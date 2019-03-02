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Врачи спасли жизнь младенцу и его маме в Алматы

01.03.2019, 15:30 8452
Врачи спасли жизнь младенцу и его маме в Алматы
Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Алматинские врачи спасли маму и новорожденного ребенка со сложной патологией плаценты, передает 
 
Впервые в Алматы, в Центре перинатологии и детской кардиохирургии, совместными усилиями врачей из России и Астаны успешно проведена уникальная операция беременной со сложной патологией.
 

Пациентка поступила в центр 26 февраля. Специалистами центра с помощью новейших методов диагностики было выявлено у будущей мамы тяжелое осложнение беременности - предлежание плаценты с участками приращения, в народе именуемое как "детское место". Последствиями таких диагнозов служит массивное кровотечение, удаление матки и, без оказания специализированной помощи, угроза жизни", - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья города Алматы.

 
Совместными усилиями врачей пациентке было сделано кесарево сечение с предварительной эмболизацией маточных артерий, что позволило значительно сократить объем кровопотери и кроме того сохранили детородную функцию.
 

Операция прошла без осложнений, и сейчас мамочка с новорожденным находится в послеродовом отделении Центра перинатологии и детской кардиохирургии и чувствует себя удовлетворительно", - отметил директор центра профессор Гани Бодыков.

 
Операция проходила в рамках мастер-класса, организованного Центром перинатологии и детской кардиохирургии. В нем приняли участие врач рентгенхирург Национального научного центра материнства и детства корпоративного фонда "University Medical Center" Астаны Евгений Мун, доктор медицинских наук, заведующая курсом "Акушерства и гинекологии" кафедры "Непрерывного послевузовского профессионального образования" Алматы Гулим Алдангарова, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой "Акушерства и гинекологии" ФПК ПС Тюменской Государственной медицинской академии, главный врач ГБУЗ ТО "Перинатальный центр" Ирина Кукарская.
 
Также в ходе мастер-класса были проведены операции эмболизации маточных артерий при миоме матки. На сегодня это безопасный и эффективный метод лечения миомы матки, являющийся полноценной малоинвазивной и органосохраняющей альтернативой хирургическому лечению миомы матки.
 
По словам Гани Бодыкова, такие операции относятся к высокоспециализированным инновационным технологиям и, несомненно, необходимы для улучшения качества жизни женского населения. 
 

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