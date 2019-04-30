В семи регионах Казахстана инвалидность устанавливается заочно

Астана. 12 декабря. Kazakhstan Today - В семи регионах Казахстана в пилотном режиме инвалидность устанавливается заочно, передает Kazakhstan Today.





"Сбор данных о пациенте проходит в поликлинике и передаётся в информационные системы Минтруда вместе с направлением на установление инвалидности", - рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев.





Как отметили в пресс-службе МТСЗН, такой подход позволит исключить человеческий фактор и снизит коррупционные риски. Все заявки на установление инвалидности будут рассматриваться независимыми экспертами.





По информации ведомства, ранее подобная услуга была доступна лишь в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. Теперь к ним подключились Павлодарская область, города Астана и Алматы.





На сегодняшний день получено 425 заявок на заочное установление инвалидности, 405 из них успешно обработаны, заключили в пресс-службе.





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