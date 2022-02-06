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В СНГ появится организация по оценке технологий здравоохранения и контроля качества медпомощи

05.02.2022, 10:58 3301
МИНСК. 5 ФЕВРАЛЯ - В Содружестве Независимых Государств появится базовая организация по оценке технологий здравоохранения, контроля качества и финансирования медицинской помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимость создания базовой организации связана с появлением новых дорогостоящих технологий и наличием других объективных причин (рост удельного веса хронических заболеваний, старение населения и др.)", - сообщает исполнительный комитет СНГ.

 
Планируется, что статус базовой организации получит Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России. Он осуществляет информационное и методическое обеспечение деятельности Минздрава по отдельным вопросам реализации государственной политики в сфере здравоохранения. 
 
Как сообщили в комитете, в компетенцию Центра входят создание единых методических подходов к вопросам организации оказания медицинской помощи, формирование программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, контроль качества и безопасности медицинской деятельности и экспертизы качества медицинской помощи, вопросы обеспечения безопасности, качества и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации.
 

Сейчас материалы заседания экспертной группы направлены на внутригосударственное согласование, после чего проект положения о базовой организации государств - участников Содружества Независимых Государств по оценке технологий здравоохранения, контроля качества и финансирования медицинской помощи в установленном порядке будет внесен на рассмотрение Экономического совета СНГ", - проинформировали в ведомстве. 

 

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Депутат попросила не передавать диагностику ВИЧ в конкурентную среду

03.02.2022, 14:25 6796
Депутат попросила не передавать диагностику ВИЧ в конкурентную среду
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - На заседании сената парламента Республики Казахстан депутат Акмарал Альназарова обратилась с запросом на имя премьер-министра, в котором попросила не передавать диагностику ВИЧ-инфекции в конкурентную среду без соответствующей системной подготовки и тщательного изучения вопроса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Новая инициатива Агентства по защите и развитию конкуренции должна учитывать все риски и исходить из реальных возможностей и условий отрасли. Сегодня в системе здравоохранения все еще нет единой информационной платформы, объединяющей результаты обследования пациентов, передачу данных, статистические данные медицинских организаций, в том числе и частных лабораторий. Децентрализация ВИЧ-исследования существенно затруднит осуществление мониторинга и принятие оперативных мер реагирования", - сказала Акмарал Альназарова.

 
Она отметила, что при этом предлагается передача только первичного исследования, комплексной диагностики ВИЧ.
 

В случае положительного результата анализа меры по проведению эпидемиологического расследования, установления путей и факторов передачи, поиска и обследования контактных останутся вне комплексной диагностики. Такое положение дел приведет к разрыву компонентов алгоритма, удлинению сроков исследования, как следствие к позднему началу лечения и неконтролируемому росту распространения ВИЧ-инфекции", - сообщила она.

 
По словам депутата, предложение не предполагает улучшения качества или сокращения сроков диагностики.
 

Напротив ожидаемо произойдет нарушение технологического процесса тестирования и удорожания первого этапа. В связи с чем считаем передачу диагностики ВИЧ-инфекции в конкурентную среду без соответствующей системной подготовки преждевременной", - сказала Акмарал Альназарова.

 
Она отметила, что в Казахстане на сегодня проживает более 28,7 тыс. человек, живущих с ВИЧ. Также по словам депутата, изменились пути передачи инфекции. 
 

Если в 90-х годах в стане доминировал инъекционный способ передачи среди лиц, употребляющих наркотики, то сегодня в 70% случаев ВИЧ передается половым путем", - заявила депутат.

 
По ее словам, за последние 10 лет в стране охват антиретровирусной терапии людей, живущих с ВИЧ, увеличился в 6 раз. 
 

Смертность от СПИДа снизилась в 2 раза. В итоге, как следствие централизованного контроля со стороны государства, распространенность ВИЧ-инфекции в Казахстане удерживается на концентрированной стадии 0,2%", - заявила она.


Ранее сообщалось, лаборатории могут проводить диагностику ВИЧ-инфекции без дополнительной лицензии.
 

В РК лаборатории могут проводить диагностику ВИЧ без дополнительной лицензии

21.01.2022, 17:00 27156
В РК лаборатории могут проводить диагностику ВИЧ без дополнительной лицензии
Фото: pexels.com
 НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Лаборатории могут проводить диагностику ВИЧ-инфекции без дополнительной лицензии, сообщили в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным АЗРК, 3 января 2022 года был принят закон, исключающий требование о разрешении на диагностику ВИЧ-инфекции.
 

Исследования на наличие ВИЧ-инфекции относятся к иммунологическим исследованиям и лицензируются, соответственно, необходимости в дополнительном разрешении на определенную инфекцию нет", - пояснили в агентстве. 

 
Сообщается, что работа Агентства по защите и развитию конкуренции по устранению барьеров для обеспечения доступа частным субъектам рынка к проведению исследований на ВИЧ-инфекцию продолжается.
 

Партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Нур-Султан

21.01.2022, 15:24 27896
Партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Нур-Султан
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - На склад управления общественного здравоохранения акимата столицы прибыла первая партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в количестве 10 тысяч доз. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что вакцина предназначена только для ревакцинации населения, то есть для получения повторной прививки после истечения сроков полной иммунизации.
 
Ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт" можно тем, кто в первый раз получил вакцины QazVac, Sinoр?arm, Hayat-Vac, Sinovac.
 
Ревакцинироваться препаратом можно будет в пунктах вакцинации медицинских организаций ПМСП и при торговых центрах (ТРЦ "Керуен", "Абу даби плаза", "Азия парк", ТД "Евразия").
 
Вакцину доставили в специальной морозильной камере и разместили в морозильном оборудовании от -18 градусов и ниже. Между поликлиниками данная вакцина распределяется с учетом численности прикрепленного населения.
 
Ранее сообщалось, что Вакцина "Спутник Лайт" поступила на склады "СК-Фармации".
 

Абдижаббарова назначена главным государственным санитарным врачом города Алматы

12.01.2022, 23:55 42451
Абдижаббарова назначена главным государственным санитарным врачом города Алматы
Фото: ДСЭК города Алматы.
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Карлыгаш Абдижаббарова назначена главным государственным санитарным врачом города Алматы. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Приказом вице-министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с 12 января 2022 года исполняющая обязанности руководителя Департамента Абдижаббарова Карлыгаш Хужаназаровна определена главным государственным санитарным врачом города Алматы до определения нового главного государственного санитарного врача города Алматы", - сказано на странице ДСЭК Алматы.

 
Также сообщается, что приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан с 5 января 2022 года временное исполнение обязанностей руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы возложено на заместителя руководителя Департамента Абдижаббарову Карлыгаш.
 
Карлыгаш Абдижаббарова родилась 19.09.1967 года в Алматы.
 
В 1990 году закончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности врач гигиенист эпидемиолог.
 
Карьера:
 
Врач-интерн отделения гигиены детей и подростков Санитарно-эпидемиологического управления города Алматы (1990 - 1995);
 
Санитарный врач отдела гигиены детей и подростков Санитарно-эпидемиологической службы Алмалинского района города Алматы (1995 - 1996);
 
Временно заведующая, заведующая санитарным отделом Санитарно-эпидемиологической службы Алмалинского района города Алматы (1996 - 2003);
 
Руководитель санитарно-гигиенического отдела Управления санитарно-эпидемиологической службы Алмалинского района города Алматы (2003 - 2005);
 
Руководитель управления санитарно- гигиенического надзора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Алматы (2005 - 2008);
 
Главный специалист-помощник руководителя Управления санитарно-эпидемиологической службы города Алматы (2008 - 2009);
 
Начальник управления санитарно-гигиенического надзора Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2009 - 2010);
 
Заместитель директора Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2010 - 2012);
 
Заместитель директора Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2012 - 2013);
 
Заместитель руководителя Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2013 - 2014);
 
Заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей города Алматы Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014 - 2017);
 
Заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017 - 2017);
 
Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы (2017 - 2019);
 
Заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы (2019 - 2021);
 
С 29 марта 2021 года Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
 
Имеет в непосредственном подчинении следующих структурных подразделения Департамента:
 
- отдел планирования, анализа деятельности и цифровизации;
 
- отдел административного обеспечения и государственных закупок;
 
- отдел правового обеспечения;
 
- отдел бюджетного планирования и бухгалтерского учета.
 
Напомним, что ранее должность главного санитарного врача Алматы занимал Жандарбек Бекшинкоторый оставил пост в связи с достижением пенсионного возраста.
 

Исполнять обязанности главного санитарного врача Алматы будет Садвакас Байгабулов

12.01.2022, 14:44 43776
Исполнять обязанности главного санитарного врача Алматы будет Садвакас Байгабулов
Фото: Facebook/Dsek Almaty
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Садвакас Байгабулов назначен исполняющим обязанности главного санитарного врача Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

На этом посту он сменил Карлыгаш Абдижаббарову, которая исполняла обязанности главы городского департамента санэпидконтроля и главного санврача с 27 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Байгабулов родился 21 января 1974 года. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию, Центрально-Казахстанскую академию, Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова.
 
Работал на должностях главного эксперта сектора здравоохранения социально-экономического отдела канцелярии премьер-министра РК, руководителя департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Карагандинской области, руководителя департамента по защите прав потребителей по Карагандинской области, главного государственного санитарного врача Астаны, главного государственного санитарного врача Павлодарской области, главного государственного санитарного врача Нур-Султана, главного санитарного врача Атырауской области, главного государственного санитарного врача на транспорте РК.
 
До вступления на нынешнюю должность работал заместителем главного санврача Алматы. 
 
Сегодня Байгабулов сообщил в Facebook, что из-за циркуляции штамма Омикрон увеличивается заболеваемость среди горожан, Алматы перешел в "красную" зону. Ужесточение ограничительных мер в городе будет принято в течение пяти дней, возможно и ранее. 

Напомним, ранее возглавлявший департамент Жандарбек Бекшин заявил о своем уходе 24 декабря. 4 января его проводили на пенсию
 
 

Минздрав утвердил доплаты медикам, задействованным в борьбе с COVID-19

31.12.2021, 14:50 55451
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому медицинским работникам будет осуществляться доплата за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
- Доплаты будут установлены при высоком риске. Они положена врачам, среднему и младшему медперсоналу инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, и других стационаров.
 
- Среднем риске. Это распространяется на работников лабораторий, специалистов санэпидслужбы, специалистов лаборатории и лаборантов.
 
- Доплаты также будут установлены при низком риске. Эта норма касается врачей, среднего и младшего медперсонала провизорных стационаров; врачей, среднего и младшего медицинского персонала военно-медицинских подразделений центральных исполнительных органов; а также врачей, фельдшеров и водителей скорой медпомощи, работников приемных отделений экстренных стационаров.
 
Республиканская бюджетная комиссия выделила дополнительные средства в сумме 14 млрд тенге, которые доведены до субъектов здравоохранения.
 
При этом оплата данной доплаты врачам, фельдшерам и водителям скорой медицинской помощи производится за фактически отработанную смену при наличии одного и более вызовов к пациенту (пациентам) с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 
 
В Минздраве отметили, что предыдущие надбавки за работу в противоэпидемических мероприятиях, выплачиваемые до 1 октября 2021 года, являлись временными выплатами, тогда как в новых подходах новые доплаты внесены в основную часть заработной платы работника и являются постоянными. 
 
 

Дорожную карту по развитию ядерной медицины разработают в Казахстане

31.12.2021, 13:05 56081
Дорожную карту по развитию ядерной медицины разработают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - В ходе совещания по вопросам развития ядерной медицины были подняты вопросы текущего состояния дел, проблем и перспектив данной медицинской отрасли в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, в стране растет количество онкологических пациентов, которым требуется проведение современного метода диагностики. 
 
Сейчас в Казахстане действует 4 позитронно-эмиссионых томографа (ПЭТ-центр): в Нур-Султане - 2, в Алматы - 1 и в Семее - 1. 
 
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов отметил, что, в рамках направления "Высокоэффективная ранняя диагностика" Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, в ближайшие 2 года, для инновационных методов исследования запланировано открытие еще четырех ПЭТ-центров в городах Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Караганде. 
 
По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил разработать Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины путем расширения сети ПЭТ-центров. А также, создать межведомственную рабочую группу из ответственных государственных и заинтересованных в сотрудничестве в рамках ГЧП компаний. 

 

В Алматы открылось новое здание приемного покоя ГКБ №7

30.12.2021, 12:38 58616
В Алматы открылось новое здание приемного покоя ГКБ №7
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 30 ДЕКАБРЯ - В Алматы открылось новое здание приемного покоя крупнейшей клиники ГКБ №7 в рамках дорожной карты развития системы здравоохранения города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Almaty.tv, отделение соответствует всем современным требованиям, а также санитарным и техническим нормам и стандартам, подготовлен медперсонал для оказания квалифицированной помощи. 
 
Приемный покой оборудован мощной автономной вентиляционной системой, современным лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе компьютерным томографом, рентген-установкой, УЗИ-аппаратами. Кроме того, предусмотрены операционные залы, а также палаты интенсивной терапии и реанимации.
 
Приемное отделение рассчитано на прием до 100 тысяч пациентов в год. Ежесуточно в городскую клиническую больницу обращаются от 300 до 500 пациентов. В год - более 80 тысяч человек, из них порядка 25 тысяч проходят лечение в стационаре.
 
Как напоминает источник, ранее в канун 30-летия Независимости в Наурызбайском районе при поликлинике №36 и в Алатауском при поликлинике №25 были открыты современные КТ-центры. Это обеспечило шаговую доступность для получения высокоспециализированной медико-диагностической помощи, а также возможность раннего выявления патологий как экстренных, так и плановых пациентов.
 
Как сообщалось ранее, в Шымкенте на базе больницы в микрорайоне Асар открылось отделение онконефрогематологии, в котором будут лечить детей с раком крови.
 
Напомним, что в Акмолинской области продолжается строительство объектов здравоохранения.
 

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