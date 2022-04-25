ВОЗ: 169 случаев гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей в 12 странах мира

ЖЕНЕВА. 24 АПРЕЛЯ - Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира, зафиксирован один смертельный исход, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным ВОЗ, по состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки, информирует ria.ru.
Возраст заболевших детей от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. Сообщается об одном летальном исходе.
В ВОЗ отметили, что вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не обнаружены ни у одного из заболевших. Как минимум в 74 случаях найден аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41).
SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса", - сообщили в организации.
По предоставленным данным, из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев - в Испании, 12 - в Израиле, 9 - в США, 6 - в Дании. Пять случаев выявлены в Ирландии, по четыре - в Италии и Нидерландах, по два случая - в Норвегии и Франции, по одному - в Румынии и Бельгии.