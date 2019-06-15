Казахстан ратифицировал договор с Литвой о передаче осужденных лиц

Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера", передает Kazakhstan Today.
В соответствии с договором, стороны обязуются передавать друг другу лиц, осужденных судами сторон к лишению свободы или к которым применены принудительные меры медицинского характера, для дальнейшего отбывания наказания или прохождения лечения в государстве своего гражданства. Договором предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, и для отказа в ней.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, в этом году Казахстан ратифицировал Соглашение с Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц. Также в апреле Казахстан заключил договор с Республикой Корея о передаче осужденных лиц.
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