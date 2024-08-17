16.08.2024, 17:40 6191
Вернут ли масочный режим в Казахстане из-за COVID-19
Фото: freepik.com
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вернут ли масочный режим в Республике Казахстан из-за COVID-19, рассказал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.
По его словам, в стране не планируется внедрять массовый масочный режим. Между тем в соответствии с постановлением главного санитарного врача масочный режим предназначен только для медицинского персонала в медучреждениях. Для посетителей же медучреждений, пациентов это носит рекомендательный характер.
Он подчеркнул, что эпидситуация на сегодняшний день в Казахстане достаточно стабильная.
Имеет место небольшое превышение по сравнению с предыдущими месяцами. Но вместе с тем, учитывая, что коронавирус никуда не делся и в популяции как в Казахстане, так и во всем мире циркулирует. Если сравнивать с прошлым годом цифры по заболеваемости, у нас заболеваемость значительно ниже - в 8 раз ниже. На сегодняшний день тяжелых случаев коронавирусной инфекции в республике в этом году не было зафиксировано, не говоря уже о летальных случаях", - добавил вице-министр.
Напомним, ранее в Минздраве сделали заявление о ситуации с COVID-19 в Казахстане.
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16.08.2024, 16:18 7611
ПЦР-тесты для определения оспы обезьян закупил Казахстан
Поставка ожидается в ближайшее время
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК сообщил, что Минздрав закупил ПЦР-тесты для определения оспы обезьян.
На сегодняшний день, по словам вице-министра, наличие оспы обезьян определяется посредством ПЦР-тестирования.
Закуплены соответствующе тесты, мы ожидаем их поставки в ближайшее время", - сообщил спикер.
Он отметил, что оспа обезьян - это вирусное заболевание и оно не имеет специфических методов профилактики и лечения. Ее симптомы очень схожи с симптомами таких заболеваний, как грипп, корь, краснуха, а именно: лихорадка, сыпь, мышечные и головные боли.
Основным методом профилактики для республики является контроль ввоза данного заболевания, в первую очередь - в аэропортах, на КПП, где проводится термометрия.
16.08.2024, 11:25 9611
В Минздраве сделали заявление о ситуации с COVID-19 в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сделали заявление о ситуации с COVID-19 в стране.
В настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе КВИ. С начала текущего года зарегистрировано 1290 случаев КВИ. Летальных исходов не зафиксировано. При этом следует отметить отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ, что подтверждает течение КВИ в большинстве случаев в легкой форме", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты омикрона.
Также сообщается, что исполняющим обязанности главного государственного санврача РК подписано постановление, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе:
- проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября 2024 года;
- в медицинских организациях: обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.
Для предупреждения заболеваний гриппом, ОРВИ, КВИ рекомендуются следующие меры профилактики: регулярно проветривать помещения, использовать антисептические средства для обработки рук, ограничить контакты с больными людьми, при контакте с людьми с признаками заболевания использовать маски, своевременно обращаться за медицинской помощью", - добавили в Минздраве.
Напомним, в феврале вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената заявила, что вакцинироваться от коронавируса всему населению нет необходимости.
13.08.2024, 10:38 18706
В Казахстане усилили контроль цен на ввозимую медтехнику для ГОБМП и ОСМС
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Контроль за стоимостью закупаемого медицинского технологического оборудования усилен в Казахстане в рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты. Об этом сообщили в пресс-службе ВАП.
Ранее был проведен аудит обоснованности сметной стоимости строительных проектов, которые финансируются за счет государственных инвестиций и средств квазигоссектора. В частности, было проанализировано качество госэкспертизы цен на медизделия в рамках ГОБМП и ОСМС. В результате установлено расхождение при разработке ТЭО многопрофильных больниц. В этой связи Министерству здравоохранения было поручено принять меры по организации сверки стоимостных показателей медоборудования с органами госдоходов для получения достоверной информации о фактической цене его приобретения", - уточнили в ВАП.
27 июня в соответствующие правила регулирования и формирования предельных цен внесены необходимые изменения.
Теперь анализ цен на ввозимую медтехнику для ГОБМП и ОСМС должен проводиться также на основании копии инвойса (накладной), счет-фактуры и таможенной декларации за последние 12 месяцев, независимо от модели и комплектации. При этом необходимо прикладывать документы, подтверждающие таможенную стоимость оборудования", - отметили в Высшей аудиторской палате.
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить прозрачность и эффективность использования выделяемых на здравоохранение средств.
06.08.2024, 16:30 43591
Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх
Фото: pexels.com
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Париж. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх - 2024 в Париже, заявила на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Мария Фон Керков.
В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх, где по меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов", - цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.
Ранее исполняющая обязанности министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера заверила общественность в стабильной эпидемиологической обстановке в стране в преддверии Олимпиады на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
31.07.2024, 12:55 77591
Казахстанцы смогут пройти бесплатный скрининг легких в онкоцентрах
Прием будет проходить в двадцати государственных онкоцентрах с 1 по 3 августа
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 по 3 августа 2024 года государственные онкоцентры Казахстана приглашают всех желающих на дни открытых дверей, посвященные профилактике и раннему выявлению рака легкого. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с раком легкого, который ежегодно отмечается 1 августа, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.
В рамках дней открытых дверей все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога и при наличии показаний пройти низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) легких. Эти услуги направлены на раннее выявление возможных признаков рака легкого и повышение осведомленности населения о важности регулярных проверок.
Рак легкого является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно выявляется около 3500 новых случаев. Основной причиной этого заболевания является курение, что составляет примерно 90% всех случаев. Важно отметить, что раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение", - рассказали медики.
Казахстанские онкологи настоятельно рекомендуют курильщикам в возрасте от 45 до 69 лет ежегодно проходить НДКТ легких. Этот метод позволяет выявить рак на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление.
Обращаться за консультацией рекомендуется при наличии следующих симптомов:
- быстрая утомляемость, которой раньше не было;
- дискомфорт в грудной клетке;
- плохая переносимость физических нагрузок;
- постоянный сухой кашель;
- боли в грудной клетке;
- одышка;
- в некоторых случаях кровохарканье.
Прием будет проходить в 20 государственных онкоцентрах бесплатно. Предварительная запись не требуется, при себе иметь удостоверение личности", - добавили в Минздраве.
31.07.2024, 10:26 79436
Казахстанцы смогут отслеживать предельные розничные цены на лекарства
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан порекомендовало гражданам мобильное приложение для отслеживания предельных розничных цен на медицинские препараты.
Это позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты", - говорится на сайте Минздрава.
В министерстве объяснили, что с помощью приложения Dari.kz пользователи могут легко и быстро сообщать о нарушениях ценовой политики. Для этого достаточно загрузить фотографию товарного чека и упаковки лекарства и отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.
Кроме того, приложение позволяет сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств. Это способствует улучшению контроля за качеством медицинских препаратов.
В Минздраве напомнили, что за превышение установленных предельных розничных цен предусмотрены штрафы. В соответствии с частью 1 статьи 426 КоАП РК предусмотрены следующие штрафы:
- физические лица: 70 МРП;
- должностные лица: 100 МРП;
- субъекты малого предпринимательства: 130 МРП;
- субъекты среднего предпринимательства: 200 МРП;
- субъекты крупного предпринимательства: 1000 МРП.
Приложение Dari.kz доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.
Ранее глава Минздрава ответила, упразднят ли "СК-Фармацию" после проверки Антикора.
Напомним, в Антикоре сообщили, что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности. Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку, в сговоре с другими поставщиками выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом, не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.
По данным Высшей аудиторской палаты, недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.
Также напомним, что в июне глава СКФ Ерхат Искалиев досрочно покинул свой пост.
29.07.2024, 17:00 87891
Сменился глава "СК-Фармация"
Им стал Еркен Жакатай
Фото: sk-pharmacy.kz
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На должность председателя правления товарищества с ограниченной ответственностью "СК-Фармация" назначен Еркен Жакатай, сообщает пресс-служба компании.
Еркен Жакатай окончил Казахский национальный технический университет и Казахский экономический университет имени Рыскулова.
Имеет стаж руководящей работы более 30 лет в государственном, квазигосударственном и частном секторе.
Ранее Антикор заявил, что в "СК-Фармация" имеются серьезные коррупционные риски. Позже компания прокомментировала итоги проверок.
24.07.2024, 12:50 110191
Правила использования пенсионных накоплений на лечение изменят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила правила использования пенсионных накоплений на лечение разработало Министерство здравоохранения РК.
Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 августа 2024 года.
Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка", - говорится в документе.
В то же время с 10 августа будет запрещено использовать пенсионные на протезирование и имплантацию зубов.
Также в договоре об оказании медицинских услуг нужно будет указывать вид медицинских услуг (согласно приложению 1 к правилам), фамилию, имя, отчество, дату рождения пациента (получателя) и установленный диагноз из заключения врачебной комиссии.
Ранее в правила внесли изменения, согласно которым срок накопления средств на депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью приобретения жилья в АО "Отбасы Банк", увеличен с 3 до 6 лет.
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