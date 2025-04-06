05.04.2025, 12:39 4551
Внедрение единой системы оплаты медпомощи стартовало в Казахстане
Цифровой инструмент нацелен на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начато внедрение единой системы оплаты медицинской помощи, сообщили Министерстве здравоохранения республики.
В Минздраве рассказали, что новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.
В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны.
По данным ведомства, новая цифровая система позволит:
- обеспечить прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
- исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
- автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые приписки;
- гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
Данные системы нацелены на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков. Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации системы здравоохранения на потребности пациентов", - отметили в Минздраве.
Напомним, зампредседателя Фонда медстрахования подозревается в хищениях. Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей Восточно-Казахстанского региона.
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04.04.2025, 10:12 9386
В Астане врачи спасли шестимесячного ребенка, у которого произошла остановка сердца после сильных ожогов
Фото: акимат Астаны
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане врачи многопрофильной городской больницы № 2 спасли жизнь шестимесячного малыша, который получил сильные ожоги, разлив на себя кипяток, сообщается на сайте столичного акимата.
Ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. В результате малыш получил термический ожог I-II-IIIА степени, охвативший 25% поверхности тела: голову, лицо, шею, грудную клетку, живот и обе верхние конечности. По пути в больницу у него произошла остановка сердца, но врачам удалось его реанимировать. Далее комбустиологи провели интенсивную противоожоговую терапию. Благодаря слаженной работе специалистов и стойкости малыша его состояние стабилизировалось", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.
31.03.2025, 15:05 21371
Вызывавшую кровавый кашель у людей инфекцию определили в России
У заболевших сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат
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Москва. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заболевание, вызвавшее у россиян кашель с кровью и высокую температуру, оказалось микоплазменной пневмонией, сообщили в Роспотребнадзоре.
Первые сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, стали появляться 29 марта. У заболевших сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что одной из заболевших неизвестным вирусом девушке неделю не помогали антибиотики - в течение этого времени у нее сохранялись приступы кашля, а на пятый день при отхаркивании начали появляться следы крови. В заключении врачи написали, что у пациентки острая инфекция верхних дыхательных путей.
Академик РАН Виталий Зверев выразил уверенность, что в России наблюдается вспышка заболевания неизвестного происхождения. Однако Роспотребнадзор впоследствии опроверг появление новых инфекций в России. По заявлению надзорного ведомства, новые вирусы или мутации в ходе эпидемиологического мониторинга зафиксированы не были, ситуация находится под контролем.
Как отмечал врач-пульмонолог Сергей Ложкин, инфекция опасна тем, что в первое время после заражения у пациента могут отсутствовать выраженные симптомы. Из-за этого заболевшие микоплазменной пневмонией продолжают ходить на работу, посещают общественные места и таким образом распространяют опасные бактерии, что провоцирует резкий рост заболеваемости.
Микоплазменная инфекция представляет собой болезнь, которую вызывают бактерии микоплазмы. Они поражают ткани и внутренние органы человека и могут долго и бессимптомно существовать в организме. Инфекция может спровоцировать опасные заболевания и привести к летальному исходу. Заболевшие микоплазменной инфекцией жалуются на повышенную температуру, заложенный нос, кашель и тяжесть при дыхании.
Вирус имеет две особенности. Он, во-первых, характеризуется длительным лечением, и, во-вторых, может не поддаваться лечению, так как неуязвим к некоторым антибиотикам. Кроме того, у инфицированных пациентов легкие на рентгеновских снимках могут выглядеть белыми. Так называемый синдром белых легких появляется у зараженных из-за пневмонии, так как воздушные мешки заполняются жидкостью.
26.03.2025, 17:35 33916
В Казахстане намерены увеличить в пять раз верхний порог взносов на ОСМС
Фото: ФОМС
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания комитета мажилиса состоялась презентация законопроекта "О внесении изменений в законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования", в рамках которого планируется увеличить в пять раз верхний порог взносов на ОСМС, сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
Для обеспечения финансовой устойчивости системы ОСМС с 1 января 2026 года предлагается повышение верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что введение нового предела облагаемой базы:
- повысит справедливость системы: сейчас лица с высокими доходами платят пропорционально меньше;
- укрепит финансовую стабильность ОСМС, обеспечив дополнительные 234 млрд тенге в 2026 году.
Также в ведомстве рассказали, скольких казахстанцев коснется эта мера.
В пять раз взносы на ОСМС увеличатся только для 2,3 тысяч работников, чей доход составляет выше 4 млн 250 тыс. тенге. Это 0,04% всех наемных работников по стране.В целом, данная норма затронет 9% наемных работников, имеющих доходы свыше 850 тыс. тенге. Для 91% работников ничего не изменится", - заявили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что взносы в систему ОСМС пересмотрят в мажилисе.
11.03.2025, 13:39 70101
К концу 2025 года в Казахстане зарегистрируют препарат от рака
Фото: pexels.com
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что в конце этого года в Казахстане зарегистрируют препарат против онкологических заболеваний, передает корреспондент агентства.
Полным ходом идут клинические испытания второго уровня. В прошлом году мы завершили клинические испытания первого уровня. Теперь расширено количество пациентов, с которыми работаем. В прошлом году тестировали только на рак толстой кишки, теперь охвачены все виды онкологии. Планируем к концу этого года зарегистрировать этот препарат и выходить на рынок", - рассказал Саясат Нурбек.
Он назвал результаты тестирования "очень хорошими" и "устойчивыми", реакция у пациентов положительная.
В среднем на 30% снизились опухоли и началась ремиссия у тех больных, которые по особой процедуре участвовали в тестировании на себе этого препарата", - дополнил глава МНВО.
Ранее сообщалось, что казахстанцам станут доступны онкоскрининги в рамках ГОБМП.
11.03.2025, 12:31 71091
В Казахстане создадут медицинский инновационный кластер
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ректор Восточно-Казахстанского технического университета имени Серикбаева Сауле Рахметуллина в ходе заседания правительства сообщила, что вузом ведутся работы по созданию медицинского инновационного кластера в стране, информирует пресс-служба правительства.
На сегодня в ВКТУ имени Серикбаева ведутся работы по созданию медицинского инновационного кластера, который включает в себя исследования, разработку и производство: имплантатов в области травматологии, ортопедии с улучшенными свойствами биосовместимости; медицинских инструментов с улучшенными эксплуатационными свойствами для имплантации; изготовление персонализированных имплантатов для протезирования при онкологических заболеваниях. Работы ведутся совместно медицинскими исследовательскими центрами и предприятиями ВКО", - заявила Сауле Рахметуллина.
Она отметила, что Восточно-Казахстанская область - это металлургический регион и создание высокотехнологического производства с использованием местного сырья - одна из важных задач.
Напомним, в Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения.
По результатам международного исследования фармацевтической компании STADA 67% казахстанцев неудовлетворены системой отечественного здравоохранения.
19.02.2025, 11:55 132366
Казахстанцам станут доступны онкоскрининги в рамках ГОБМП
Фото: pexels.com
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК предложили обеспечить все население Казахстана обследованием для ранней диагностики рака в рамках бесплатной медицинской помощи, передает корреспондент агентства.
Для обеспечения полного охвата целевых групп населения скрининговыми исследованиями предлагается включить скрининговые исследования на раннее выявление онкологических заболеваний в перечень услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Таким образом, исследованиями будут охвачены все граждане Казахстана вне зависимости от статуса застрахованности", - сообщает пресс-служба мажилиса.
Мажилисмены также предложили внести в закон нормы по обеспечению акиматами граждан с нарушением слуха, не имеющих инвалидность, слухопротезной помощью по медицинским показаниям за счет местных бюджетов. Поправка направлена на профилактику инвалидизации и оказание соцподдержки лицам с нарушениями слуховых функций.
Кроме того, будет усовершенствован механизм формирования независимой экспертной комиссии по рассмотрению фактов причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.
Ранее сообщалось, что отечественный препарат от рака появится в Казахстане в 2025 году.
11.02.2025, 20:33 152136
Новый скрининг коснется всех казахстанцев старше 18 лет
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в целях снижения заболеваемости вирусными гепатитами планируется провести тотальный скрининг на выявление гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Итоги реализации пилотной программы по раннему выявлению инфицирования вирусными гепатитами В и С, а также дальнейшие шаги по реализации мероприятий для снижения заболеваемости в стране были обсуждены в ходе встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с директором Фонда Центра анализа заболеваний (CDAF) доктором Хоми Разави.
Ввиду того что вирусные гепатиты В и С в основном протекают скрыто (бессимптомно), в 65% случаев они заканчиваются развитием цирроза или рака печени, что в свою очередь приводит к смертности и инвалидизации. Поэтому важно обеспечить выявление и лечение носителей инфекции на ранних стадиях, так как они являются источником вирусных гепатитов для окружающих", - говорится в сообщении МЗ РК.
По результатам пилотной программы принято решение начать в Казахстане тотальный скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет с помощью эффективных диагностических решений.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2025 года девушки-подростки в возрасте от 16 до 17 лет будут проходить скрининг на носительство спинально-мышечной атрофии.
03.02.2025, 21:11 178521
В Казахстане заболеваемость ОРВИ и гриппом падает, корью и коклюшем - растет
Фото: pixabay.com
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Об эпидемиологической ситуации в Казахстане за неделю рассказали в Минздраве. Несмотря на сохраняющуюся нагрузку, ситуация остается на стабильном уровне, сообщает пресс-служба МЗ РК.
С 27 января по 1 февраля выявлено порядка 130 тысяч случаев - это примерно на том же уровне, что и неделей ранее.
С октября в Казахстане зафиксировано 2,65 млн случаев ОРВИ, 66% заболевших - дети до 14 лет. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 20%.
По пневмонии наметилась положительная тенденция - за минувшую неделю выявлено 4 189 случаев, что на 18% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
За прошедшую неделю зарегистрировано 49 случаев кори - на 23 больше, чем ранее. С начала года подтверждено 113 случаев, большинство заболевших - дети до 14 лет (86%). Основная причина распространения - отсутствие прививок: 86% заболевших не были вакцинированы", - сообщили в Минздраве.
С 27 января по 1 февраля выявлено 14 случаев коклюша, что на 3 больше, чем в предыдущие 7 дней. С начала года зафиксировано 69 случаев, из них 67 у детей до 14 лет.
За последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Всего с начала года выявлено 66 случаев, летальных исходов нет.
Ситуация остается стабильной: инфекционные койки загружены на 37%, а реанимационные - на 3%.
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