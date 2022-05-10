Заболевание непродолжительное и протекает не тяжело, если только у детей не ослаблен иммунитет. Поэтому, если причина этих случаев действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит", - сказал вирусолог из Школы медицины имени Джеффри Чеа при университете Монаш в Малайзии доктор Винод Баласубраманиама.
В ВОЗ заявили о возможной вспышке детского гепатита в 20 странах
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В Алматы успешно проведены 4 операции от ожирения в рамках ОСМС
С внедрением обязательного социального медицинского страхования казахстанцам стала доступна дорогостоящая операция, направленная на лечение ожирения", - отметили в пресс-службе больницы.
Оперативные вмешательства по лапароскопической бариатрии - современный хирургический способ коррекции избыточного веса и сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. С 2019 года операции, которые помогают снизить вес, успешно проводятся в нашей клинике. Это совместные операции заведующего отделением хирургии городской клинической больницы № 7 Мусы Сахипова и известного казахстанского хирурга Орала Оспанова с применением данных технологий", - сообщила пресс-служба ГКБ № 7.
В Казахстане расширили перечень лекарств, подлежащих маркировке
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Правительство РК внесло изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Маркировке с 1 июля 2022 года подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года.
В список вошли:
сыворотки иммунные и прочие фракции крови;
иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;
кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
лекарственные средства.
Напомним, с 1 апреля маркировке также подлежат сигареты и все табачные изделия, а с 1 ноября 2022 года - обувь.
Постановление о маркировке лекарств вводится в действие с 8 мая 2022 года.
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Просьбой Минздрава о выделении дополнительного финансирования заинтересовались депутаты
При формировании республиканского бюджета на 2022 год мною поднимался вопрос о целесообразности сокращения расходов на закуп вакцин в сумме 6,7 млрд тенге. Был получен ответ, что средств на закуп вакцин достаточно. А 6,7 млрд тенге это просто лишнее. Вот прошло три месяца, и мы видим обратную картину. Вы снова просите дополнительно на закуп вакцин", - сказала депутат мажилиса парламента.
Получается, что сначала вы сокращаете расходы на 6,7 млрд, а сегодня приходите на уточнение и просите уже 27 млрд тенге. Поясните, с чем связано такое финансирование? Мы готовимся к новой волне пандемии?" - поинтересовалась Лариса Павловец.
В прошлом году при формировании бюджета, действительно, на сумму 6,7 млрд тенге были не поддержаны расходы. Данные суммы были тогда направлены на закуп вакцины против вируса папилломы человека для девочек-детей, против ВПЧ вакцинацию. Тогда это было связано с ковидом и в целом с социальной напряженностью в обществе по поводу проведения вакцинации (...) сегодня мы действительно запрашиваем 6,7 млрд тенге. Суммы совпадают, но они не взаимосвязаны друг с другом, из этих сумм 3,4 млрд тенге - это на увеличение стоимости пентавакцины. Вы знаете, что для детей - это вакцины против дифтерии, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции", - сообщила Гиният.
Что касается вакцины Pfizer. Это не новый закуп. В прошлом году, закупая вакцины Pfizer, мы брали средства из "СК-Фармации". По договору мы должны были осенью стопроцентно оплатить всю сумму вакцин, и "СК-Фармация" погасила данную сумму. На сегодняшний день необходимо погасить долг перед "СК-Фармацией". Эта задолженность если своевременно в мае не погасится, то единый дистрибьютор не сможет свои договорные отношения с поставщиками по лекарственным препаратам обеспечить. Поэтому просим поддержать", - заключила министр.
Соответствующих денег в бюджете не было предусмотрено, также у нас в резерве денег не оставалось, поскольку мы в течение года более 100 млрд тенге потратили на ковидные мероприятия, поэтому, когда решение принималось, "СК-Фармация" напрямую заключила договор с Pfizer и закупила вовремя эти вакцины. И мы обещали, что в этом году при уточнении данные средства будем предусматривать", - пояснил министр финансов.
Самозанятые казахстанцы смогут оплачивать взносы в Фонд медстрахования на год вперед
- на двенадцать месяцев, предстоящих дате уплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете;
- за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете.
По действующей норме плательщикам для получения права на медицинскую помощь в системе ОСМС необходимо погасить долги за предыдущие 12 месяцев и в дальнейшем производить уплату взносов ежемесячно за каждый месяц", - говорится в документе.
Альтернативный механизм более привлекательный для самостоятельных плательщиков взносов на ОСМС за 12 месяцев вперед. При этом право на медицинскую помощь в системе ОСМС для самостоятельных плательщиков предоставляется с даты уплаты таких взносов", - отметили в Минздраве.
Ожидается, что этим механизмом воспользуется порядка 30% незастрахованного населения, соответственно, им будет доступна медицинская помощь", - подчеркнули в Минздраве.
В Казахстане усилят оснащение Центра медицины катастроф
В настоящее время прорабатываются меры по усилению Центра медицины катастроф, в том числе созданию четырех трассовых медико-спасательных пунктов, двух мобильных полевых госпиталей, выделению финансовых средств для обновления автомобильного парка", - проинформировал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
В соответствии с законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера и ее последствий государственный орган по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера вправе использовать материальные ценности государственного материального резерва", - добавил Алихан Смаилов.
Минздрав намерен временно запретить вывозить лекарства из Казахстана
Ввести сроком на 6 месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также оборудования, материалов и комплектующих для их производства, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в документе.
- товары, перемещаемые транзитными перевозками, начинающимися и заканчивающимися за пределами Республики Казахстан;
- медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов для личного пользования, к которым предъявляются специальные требования в соответствии с назначением, выданным медицинским работником;
- товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам;
- товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий;
- лекарственные средства и медицинские изделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;
- выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;
- образцы лекарственных средств и медицинских изделий, поступающих для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований и (или) испытаний;
- радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;
- образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения экспертизы при государственной регистрации;
- лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственного для него;
- лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
- лекарственные средства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
- лекарственные средства и медицинские изделия, произведенные товаропроизводителями Республики Казахстан, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы "СТ-1", в отношении которых введен запрет.
В Минздраве прокомментировали вопрос сотрудничества с Карагандинским фармкомплексом
Это частная компания. Какая у нее дальнейшая судьба, я, конечно, не знаю. Министерство здравоохранение к этому заводу никакого отношения не имеет. По поводу договорных обязательств, которые мы имеем с этой компанией, - они полностью выполнили. Дополнительных договорных обязательств с этой компанией у нас нет", - сообщила Ажар Гиният.
В 2021 году в целом на приобретении вакцин было выделено 88 млрд тенге, из них 63 млрд - дозы вакцин Спутник V, 5,9 млрд - QazVac, 3,5 - CoronaVac, 15 млрд - это Sinopharm", - сказала Ажар Гиният.
Врачи провели операцию с применением уникального гидрогеля, разработанного казахстанским ученым
В Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова был дан старт клиническим исследованиям новой методики хирургического восстановления хряща коленного сустава путем применения фибринового гидрогеля", - сообщили в ведомстве.
Уникальность нашего гидрогеля заключается в том, что он состоит из модифицированного фибринового гидрогеля, собственных стволовых клеток пациента. За счет этого усиливается и ускоряется регенерация поврежденного хряща. Планируется, что новая методика окажет благоприятное влияние на качество жизни пациентов, уменьшит инвалидизацию. В результате снизится число людей, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава", - сказал Вячеслав Огай.
Сегодня был дан старт 1-2-й фазам исследования, которые продлятся до конца 2022 года. Затем будут проведены клинические исследования в нескольких центрах, результатом которых должны стать регистрация биомедицинского препарата, его массовое производство и широкое использование для всех нуждающихся в этой процедуре казахстанцев", - проинформировали в министерстве.
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