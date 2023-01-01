Врач назвала отличия свиного гриппа от COVID-19

Центр переведут из частного сектора в подведомственность Министерства здравоохранения РК

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба РК внесла в Министерство здравоохранения представление об устранении обстоятельств, способствовавших нарушению закона по вопросам распределения квот на реабилитационное лечение детей.





Антикор провел досудебное расследование на основании обращения уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин по фактам получения незаконного денежного вознаграждения работниками Национального центра детской реабилитации корпоративного фонда University Medical Center.





Установлено, что одна из сотрудниц НЦДР получала от родителей детей с ограниченными возможностями денежные средства от 60 до 100 тысяч тенге за предоставление квоты на реабилитационное лечение детей. По результатам расследования действовавшая на протяжении нескольких лет мошенническая схема пресечена, причиненный ущерб родителям полностью возмещен", - сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.





Наряду с этим в ходе следствия выявлен ряд проблем и недостатков по вопросам оказания реабилитационного лечения детей.





К примеру, отсутствовало единообразное распределение квот в регионах, имеется недоверие родителей и недостаточная разъяснительная работа с последними, отсутствие прозрачной и общедоступной очередности, а также нехватка подобных республиканских центров в стране", - отмечается в информации.





Представление ведомства рассмотрели на площадке Минздрава с участием Аружан Саин, вице-министра Вячеслава Дудника, руководителей территориальных управлений здравоохранения, корпоративного фонда University Medical Center, а также представителей НЦДР.





По результатам обсуждения Министерством здравоохранения РК в целях минимизации коррупционных рисков запланировано создание комиссий в регионах по распределению квот в республиканские центры. Помимо этого, в ближайшее время будет запущена общедоступная электронная очередь лиц, нуждающихся в реабилитационном лечении. Эти меры позволят проводить учет всех нуждающихся в восстановительном лечении и способствовать повышению уровня прозрачности и открытости услуг оказания реабилитационной помощи", - сообщает Антикор.





Кроме того, в настоящее время завершается работа по возвращению НЦДР из частного сектора в подведомственность Министерства здравоохранения РК.





Антикоррупционная служба призывает граждан не пользоваться услугами сомнительных лиц и получение льгот на лечение и реабилитацию детей осуществлять только на законных основаниях.





В случае наличия информации по аналогичным фактам просим обращаться в call-центр агентства по номеру 1424.