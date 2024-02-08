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07.02.2024, 20:05 1836
В Павлодарской области зарегистрировано почти 350 новых случаев кори
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Павлодарской области корью заболели 349 человек. За весь 2023 год корью в области заболели 604 человека, сообщает "Павлодар-онлайн".
Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, чаще всего болеют жители Павлодара. На областной центр приходится 42% случаев кори, затем в списке идет Экибастуз - 25%, на Аксу приходится 20% заболевших. Среди сельчан самая высокая заболеваемость корью регистрируется в Баянаульском районе.
Рост заболеваемости корью формируется за счет непривитых детей по причине отказов родителей от вакцинации", - отмечают павлодарские санврачи.
В основном болеют дети до 14 лет, среди них не были привиты около 90%.
Ранее двоих детей вакцинировали просроченными препаратами в Павлодарской области.
Напомним, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
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03.02.2024, 10:35 19416
В Кокшетау 10-летний мальчик скончался после обрезания
Фото: freepik.com
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Кокшетау. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января в МОБД умер 10-летний мальчик, уроженец СКО. За четыре дня до смерти ребенку провели обрезание. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно, сообщает Instagram-паблик sinegor.kz.
По словам главного врача многопрофильной областной детской больницы Мухтара Досхожина, 28 января ребенку сделали обрезание и отпустили домой, а на четвертые сутки он поступил с жалобой на боли в области послеоперационной раны.
Медики оценили состояние пациента как тяжелое. Ребенка госпитализировали в реанимацию.
Несмотря на усилия медиков, в 18.20 мальчик скончался. Точная причина смерти пока неизвестна. Не исключается, что причиной смерти мог стать анафилактической шок после введения обезболивающего препарата", - сообщил Мухтар Досхожин.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
31.01.2024, 13:27 33616
Возмутившее казахстанцев пятикратное повышение взносов на ОСМС прокомментировали в Фонде соцмедстрахования
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Фонде социального медицинского страхования прокомментировали возмутивший казахстанцев законопроект о пятикратном повышении верхнего порога отчислений на обязательную систему соцмедстрахования.
Напомним, в законопроекте, размещенном для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 7 февраля 2024 года, предлагается в 5 раз увеличить максимальный размер дохода, с которого нужно будет платить взносы и отчисления в систему ОСМС.
В Фонде социального медицинского страхования дали подробные разъяснения по возможным изменениям.
Что это значит?
На начальном этапе внедрения ОСМС был предусмотрен верхний предел по доходу работника, с которого могут производиться взносы и отчисления в систему обязательного соцмедстрахования. Его размер на сегодняшний день не превышает 10 минимальных заработных плат (МЗП). То есть взносы могут взиматься только с дохода до 850 тысяч тенге. С дохода выше взносы не производятся.
Что изменится?
Для обеспечения принципа справедливости "от каждого по возможностям, каждому по потребностям" Министерством здравоохранения предложено с 2025 года повысить верхний предел с 10 до 50-кратного размера МЗП. По такому же принципу работает пенсионная система, где верхний предел составляет 50-кратный минимальный размер заработной платы.
Зачем повышать верхний предел по доходу?
Сегодня в казахстанской модели ОСМС применяется регрессивное распределения средств. То есть чем меньше доход, тем выше вклад в процентах от дохода. В справедливой системе люди с низкими доходами не должны платить больше, чем люди с большими доходами. Поэтому предлагаемая норма увеличения верхнего предела до 50 МЗП предусматривает более справедливое распределение ответственности за расходы на здоровье", - пояснили в фонде.
Если говорить цифрами, сейчас работники со средней зарплатой в 300 тысяч тенге оплачивают взнос на ОСМС 6 тысяч тенге.
При доходе в 1,5 млн тенге, что в 5 раз выше средней зарплаты, срабатывает верхний предел в 10 МЗП (850 тысяч тенге), поэтому взнос не превышает 17 тысяч тенге, или 1,1% от дохода.
С дохода в 3 млн тенге, что уже в 10 раз выше средней зарплаты, взнос на ОСМС остается таким же - 17 тысяч тенге, или 0,6% от дохода.
Что произойдет после изменений?
Верхний предел с учетом размера МЗП на 2024 год составит 4,2 млн тенге. Чем выше доходы, тем выше ответственность.
Скольких казахстанцев коснется эта мера?
В пять раз взносы на ОСМС увеличатся только для 2,3 тысячи работников, чей доход составляет выше 4 млн 250 тысяч тенге. Это 0,04% всех наемных работников по стране.
В целом данная норма затронет 9% наемных работников, имеющих доходы свыше 850 тысяч тенге. Для 91% работников ничего не изменится", - отметили в фонде.
Что получат обычные казахстанцы?
Увеличение отчислений позволит увеличить объемы финансирования расходов на здравоохранение. Сюда относится и профилактика, и диагностика, и лечение. Станут больше доступны медицинские услуги, внедрение технологий позволит на ранних стадиях предупреждать болезни или позволит спасти жизни", - заявили в ФСМС.
Там отметили, что на сегодняшний день система здравоохранения все еще продолжает сталкиваться с хроническим недофинансированием, что в целом отрицательно влияет на организацию медицинской помощи, на ее качество и доступность, а также в целом финансовую устойчивость системы здравоохранения и ОСМС.
Напомним, казахстанцы активно протестуют против предложенного законопроекта и называют "грабежом" повышение отчислений по ОСМС в 5 раз.
30.01.2024, 13:45 39221
Ситуация по кори в Алматы остается нестабильной - медики
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидситуация по кори в Алматы остается нестабильной. С начала года в городе зарегистрировано 825 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, сообщила на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.
Основной процент заболевших - дети до 14 лет (495 случаев), среди подростков - 107 заболевших, среди взрослых - 223 случая кори. Эпидемиологи подчеркнули, что основной процент заболевших детей не получили прививки от кори.
По словам Калыковой, с 6 ноября 2023 года по 28 января 2024 года в городе привито от кори 149 550 человек. Из них:
- детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней - 11 378;
- детей в возрасте от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней - 73 164;
- медработников - 8676;
- пациентов в возрасте до 18 лет по наверстывающей иммунизации - 56 332.
Взрослые могут получить прививки против кори в частных прививочных кабинетах на платной основе.
Плановая вакцинация против кори проводится двукратно в возрасте 1 года и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Плановая вакцинация детского населения проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно", - рассказала эксперт.
Она подчеркнула, что каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка.
Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в РК", - отметила она.
В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в городе при появлении симптомов заболевания врачи рекомендуют:
- не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;
- находиться дома, не посещать места работы, а также общественные места. Особенно это касается больных, находящихся на амбулаторном лечении.
Напомним, по состоянию на 9 января 2024 года в Казахстане с начала года зарегистрировано 1674 случая кори. Всего, по итогам 2023 года в стране зарегистрирован рост по 8 инфекционным заболеваниям, в том числе кори, коклюшу и сибирской язве.
ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
25.01.2024, 21:20 57176
ФСМС закупит медуслуги для казахстанцев на 2,8 трлн тенге
Было подано 209 заявок от новых поставщиков
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - НАО "Фонд социального медицинского страхования" завершил процедуры закупа медицинских услуг на 2024 год. Планом закупа на 2024 год предусмотрено более 2,8 трлн тенге, из которых более 1,2 трлн тенге - это средства ОСМС, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
В 2024 году в правила закупа услуг у субъектов здравоохранения внесен ряд изменений.
Во-первых, усилен состав региональных комиссий (заместителем председателя комиссии определен представитель управления здравоохранения уровня не ниже заместителя руководителя, а также включены представители Комитетов санитарно-эпидемиологического контроля и медицинского и фармацевтического контроля).
Во-вторых, введены ограничения для участия в закупе услуг субъектов ПМСП с численностью менее 1500 человек и для субъектов ПМСП с опытом оказания услуг ПМСП в рамках ГОБМП свыше одного года с прикрепленным населением менее 3000 человек (это не менее двух участков врача общей практики/семейного врача).
В-третьих, для соответствия стандартам оказания стационарозамещающей помощи дневные стационары организуются при организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) стационарных условиях.
Также в правила добавлены посещения членами комиссии субъектов здравоохранения, ранее не заключавших договоры на заявляемые виды помощи.
В декабре 2023 года был проведен прием заявок от медицинских организаций. И по итогам процедур распределения средств размещено на 2024 год среди поставщиков порядка 2,4 трлн тенге.
Было подано 209 заявок от новых поставщиков, из которых региональными комиссиями в ходе проведения процедур закупа посещены 117 субъектов здравоохранения. Изменения вносятся для повышения доступности медицинской помощи для граждан и улучшения качества ее предоставления.
23.01.2024, 12:20 71316
Казахстан представит отечественный препарат против рака
Благодаря воздействию препарата на питательные процессы раковых клеток они фактически умирают от голода
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые Республики Казахстана разрабатывают препарат против онкологии, сообщил министр высшего образования и науки Казахстана Саясат Нурбек.
По словам министра, в рамках проекта "Разработка отечественного противоракового препарата Д-ВК ("Сделано в Казахстане")" отечественные ученые разрабатывают новый противораковый препарат, не имеющий аналогов в мире.
Создание нового отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний, который повысит выживаемость самых проблемных пациентов, а затем выйдет на мировой уровень", - заявил министр.
Как пояснил Саясат Нурбек, благодаря воздействию препарата на питательные процессы раковых клеток они фактически умирают от голода.
Это достаточно инновационный способ борьбы с онкологией. Первый этап на кроликах и мышах мы уже прошли. После 15 человек в Институте онкологии и радиологии прошли испытания, это больные люди. Первые результаты мы уже начинаем получать и дообрабатывать их", - рассказал спикер.
Напомним, в 2022-м году казахстанские ученые разработали биоматериал для восстановления костей.
18.01.2024, 12:21 95696
Массовая вакцинация против вируса папилломы человека начнется в Казахстане 1 сентября
Фото: pixabay.com
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Около 9 миллиардов тенге планируют выделить на закуп вакцины от вируса папилломы человека в 2024 году, сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.
По ее словам, на эти деньги планируется привить 175 тысяч девочек двумя дозами. Цена вакцины может варьироваться в зависимости от ее потребности в стране.
Сегодня в мире есть четыре производителя вакцины от ВПЧ, два из них изготавливают двухвалентную вакцину и один (США) - четырех- и девятивалентную. Казахстан будет определять закуп одной из двух первых перечисленных видов вакцин, так как девятивалентную вакцину, по словам санврача, тяжело приобрести.
Вакцинация против вируса папилломы человека в Казахстане начнется 1 сентября этого года.
По данным Минздрава, в Казахстане рак шейки матки занимает второе место среди онкозаболеваний женщин.
Это единственный рак, против которого есть вакцина", - подчеркнула Айжан Есмагамбетова.
Международный опыт говорит, что более чем в ста странах внедрена вакцина против ВПЧ, в том числе среди мальчиков. В этих государствах заболевание шейки матки снизилось на 90%.
У нас ежегодно заболевает 1800 женщин раком шейки матки, умирает - 600 женщин", - добавила спикер.
Рекомендуемый возраст для вакцинации 11-14 лет, препарат эффективен до первого полового дебюта. С учетом новизны вакцины прививать начнут 11-летних девочек. Вакцинацию среди мальчиков будут рассматривать в зависимости от потребности и спроса населения.
Взрослые люди смогут привиться в пунктах платной вакцинации.
17.01.2024, 20:44 100401
Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания
Существуют неизвестные заболевания, которые рано или поздно проявятся
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Женева. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Термин "болезнь X" существует уже давно, необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет, сообщает РИА Новости.
Термин "болезнь X" привлекает немало внимания… Но это не нововведение, впервые мы использовали этот термин в 2018 году… Существуют неизвестные заболевания, которые могут появиться, вопрос в том, "когда", а не "если", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на панельной дискуссии ВЭФ, который проходит в Давосе.
Участники дискуссии "Подготовка к болезни X" обсудили необходимость мобилизации усилий в подготовке к будущим пандемиям, а также инвестиций в глобальные инициативы, чтобы обеспечить готовность систем здравоохранения к всплеску нового заболевания.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сообщил о росте заболеваемости коронавирусом и призвал население планеты продолжить применять превентивные меры.
09.01.2024, 10:30 127051
В Казахстане с начала года зарегистрировано 1674 случая кори
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января текущего года зарегистрировано 1674 случая кори. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе заседания правительства.
На конец 2023 года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори, из них 80% (23 501 случай) приходится на детей до 14 лет. С 1 января текущего года зарегистрировано 1674 случая кори", - сказала Гиният.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что эта вспышка является самой крупной в стране за последние 10 лет.
Порядка 80% больных - это дети до 14 лет. И большинство из них не получили необходимую прививку. Как известно, непривитые заболевшие имеют высокий риск тяжелых осложнений. И такие случаи уже есть", - сказал Смаилов.
Он отметил, что немалое число родителей умышленно отказываются прививать своих детей.
Это может приводить к серьезным последствиям. Поэтому единственный путь стабилизации ситуации с корью - это прививка", - отметил премьер.
По его информации, для проведения дополнительной массовой иммунизации против кори дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцин. На эти цели правительство в сентябре прошлого года выделило из резерва свыше 3 млрд тенге.
По его словам, охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остается низким. В этой связи Смаилов поручил акиматам совместно с Министерством здравоохранения расширить охват иммунизацией против кори и активизировать вакцинацию другими профилактическими прививками.
Особое внимание уделить пропустившим плановые прививки. При этом очень важно создать условия для вакцинации граждан в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах. В целом вопрос вакцинации нужно держать акимам на особом контроле", - подчеркнул премьер.
Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручено обеспечить соответствующий режим хранения и транспортировки вакцин, особенно в сельской местности и повысить ответственность медицинских работников за соблюдение этих условий.
Как сообщалось ранее, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
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Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?