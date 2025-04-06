Внедрение единой системы оплаты медпомощи стартовало в Казахстане

У заболевших сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат

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Москва. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заболевание, вызвавшее у россиян кашель с кровью и высокую температуру, оказалось микоплазменной пневмонией, сообщили в Роспотребнадзоре.





Первые сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, стали появляться 29 марта. У заболевших сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат, пишет Lenta.ru





Отмечается, что одной из заболевших неизвестным вирусом девушке неделю не помогали антибиотики - в течение этого времени у нее сохранялись приступы кашля, а на пятый день при отхаркивании начали появляться следы крови. В заключении врачи написали, что у пациентки острая инфекция верхних дыхательных путей.





Академик РАН Виталий Зверев выразил уверенность, что в России наблюдается вспышка заболевания неизвестного происхождения. Однако Роспотребнадзор впоследствии опроверг появление новых инфекций в России. По заявлению надзорного ведомства, новые вирусы или мутации в ходе эпидемиологического мониторинга зафиксированы не были, ситуация находится под контролем.





Как отмечал врач-пульмонолог Сергей Ложкин, инфекция опасна тем, что в первое время после заражения у пациента могут отсутствовать выраженные симптомы. Из-за этого заболевшие микоплазменной пневмонией продолжают ходить на работу, посещают общественные места и таким образом распространяют опасные бактерии, что провоцирует резкий рост заболеваемости.





Микоплазменная инфекция представляет собой болезнь, которую вызывают бактерии микоплазмы. Они поражают ткани и внутренние органы человека и могут долго и бессимптомно существовать в организме. Инфекция может спровоцировать опасные заболевания и привести к летальному исходу. Заболевшие микоплазменной инфекцией жалуются на повышенную температуру, заложенный нос, кашель и тяжесть при дыхании.





Вирус имеет две особенности. Он, во-первых, характеризуется длительным лечением, и, во-вторых, может не поддаваться лечению, так как неуязвим к некоторым антибиотикам. Кроме того, у инфицированных пациентов легкие на рентгеновских снимках могут выглядеть белыми. Так называемый синдром белых легких появляется у зараженных из-за пневмонии, так как воздушные мешки заполняются жидкостью.







