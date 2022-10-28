Ввести обязательный пренатальный тест ДНК планируют в Казахстане

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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана намерено принять ряд стратегических решений по дальнейшему совершенствованию службы пренатальной (дородовой) медицины, направленной на повышение эффективности ранней диагностики и профилактики аномалий развития плода, снижения младенческой смертности, инвалидизации детей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, создана экспертная группа из ведущих специалистов страны по пренатальной ультразвуковой диагностике.
Впервые в стране разработаны нормативные документы, регламентирующие работу службы пренатальной медицины в РК, - "Стандарт организации проведения пренатального ультразвукового скрининга в Республике Казахстан" и "Дорожная карта по дальнейшему совершенствованию пренатальной ультразвуковой диагностики в Республике Казахстан на 2022-2025 годы".
В рамках программ проведено обучение по повышению профессиональной подготовки врачей ультразвуковой диагностики и медицинских генетиков страны.
Сертифицированы 150 врачей пренатальной ультразвуковой диагностики согласно международным стандартам.
Минздрав также рассматривает вопрос внедрения в клиническую практику метода неинвазивного пренатального теста ДНК с 9 недель беременности.
Данное исследование является одним из уникальных современных методов, позволяющим с высокой чувствительностью определить хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности, и безопасно как для женщины, так и для плода", - пояснили в Минздраве.
На сегодняшний день в регионах организованы центры охраны плода в целях оказания медицинских услуг экспертного уровня для улучшения перинатальных исходов.
Своевременное проведение скрининговых исследований при беременности, внедрение современных и эффективных медицинских технологий, основанных на последних достижениях пренатальной медицины, дает возможность выделить группу риска по врожденной патологии и диагностировать большой спектр аномалий развития плода", - подчеркнули в министерстве.