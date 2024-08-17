Вернут ли масочный режим в Казахстане из-за COVID-19

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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вернут ли масочный режим в Республике Казахстан из-за COVID-19, рассказал в ходе - Вернут ли масочный режим в Республике Казахстан из-за COVID-19, рассказал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.





По его словам, в стране не планируется внедрять массовый масочный режим. Между тем в соответствии с постановлением главного санитарного врача масочный режим предназначен только для медицинского персонала в медучреждениях. Для посетителей же медучреждений, пациентов это носит рекомендательный характер.





Он подчеркнул, что эпидситуация на сегодняшний день в Казахстане достаточно стабильная.





Имеет место небольшое превышение по сравнению с предыдущими месяцами. Но вместе с тем, учитывая, что коронавирус никуда не делся и в популяции как в Казахстане, так и во всем мире циркулирует. Если сравнивать с прошлым годом цифры по заболеваемости, у нас заболеваемость значительно ниже - в 8 раз ниже. На сегодняшний день тяжелых случаев коронавирусной инфекции в республике в этом году не было зафиксировано, не говоря уже о летальных случаях", - добавил вице-министр.



