За три года в Казахстане заключено более 100 договоров ГЧП в сфере здравоохранения на 52 млрд тенге

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today- За три года регионами заключены 111 договоров ГЧП в сфере здравоохранения на общую сумму 52 млрд тенге, сообщил сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.

По словам министра здравоохранения, на стадии проведения конкурсных процедур находятся еще 93 проекта, на стадии разработки - 83 проекта.

"Преимущественно регионами реализуются проекты по строительству и эксплуатации объектов амбулаторно-поликлинической службы, а также проекты по оснащению медицинской техникой", - сказал Е. Биртанов.

Для реализации проектов строительства амбулаторно-поликлинических и стационарных объектов предлагается использовать модель "сервисного ГЧП" с оплатой тарифа за медицинские услуги, а также контракты с возмещением инвестиций в случае передачи объекта в государственную собственность.

До конца июня 2019 года на основе актуализированных региональных планов развития будет утвержден Единый перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения РК до 2026 года. Министерством здравоохранения планируется внесение изменений в законодательство для реализации проектов ГЧП по инфраструктурной модели с учетом международного опыта. Также планируется создать Офис управления проектом в сфере здравоохранения и Единый оператор по реализации крупных инфраструктурных проектов здравоохранения с закреплением статуса на законодательном уровне (юридическое лицо).

В сфере образования, как доложила глава МОН Куляш Шамшидинова, на сегодня реализуются 271 проект государственно-частного партнерства, 90% реализованы посредством компенсации операционных затрат и лишь 10% через компенсацию инвестиционных затрат.

Основная доля проектов государственно-частного партнерства реализуется в дошкольной сфере.

"В результате с 2013 года количество частных дошкольных организаций возросло с 1045 единиц до 3640 единиц. По итогам 2018 года охват детей в возрасте от 3 до 6 лет составил более 95%", - отметила министр образования.

Таким образом, привлекая частный сектор, государство сэкономило порядка 615 млрд тенге, так как, чтобы охватить 307 тыс. детей, требовалось бы построить более 1 тыс. новых садов. В результате создания данных условий в Казахстане уже открыто 15 новых частных школ, что позволяет сократить дефицит ученических мест уже на 5 тыс. мест. До конца года еще будут открыты 18 школ.

В рамках государственно-частного партнерства в сфере технического и профессионального образования планируется передача в доверительное управление колледжей крупным предприятиям, а также развитие дуального обучения.

Кроме того, механизм ГЧП успешно применяется в строительстве студенческих общежитий. Уже в текущем году вместо запланированных 5 тыс. будут введены более 9 тыс. мест, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.





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