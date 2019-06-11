Активист Бакытжан Бухарбай: выборы прошли на уровне США

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Гражданский активист Бакытжан Бухарбай, который являлся независимым наблюдателем на избирательном участке №429 в Алматы, дал свою оценку прошедшим выборам главы государства, передает Kazakhstan Today.

Как уверяет Бакытжан Бухарбай, на участке, где он находился, голосование проходило без правонарушений благодаря внимательности наблюдателей.

Это был очень тяжелый день. Я внимательно наблюдал за процессом голосования и не допустил ни одного нарушения закона. Я боролся за каждый голос", - написал он в Facebook.

По оценке Бухарбая, на данном участке выборы прошли на уровне США.

На участке, где я был наблюдателем, выборы прошли чисто, могу утверждать, что они состоялись на уровне выборов в США. Пока приведу только цифры:

Явка - 32%

Токаев - 63,17%

Косанов - 23,36%

Еспаева - 4,89%

Ахметбеков - 1,79%

Таспихов - 0,83%

Тугел - 0,6%

Рахимбеков - 0,36%

Испорчено бюллетеней - 5%", - отметил активист.

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