В Москве трое пациентов вылечились от коронавируса после переливания плазмы

Москва. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Москве три человека с коронавирусом выздоровели после процедуры переливания плазмы крови. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Kazakhstan Today.

По информации Раковой, двое пациентов были выписаны из стационаров через десять дней после процедур, еще один - спустя 14 дней. Она подчеркнула, что после переливания плазмы с антителами на коронавирусную инфекцию пациенты быстрее и без серьезных осложнений справлялись с болезнью, пишут "Аргументы и Факты"

Два человека проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Третий пациент лечился в городской клинической больнице №52. Результаты специальных исследований подтвердили у них отсутствие инфекции.

Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса", - заявила Ракова.

Заместитель мэра также добавила, что жителям столицы в возрасте от 18 до 55 лет, которые выздоровели от коронавируса и не имеют хронических заболеваний, предлагается стать донорами плазмы крови. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, донорам плазмы установлены выплаты.

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