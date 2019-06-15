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Казахстан ратифицировал договор с Литвой о передаче осужденных лиц

14.06.2019, 17:30 6643
 
В соответствии с договором, стороны обязуются передавать друг другу лиц, осужденных судами сторон к лишению свободы или к которым применены принудительные меры медицинского характера, для дальнейшего отбывания наказания или прохождения лечения в государстве своего гражданства. Договором предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, и для отказа в ней.
 
Текст закона публикуется в печати. 
 
 

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