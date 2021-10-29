В России возможно появление двух назальных вакцин от COVID-19

МОСКВА. 28 ОКТЯБРЯ - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России могут появиться две назальные вакцины от COVID-19 на основе препарата "Спутник V", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как прокомментировал агентству "Интерфакс" Гинцбург, лицензия на разработку второго препарата была подана компанией "Генериум". Их вакцина от коронавирусной инфекции будет отдельно проходить процедуру регистрации и иметь собственную форму в виде жидких капель со стабилизатором, пишет Lenta.ru

Как напомнил Гинцбург, сам центр имени Гамалеи будет выпускать назальную форму "Спутника V" в виде замороженного раствора. Об окончании доклинических испытаний препарата сообщалось еще в августе.