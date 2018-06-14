Заболевший менингитом 9-месячный ребенок из Актобе пошел на поправку

Актобе. 14 июня. Kazakhstan Today - В Актобе 9-месячный ребенок, госпитализированный с менингококковой инфекцией, пошел на поправку, сообщила руководитель департамента Комитета общественного здоровья по Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, малыша госпитализировали в отделение реанимации областной клинической инфекционной больницы 10 июня с подозрением на ОРВИ.

"Лабораторно у ребенка был подтвержден диагноз "менингококковая инфекция". Пациент проходит курс лечения. Состояние ребенка стабильное, в динамике отмечается улучшение. Родственники, контактировавшие с ним обследованы, результаты обследований отрицательные. За ними установлено медицинское наблюдение. Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - рассказала Беркимбаева.

С начала года в регионе зарегистрировано три случая заболевания менингококковой инфекцией.

"Все случаи пролечены. Благодаря своевременному обращению больных за помощью в медицинские организации, во всех случаях благоприятный исход. Были обследованы 180 человек, которые возможно контактировали с этими людьми. По результатам обследования, носителей не зарегистрировано. Из трех зарегистрированных случаев менингококковой инфекции лабораторно подтверждены два случая, в одном диагноз выставлен на основании клинических данных. Случаев менингококковой инфекции с летальным исходом не зарегистрировано. Ситуация стабильна", - цитирует Беркимбаеву Региональная служба коммуникаций Актюбинской области.

По данным Министерства здравоохранения РК на 09.00 14 июня 2018 года, с начала года в республике зарегистрировано 60 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 12 случаев с летальным исходом: в Алматы - 6 случаев, в Алматинской области - 3 случая, Южно-Казахстанской - 2 случая и Кызылординской - 1 случай. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК.

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