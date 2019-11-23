Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Установить прямое авиасообщение между Цюрихом и Нур-Султаном предложил президент Швейцарии Ули Маурер, передает Kazakhstan Today.

По итогам переговоров в резиденции "Акорда" Касым-Жомарт Токаев и Ули Маурер провели совместный брифинг для средств массовой информации, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана, высоко оценив вклад своего швейцарского коллеги в развитие двусторонних отношений, отметил, что переговоры прошли в духе взаимопонимания и доверия. Он заявил, что в политическом плане Казахстан рассматривает Швейцарию в качестве важного партнера в Европе и что страны разделяют общие позиции в вопросах региональной и глобальной повестки дня, в том числе по урегулированию конфликта в Сирии.

Главным элементом казахстанско-швейцарского партнерства Токаев назвал экономическую составляющую.

Уже сегодня Швейцарская Конфедерация является третьим по величине инвестором в нашу экономику и входит в первую десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана. За 15 лет объем швейцарских инвестиций превысил $24 млрд. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года превысил $3 млрд", - отметил президент Казахстана.

Глава государства сообщил, что в ходе переговоров стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать работу по диверсификации структуры товарооборота в пользу расширения несырьевого компонента и инвестиционного сотрудничества.

Нам нужны новые высокотехнологичные "якорные проекты". В Казахстане имеется большой спрос на создание инновационных производств, реализацию проектов в области высоких технологий, энергетики, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики", - сказал Токаев.

Он также указал на перспективность ряда совместных проектов, в частности, в сфере машиностроения, химической, пищевой промышленности, транспорта и логистики, туризма и охраны окружающей среды.

Кроме этого, учитывая статус Швейцарии как одного из важных финансовых центров мира, лидеры двух стран отметили наличие перспектив взаимодействия между Международным финансовым центром "Астана" и финансовым сектором Швейцарии.

Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны оказать всестороннее содействие швейцарским инвесторам, заинтересованным в проектах по открытию совместных производств в Казахстане с экспортом конечной продукции на прилегающие рынки.

Как известно, президент Швейцарии прибыл в Нур-Султан в сопровождении представительной бизнес-делегации, что предоставило хорошую возможность детально обсудить перспективы кооперации по многим направлениям.

Мы с большим вниманием выслушали интересные предложения швейцарских компаний. По всем выдвинутым инициативам казахстанские контрпартнеры проведут тщательный анализ", - заключил президент Казахстана.

В свою очередь, президент Швейцарии отметил поступательное развитие отношений между странами, в частности, в политическом и торгово-экономическом направлении. Он обратил внимание на важное геостратегическое расположение Казахстана, акцентировав внимание на роли нашей страны в реализации инициативы "Один пояс, один путь". По его мнению, Казахстан и впредь будет являться мостом, соединяющим Азию и Европу.

Помимо экономического компонента, Маурер предложил укреплять взаимодействие в сферах технологий, услуг, культурно-гуманитарных связей.

Нам необходимо установить прямое авиасообщение между Цюрихом и Нур-Султаном, потому что это будет способствовать сближению людей, их знакомству друг с другом. И в этом заключается основной смысл нашего сотрудничества", - подчеркнул президент Швейцарии.

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