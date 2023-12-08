В ЗКО шестеро детей заболели скарлатиной: одна девочка умерла

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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отказ от прививок привел к росту заболеваемости корью среди детей в Алматы, сообщил на брифинге в РСК руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Касымхан Алпысбайұлы.





По статистике санитарно-эпидемиологического департамента, в Алматы зарегистрирован 2771 лабораторно подтвержденный случай кори, из них 2170 случаев среди детей до 14 лет, среди подростков возрасте от 15 до 18 лет - 113 случаев и 488 фактов инфицирования взрослых.





Спикер отметил, что среди заболевших больше всего непривитых детей по причине отказа их родителей от вакцинации. Зарегистрировано 2054 ребенка, непривитых против кори, в том числе по причине отказа от вакцинации - 1466, медицинских противопоказаний - 289, в 292 случаях зараженные не достигли прививочного возраста и не привиты по иным причинам - шестеро.





По словам санврача, среди заболевших преобладают дети от 1 года до 5 лет - 1385 зараженных, от 6 до 9 лет - заболели 352 ребенка, еще 292 случая заражения детей до 1 года, от 10 до 14 лет - 141 случай.





Среди взрослых заболеваемость преобладает в возрастной группе от 19 до 34 лет - 312 случаев, от 35 лет и старше - 176 случаев.





В очагах определено 19 092 контактных лица, за всеми было установлено медицинское наблюдение в течение инкубационного периода (12 дней). По эпидемиологическим показаниям были вакцинированы против кори 488 человек подлежащих контактных в возрасте до 30 лет", - добавил спикер.





Главный санитарный врач Алматы также сообщил о мерах по стабилизации ситуации по кори. В дошкольных учреждениях и школах проводится утренний и сменный фильтр детей, выявлением лиц, с признаками заболевания и их направлением в медицинские организации по месту проживания. При регистрации случаев кори отменяется кабинетная система обучения, не допускается перевод детей из одной группы/класса в другую группу/класс, а также проводится разобщение контактных детей не привитых против кори, не допускается проведение культурно-массовых мероприятий.





Кроме того, проводится наверстывающая вакцинация детей до 18 лет. В марте - апреле 2023 года иммунизацией против кори, краснухи, паротита было охвачено 13 324 ребенка ранее не привитых по возрасту. В настоящее время вакцинацией охвачено 13 989 детей.





Ранее сообщалось о 2,5 тысячи случаев заболевания корью в Алматы.



