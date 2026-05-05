哈萨克斯坦与以色列领导人讨论双边关系前景

Фото: Akorda

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据阿克奥尔达总统府消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫与以色列总统伊萨克·赫尔佐格讨论了双边合作的发展。





卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫表示："今天我们还将讨论许多涉及双边经济关系的问题。我认为我们的合作潜力巨大，必须加以充分利用。"





以色列总统指出，在世界进入新的历史时代背景下，双边合作潜力巨大。他还对哈萨克斯坦决定加入《亚伯拉罕协议》并参与和平理事会工作表示欢迎。





哈萨克斯坦总统指出，《亚伯拉罕协议》为地区稳定以及激活经贸联系奠定了坚实基础。





国家元首表示："我们认为，加入《亚伯拉罕协议》的正式仪式可以在不久的将来在阿斯塔纳举行。"





卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫还指出，哈萨克斯坦有意在人工智能和数字化等重要方向上加强合作。





伊萨克·赫尔佐格则强调了两国间贸易额实现数倍增长的潜力。





以色列总统表示："我们有兴趣开通直航，这将为我们的商业和贸易关系产生积极影响。我们还打算继续扩大两国间的条约法律基础。目前，多项协定正处于筹备阶段，其中包括消除双重征税协定。"





双方还就当前的区域和国际热点问题交换了意见。会谈结束后，双方同意保持定期政治对话，发展各层级的接触，并共同努力将伙伴关系提升至全新水平。