболеваний, нарушений слуха и зрения, аномалий развития органов чувств, а также стеноза гортани и трахеи, участковый врач направляет ребенка к профильным специалистам для уточнения диагноза и назначения лечения.

При выявлении детей с риском отставания в психофизическом развитии, со снижением слуха и зрения, неврологической симптоматики медицинский работник направляет их на психолого-медико-педагогическую консультацию.

Пациенты с задержкой нервно-психического развития вследствие соматической патологии, синкопальных состояний, синдрома "вялого ребенка", с фебрильными судорогами после исключения патологии нервной системы врачом по специальности "Неврология (детская)" наблюдаются педиатрами.