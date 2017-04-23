В Петропавловске открылся первый клинико-диагностический центр сосудистой хирургии

Петропавловск. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Петропавловске в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" при поддержке филиала фонда "Даму" открылся первый клинико-диагностический центр сосудистой хирургии ТОО "Формула здоровья", передает корреспондент агентства.

Как сообщила главный менеджер по программам повышения компетенций Регионального филиала АО "Фонд "Даму" Гульмира Жакупова, в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в Петропавловске открыли единственное частное медицинское учреждение ТОО "Формула здоровья", которое диагностирует и лечит сосудистые заболеваний тела и конечностей.

Как пояснила специалист, ТОО "Формула здоровья" приобретено современное медицинское оборудование с основной специализацией сосудистая хирургия, включающее лазерный хирургический аппарат Лахта-Милона для лечения вен нижних конечностей, электрокоагулятор, операционный общехирургический стол и другое. Стоимость проекта 7 953 653 тенге, сумма предоставленной гарантии Фондa "Даму" - 1 050 000 тенге, или 13% от суммы кредита. По проекту создано 7 новых рабочих мест.

Руководитель центра кандидат медицинских наук, врач сосудистой хирургии высшей категории с 15-летним стажем Сергей Череда, рассказал, что в новом клинико-диагностическом центре предоставляет услуги амбулаторной хирургии, диагностики, УЗИ, а также расширенный спектр услуг - лечение варикоза, грыж, удаление папиллом, удаление рубцов и т.д.

"В центре предусмотрены операционное и предоперационное помещения, перевязочный кабинет, планируется дневной стационар на 3 койкоместа. Наш центр является единственным в сфере сосудистой хирургии. Теперь, с появлением в нашем городе данного центра, пациентам с заболеваниями сосудов необязательно для обследования и лечения выезжать в близлежащие российские города", - говорит Череда.

Также, по его словам, в центре ведут прием врачи узких специальностей. В частности, кардиолог, гастроэнтеролог, сосудистый хирург, врач диагностики УЗИ и другие специалисты. Общая занимаемая площадь составляет 180 квадратных метров.

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