31.12.2022, 17:22 2801
Врач назвала отличия свиного гриппа от COVID-19
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Москва. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники Нижневартовска Роза Шайдуллина назвала отличия свиного гриппа от COVID-19.
Она сообщила, что для свиного гриппа характерны ломота, высокая температура и сухой кашель, а отсутствие обоняния, одышка, боль в горле и заложенность носа чаще говорят о заражении коронавирусной инфекцией, информирует ura.news.
Для свиного гриппа H1N1, как и гриппа в целом, характерен выраженный интоксикационный синдром - ломота в теле, высокая температура - в районе 39 градусов, кашель чаще сухой. При ковиде температура обычно субфебрильная (превышает норму на 1-1,5 градуса), чаще встречаются одышка, отсутствие обоняния, боль в горле и заложенность носа, а также кашель с отхождением мокроты", - отметила врач.
Инкубационный при гриппе очень короткий - от двух до четырех дней. Ковид развивается в среднем от одной до двух недель.
Кроме того, бессимптомное течение болезни характерно для коронавирусной инфекции, а вот при гриппе почти не встречается", - добавила она.
Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщала о циркуляции свиного гриппа в стране.
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26.12.2022, 13:28 12516
Взятки за квоты на реабилитацию детей с ограниченными возможностями брали в Национальном медцентре
Центр переведут из частного сектора в подведомственность Министерства здравоохранения РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба РК внесла в Министерство здравоохранения представление об устранении обстоятельств, способствовавших нарушению закона по вопросам распределения квот на реабилитационное лечение детей.
Антикор провел досудебное расследование на основании обращения уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин по фактам получения незаконного денежного вознаграждения работниками Национального центра детской реабилитации корпоративного фонда University Medical Center.
Установлено, что одна из сотрудниц НЦДР получала от родителей детей с ограниченными возможностями денежные средства от 60 до 100 тысяч тенге за предоставление квоты на реабилитационное лечение детей. По результатам расследования действовавшая на протяжении нескольких лет мошенническая схема пресечена, причиненный ущерб родителям полностью возмещен", - сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.
Наряду с этим в ходе следствия выявлен ряд проблем и недостатков по вопросам оказания реабилитационного лечения детей.
К примеру, отсутствовало единообразное распределение квот в регионах, имеется недоверие родителей и недостаточная разъяснительная работа с последними, отсутствие прозрачной и общедоступной очередности, а также нехватка подобных республиканских центров в стране", - отмечается в информации.
Представление ведомства рассмотрели на площадке Минздрава с участием Аружан Саин, вице-министра Вячеслава Дудника, руководителей территориальных управлений здравоохранения, корпоративного фонда University Medical Center, а также представителей НЦДР.
По результатам обсуждения Министерством здравоохранения РК в целях минимизации коррупционных рисков запланировано создание комиссий в регионах по распределению квот в республиканские центры. Помимо этого, в ближайшее время будет запущена общедоступная электронная очередь лиц, нуждающихся в реабилитационном лечении. Эти меры позволят проводить учет всех нуждающихся в восстановительном лечении и способствовать повышению уровня прозрачности и открытости услуг оказания реабилитационной помощи", - сообщает Антикор.
Кроме того, в настоящее время завершается работа по возвращению НЦДР из частного сектора в подведомственность Министерства здравоохранения РК.
Антикоррупционная служба призывает граждан не пользоваться услугами сомнительных лиц и получение льгот на лечение и реабилитацию детей осуществлять только на законных основаниях.
В случае наличия информации по аналогичным фактам просим обращаться в call-центр агентства по номеру 1424.
24.12.2022, 19:45 19201
Унесший жизни детей в Узбекистане препарат не продается в РК - Минздрав
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Унесший жизни 15 детей в Узбекистане препарат не продается в Казахстане, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Согласно информации Нцэлс, препарат "Док-1 Макс", производитель Marion Biotech, Индия. Срок регистрация истек в 2018 году. На сегодняшний день в РК не зарегистрирован. Содержит 500 миллиграммов парацетамола, гвайфенезин - 200 миллиграммов и фенилэфрина гидрохлорид - 10 миллиграммов", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, с таким составом зарегистрирован 1 препарат под торговым названием "Викс Актив Стоптомакс плюс", Великобритания.
Дозировка только для взрослых. В инструкции указано: детям до 18 лет нельзя применять. Это группа комбинированных противопростудных препаратов", - пояснили в Минздраве.
Сообщается, что из-за парацетамола - препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек.
Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями всех препаратов парацетамола. У нас не продается", - добавили в ведомстве.
Ранее в узбекском сегменте социальных сетей появилась копия письма директора Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Азизова начальнику управления здравоохранения области Давронбеку Жуманиезову, в котором говорится об осложнениях и смерти пациентов, принимавших таблетки и сироп "Док-1 Макс", сообщает gazeta.uz.
После применения препарата "Док-1 Макс" в большом количестве случаев к нам поступают обращения о побочных действиях. У детей проявляются в основном признаки повреждения и недостаточности почек", - отмечается в письме.
За последние два месяца с жалобами на осложнения поступил 21 пациент. У них в основном наблюдалась анурия - отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь.
У 17 детей болезнь протекала крайне тяжело, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Наблюдалось 15 случаев смерти", - говорится в письме.
22 декабря Минздрав Узбекистана со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли сообщил о создании оперативной группы из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов.
Продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена.
23.12.2022, 17:10 22021
В Минздраве отмечают подъем заболеваемости ОРВИ
Циркулирует вирус группы В, он отмечен практически во всех регионах
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом - ОРВИ, заявил в ходе брифинга центральное службы коммуникаций заместитель министра здравоохранения РК Вячеслав Дудник.
С начала эпидемии, которая началась 1 октября, по данным санитарной службы, зарегистрировано более 2 млн 100 тысяч случаев ОРВИ. Из них среди детей до 14 лет - 1 млн 370 тысяч случаев. Мы провели исследование возбудителя. Циркулирует вирус группы В, он отмечен практически во всех регионах", - заявил он.
Также, по его словам, подъем заболеваемости простудными заболеваниями выше показателей прошлого года в среднем на 10%.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса цербер циркулирует в Казахстане.
08.12.2022, 12:37 43806
Казахстан готов наращивать сотрудничество с Евросоюзом в области здравоохранения и фармацевтики
Фото: pixabay.com
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы укрепления сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики обсудили участники 11-го заседания диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз", сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Перед Казахстаном и Евросоюзом открыт широкий спектр возможностей для укрепления партнерства в сферах медицины и фармацевтики. Мы готовы к тесному сотрудничеству и совместному решению стоящих перед нами задач", - заявил Алихан Смаилов.
Премьер-министр подчеркнул, что здравоохранение является одной из перспективных сфер для наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.
Он напомнил, в текущем году в республике был принят национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", основной целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2027 году. Кроме того, по его словам, РК планирует увеличить долю собственного выпуска фармпродукции до 50% путем реализации механизма контрактного производства оригинальных препаратов.
Участники заседания обсудили вопросы повышения квалификации работников сферы, управления медучреждениями, регулирования ценообразования на лекарства, защиты прав на интеллектуальную собственность, а также развития системы здравоохранения в целом.
В рамках мероприятия также состоялась сессия "вопрос-ответ", в ходе которой представители центральных госорганов дали комментарии по интересующим иностранных партнеров темам.
Премьер-министр отметил, что правительство оперативно рассмотрит поступившие предложения для разработки и реализации дальнейших шагов по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
В мероприятии приняли участие глава представительства Евросоюза в РК, послы Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Нидерландов, Португалии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции, а также представители центральных госорганов РК.
05.12.2022, 17:49 49976
На 2023 год установят новую величину ставки вознаграждения, получаемого от активов ФСМС
Фото: пресс-служба Фонда социального медстрахования
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК подготовило проект постановления "Об установлении предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения, получаемого от активов Фонда социального медицинского страхования, на 2023 год". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Установить на 2023 год предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" не более 1,56 процентов от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц", - говорится в документе.
Отмечается, что принятие проекта позволит НАО "Фонд социального медицинского страхования" осуществлять собственную финансово-хозяйственную деятельность.
Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года.
02.12.2022, 15:38 61586
Сенаторы призвали правительство РК комплексно модернизировать сферу здравоохранения
В Казахстане имеются нерешенные проблемы, в частности с доступностью медицинских услуг незастрахованному населению
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В сенате состоялся правительственный час на тему "Доступная и эффективная система здравоохранения", в ходе которого депутаты призвали правительство комплексно модернизировать сферу здравоохранения, сообщает пресс-служба сената.
Вице-спикер палаты Ольга Перепечина отметила, что создание условий, позволяющих каждому гражданину реализовывать свое право на охрану здоровья, является главным приоритетом государственной политики.
Она подчеркнула, что проблемы в отрасли остаются актуальными и в этом сенаторы убеждались не раз в ходе своих поездок в регионы.
Сегодня, несмотря на второй год реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения, к сожалению, остаются актуальными: это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов, текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности, не решаются сложности работы в неинтегрированных информационных системах, что отражается на качестве оказываемых услуг, прозрачности и эффективности расходов", - сказала Ольга Перепечина.
По словам сенатора Акмарал Альназаровой, Казахстан, как член Организации Объединенных Наций, имеет обязательства по достижению 17 глобальных целей устойчивого развития, принятых на Генеральной ассамблее ООН.
С момента принятия повестки дня в области устойчивого развития Казахстану удалось достичь видимого прогресса в их реализации, однако половина индикаторов целей в области здравоохранения не достигнуты - 7 из 14.
По словам депутата, в стране имеются нерешенные проблемы, в частности с доступностью медицинских услуг незастрахованному населению. В то же время те, кто застрахован, недополучают положенный объем медуслуг. Имеются проблемы низкого качества проводимых в стране скринингов на раннее выделение заболеваний, а также качество амбулаторного лекарственного обеспечения.
Сенат обеспокоен высокими показателями материнской и младенческой смертности. С момента внедрения системы медицинского страхования в стране незастрахованной женщине репродуктивного возраста недоступна плановая подготовка к беременности, амбулаторное или стационарное лечение. Только после 10-й недели беременности женщина получает статус застрахованной в льготной категории граждан, когда важное для наблюдения и лечения время упущено", - рассказала сенатор.
Она отметила, что с учетом критической ситуации по материнской смертности необходимо расширить спектр медицинских услуг как для беременных, так для женщин репродуктивного возраста и пересмотреть списки амбулаторного лекарственного обеспечения для беременных.
Не каждая женщина может наблюдаться и лечиться за свой счет", - подчеркнула депутат.
Также в ходе правительственного часа со своими докладами выступили министр здравоохранения Республики Ажар Гиният и председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя, в обсуждении вопросов принимали участие представители государственных органов, заместители акимов областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, независимые специалисты в области здравоохранения и члены клуба молодых экспертов при сенате.
По итогам правительственного часа были сформированы рекомендации, которые будут направлены в адрес правительства.
Ранее сообщалось, что более двухсот сел в Казахстане не имеют медицинских объектов.
02.12.2022, 12:39 62801
Депутат: 57,7% населения Казахстана удовлетворены качеством медуслуг
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Ольга Перепечина в ходе правительственного часа в палате парламента назвала проблемы системы здравоохранения в Казахстане.
К сожалению, ожидаемая продолжительность жизни снизилась, младенческая и материнская смертность выросли, уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг оставляет желать лучшего и составил 57,7%", - проинформировала спикер.
По словам депутата, сегодня, несмотря на второй год реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения, к сожалению, остаются актуальными.
Это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов, текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности, не решаются сложности работы в неинтегрированных информационных системах, что отражается на качестве оказываемых услуг, прозрачности и эффективности расходов", - сказала Перепечина.
Она отметила, что ни в одном регионе не обеспечено 100-процентное обеспечение медицинскими работниками организаций здравоохранения до уровня минимальных нормативов.
Согласно заключению Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, несмотря на достижение показателей результатов нацпроекта на 100% и реализации мероприятий на 89%, запланированный на 2021 год социально-экономический эффект и стратегические показатели достигнуты лишь на 25% (достигнуты 2 из 8 показателей), а основные показатели здоровья населения имеют отрицательную динамику.
Депутат подчеркнула, что проблемы качества и доступности в оказании медицинской помощи населению подтверждает увеличивающийся рост жалоб. Только за период 2020-2021 годы количество жалоб увеличилось более чем в 2 раза, с 7800 до 17,5 тысячи.
Напомним, более двухсот сел в Казахстане не имеют медицинских объектов.
02.12.2022, 09:12 63261
В Казахстане запустят производство противоопухолевых препаратов
Займется этим швейцарская фармацевтическая компания
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения Республики Казахстан и швейцарской фармацевтической компанией Roche Holding AG подписано соглашение о реализации проекта по локализации производства инновационных противоопухолевых препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Мы приветствуем трансферт швейцарских технологий в Казахстан, в том числе реализацию компанией Roche проектов, направленных на внедрение современных методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний, осуществляя активный вклад в развитие системы здравоохранения Казахстана", - отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе встречи с главой концерна доктором Кристофом Францем.
Министр подчеркнула, что данный совместный проект с ведущей фармкомпанией улучшит доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам и методам лечения, особенно тем, которые предназначены для лечения определенных онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы.
Глава фармкомпании Кристоф Франц в свою очередь поблагодарил казахстанскую сторону за активную сотрудничество и заверил, что партнерские отношения по целому ряду направлений, начиная с производства лекарств до трансфера технологий, будут только укрепляться.
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