В Москве трое пациентов вылечились от коронавируса после переливания плазмы

По информации Раковой, двое пациентов были выписаны из стационаров через десять дней после процедур, еще один - спустя 14 дней. Она подчеркнула, что после переливания плазмы с антителами на коронавирусную инфекцию пациенты быстрее и без серьезных осложнений справлялись с болезнью, пишут "Аргументы и Факты".
Два человека проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Третий пациент лечился в городской клинической больнице №52. Результаты специальных исследований подтвердили у них отсутствие инфекции.
Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса", - заявила Ракова.
Заместитель мэра также добавила, что жителям столицы в возрасте от 18 до 55 лет, которые выздоровели от коронавируса и не имеют хронических заболеваний, предлагается стать донорами плазмы крови. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, донорам плазмы установлены выплаты.
Напомним, в Казахстане подтверждены 1967 случаев заражения коронавирусом, 19 человек скончались.
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