Активист Бакытжан Бухарбай: выборы прошли на уровне США

Как уверяет Бакытжан Бухарбай, на участке, где он находился, голосование проходило без правонарушений благодаря внимательности наблюдателей.
Это был очень тяжелый день. Я внимательно наблюдал за процессом голосования и не допустил ни одного нарушения закона. Я боролся за каждый голос", - написал он в Facebook.
По оценке Бухарбая, на данном участке выборы прошли на уровне США.
На участке, где я был наблюдателем, выборы прошли чисто, могу утверждать, что они состоялись на уровне выборов в США. Пока приведу только цифры:
Явка - 32%
Токаев - 63,17%
Косанов - 23,36%
Еспаева - 4,89%
Ахметбеков - 1,79%
Таспихов - 0,83%
Тугел - 0,6%
Рахимбеков - 0,36%
Испорчено бюллетеней - 5%", - отметил активист.
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли выборы президента, по итогам которых Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. Международные наблюдатели за выборами президента Казахстана назвали прошедшие выборы демократичными и не обнаружили каких-либо значительных нарушений. Инаугурацию президента планируют провести 12 июня.
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