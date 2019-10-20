Развитие региона на основе равенства и открытости: участники форума сотрудничества "Китай - Центральная Азия" приняли итоговую декларацию

Наньнин. 19 октября. Kazakhstan Today - В городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района Китайской Народной Республики 17-19 октября прошел VII Форум сотрудничества "Китай - Центральная Азия" . Итогом мероприятия стало принятие декларации, в которой обозначены дальнейшие пути сотрудничества сторон, передает корреспондент агентства.

В форуме приняли участие представители различных кругов Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении и стран АСЕАН.

На панельных сессиях были обсуждены такие вопросы, как сотрудничество в области трансграничной логистики вдоль сухопутного и морского нового канала и электронной коммерции, совместное развитие умных городов, взаимодействие по применению системы спутниковой навигации, а также вопросы о роли женщин в реализации инициативы "Один пояс, один путь".

В декларации, принятой по итогам форума, отмечено стремление к взаимопониманию и взаимодействию между Китаем и странами Центральной Азии , Закавказья и АСЕАН по устойчивому развитию региона на основе равенства, открытости и взаимовыгодного партнерства.

Признавая богатые природные ресурсы, большие рынки, сильный научно-технический и инновационный потенциал и наличие других соответствующих уникальных условий в регионе, а также подчеркивая важность сохранения многосторонней системы торговли и формирования мировой экономики открытого типа, настоящий форум стремится органически сочетать международное сотрудничество в рамках Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути ХХI века, формировать эффективную платформу взаимопонимания и взаимодействия между Китаем и странами Центральной Азии, Закавказья и АСЕАН, внести вклад во всеобъемлющее устойчивое развитие региона на основе равенства, открытости, взаимной выгоды и общего выигрыша", - говорится в тексте декларации.

В итоговом документе также отражены озвученные на форуме инициативы. Например, инициативы о создании Альянса мультимодальных перевозок Китай-Центральная Азия, Сети сотрудничества Китая и Центральной Азии в области умного города, о совместной со странами Центральной Азии реализации проекта по расширению использования системы спутниковой навигации "Бэйдоу". В документе также отмечена возможность широкого применения этой системы спутниковой навигации в таких областях, как транспорт и логистика, сельское хозяйство, лесоводство, животноводство и рыболовство, умный город, метеорологический контроль, профилактика и ликвидация последствий стихийных бедствий, общественная безопасность, массовое потребление и т.д.

В декларации подчеркнут и вклад женщин в развитие и прогресс общества, в связи с чем участники мероприятия инициировали создание в странах Центральной Азии учебных центров по обучению и обменам между женщинами.

Участники мероприятия договорились об укреплении сотрудничества и стимулирования инноваций, а также выразили намерение о "достойной реализации всех договоренностей, достигнутых по итогам форума". Кандидатом на проведение следующего форума сотрудничества "Китай-Центральная Азия" стал город Ланьчжоу.

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