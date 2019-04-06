Заболеваемость корью в Казахстане преимущественно регистрируется среди непривитых детей - Минздрав

Астана. 19 ноября. Kazakhstan Today - С начала 2018 года в Казахстане зарегистрировали 26 случаев кори, 20 из них - среди детей до 14 лет, передает Kazakhstan Today.





В Республике Казахстан за истекший период 2018 года зарегистрировано 26 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 20 случаев (76,9%). Регистрация кори отмечена в Алматы - 15 случаев, Акмолинской и Жамбылской - по два случая, Северо-Казахстанской области - один случай, Астана - шесть случаев", - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК.





По данным ведомства, заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей. В очагах инфекции организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей, не привитых против кори.

Корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпаниями.





Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.





Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится дважды: первая в возрасте одного года и вторая в возрасте шести лет. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с краснушным и паротитным компонентом.





При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем его рекомендациям.





На евразийском континенте с 2017 года осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала 2018 года корью заразилось более 40 тыс. человек (в 2017 году ВОЗ зарегистрировала более 24 тыс. случаев кори, в 2016 году - немногим больше 5 тыс.).





В текущем году эпиднеблагополучие по кори отмечено в семи странах, где заболело корью более тысячи человек: Украина (более 38 тыс. случаев), Сербия (почти 5 тыс. случаев), Франция (2579), Италия (2020), Россия (1396), Грузия (1128), и Греция (2476).





Эксперты ВОЗ связывают распространение заболевания со снижением охвата иммунизацией против кори, и как следствие, снижением иммунной прослойки населения.





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