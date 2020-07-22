Караганда. 21 июля. Kazakhstan Today - В три раза сократилось количество вызовов скорой помощи в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

За последние две недели в целом эпидситуация в Карагандинской области стабилизируется. В настоящее время суточная выписка пациентов выше, чем госпитализация. Снизилась нагрузка на стационары", - сообщили в пресс-службе акима региона.

По информации акимата, всего в Карагандинской области 4486 коек инфекционного и пульмопровизорного профиля. Загруженность коек в инфекционных и провизорных госпиталях уменьшилась до 50%. Сейчас в стационарах области продолжают лечение 2433 больных. С момента начала эпидемии 4403 пациента выздоровели - это 62% от общего числа заражённых.

Вместе с тем сократилось и количество обращений в скорую помощь. Раньше диспетчеры получили до 2200 вызовов в сутки, сейчас - до 600.

В три раза уменьшились вызовы скорой помощи. Была проблема в наличии коек, сегодня 50% из них свободны и находятся в резерве. Две недели назад этот показатель был значительно выше и составлял 80%", - отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек на заседании правительства.

В регионе также уделяют особое внимание оснащению больниц. Для обеспечения больных кислородом приобретены 1500 концентраторов, а также установлены централизованные системы подачи медицинских газов на пяти объектах.

Сейчас приобретается 90 ИВЛ-аппаратов, 10 из которых будут поставлены на этой неделе. На днях спонсоры за счёт собственных средств закупили в Турции и привезли в Караганду 100 кислородных концентраторов и необходимые лекарства, в том числе антикоагулянты.

Сегодня действуют 17 кабинетов компьютерной томографии. К октябрю будут установлены еще пять - в Шахтинске, Караганде, Балхаше, Жезказгане, Сатпаеве. Кроме того, мы приобретаем 25 современных цифровых рентген-аппаратов", - сообщил глава региона.

Также в регионе идет работа по формированию стратегического запаса лекарственных средств. Поступило 17 тонн препаратов из России. Поставки медикаментов планируют увеличить в три раза.

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