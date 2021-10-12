В многопрофильной больнице Талдыкоргана открыто новое отделение

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - На публичном обсуждении находится приказ "Об утверждении Стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стандарт предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.
Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим восемнадцатилетнего возраста в следующих формах:
1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая ПМСП и консультативно-диагностическую помощь;
2) стационарная помощь;
3) стационарозамещающая помощь;
4) скорая медицинская помощь;
5) санитарная авиация.
Основными направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь, являются:
1) оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг детям, в том числе новорожденным;
2) проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг;
3) оказание качественной консультативной, диагностической, лечебно-профилактической помощи, соблюдение принципов ИВБДВ (Интегрированное ведение болезней детского возраста);
4) проведение медицинской реабилитации детям;
5) оказание профилактической помощи: патронаж беременных; формирование и пропаганда здорового образа жизни, рекомендации по рациональному и здоровому питанию; проведение информационно-разъяснительной работы с родителями по уходу за ребенком, тревожным признакам заболеваний и угрожающим состояниям; консультирование по вопросам поддержки грудного вскармливания и лактации, по практике исключительно грудного вскармливания детей до 6-ти месяцев и продолжения грудного вскармливания до 2 лет; проведение скрининговых обследований для выявления врожденной патологии и нарушений психофизического развития, зрительных и слуховых функций у детей раннего возраста; консультирование по вопросам раннего развития ребенка; медицинские профилактические осмотры; проведение вакцинации; диспансеризация и динамическое наблюдение, патронаж детей, в том числе новорожденных; социально-психологическое консультирование;
6) проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних форм социально значимых заболеваний, в том числе онкологических или гематологических, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также по выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности и смертности детей.
Медорганизации обеспечивают выполнение мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику, лечение пациентов с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи. При обнаружении фактов насилия и телесных повреждений осуществляется оказание лечебно-профилактической помощи, проведение медицинской реабилитации, извещаются органы внутренних дел о фактах обращения потерпевших и оказания им медицинской помощи", - сказано в документе.
При выявлении хронических заболеваний, нарушений слуха и зрения, аномалий развития органов чувств, а также стеноза гортани и трахеи, участковый врач направляет ребенка к профильным специалистам для уточнения диагноза и назначения лечения.
При выявлении детей с риском отставания в психофизическом развитии, со снижением слуха и зрения, неврологической симптоматики медицинский работник направляет их на психолого-медико-педагогическую консультацию.
Пациенты с задержкой нервно-психического развития вследствие соматической патологии, синкопальных состояний, синдрома "вялого ребенка", с фебрильными судорогами после исключения патологии нервной системы врачом по специальности "Неврология (детская)" наблюдаются педиатрами.
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Фото: из открытых источников
ТОКИО. 4 ОКТЯБРЯ - Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", - отметил специалист.
Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому неизвестны и который может возникнуть в любом месте и в любое время, пишет РИА "Новости"
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Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", — подчеркнул эксперт.
Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настолько сжатые сроки.
Ежегодный киотский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.
Как сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, развитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам.
Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", — сказал он.
По данным ВОЗ, в мире выявили более 233,5 миллиона инфицированных, более 4,7 миллиона умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших привитых практически нет.
НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Столичные врачи провели уникальную операцию "хрустальным детям", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Хирурги городской детской больницы №2 провели уникальную операцию совершенно новым инновационным методом, который ранее не использовался на практике. Мальчика и девочку в возрасте 4 и 6 лет из детского дома Тараза с диагнозом "несовершенный остеогенез" прооперировали на устранение деформаций трубчатых длинных костей скелета, которые постепенно прогрессировали и могли привести к нарушению активности у детей", - сообщили в управлении внутренней политики города.
При таком диагнозе и его прогрессировании дети теряют возможность способность самостоятельно передвигаться. В данной хирургической коррекции был применен один из инновационных методов - телескопические интрамедуллярные стержни fassier-duval. Основным преимуществом является его легкая установка и лучшая фиксация в эпифизах длинных трубчатых костей", - говорит заведующий отделением ортопедии и реабилитации детской больницы №2 Агабек Чикинаев.
Операция проводилась совместно с известным профессором из России, членом Европейского общества детских ортопедов EPOS Константином Жердевым в рамках обучения казахстанских специалистов.
Данная операция у нас прошла впервые, мы были очень взволнованы, но профессионально подготовлены. Это обучение способствовало повышению квалификации наших специалистов и приобретению международного опыта. В дальнейшем казахстанские врачи смогут применять данный инновационный метод в проведении сложных операций, так как количество пациентов с подобным диагнозом каждым годом растет", - поделился врач Бахтияр Джумабеков.