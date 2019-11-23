Токаев: Казахстан будет поддерживать динамику взаимовыгодных контактов со Швейцарией

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Швейцарии Ули Маурер провели переговоры в расширенном составе, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, в ходе обсуждения Касым-Жомарт Токаев отметил высокую значимость двусторонних связей Казахстана и Швейцарии.

Выражаю уверенность в том, что ваш визит станет значительной вехой в развитии сотрудничества между нашими государствами. Это сотрудничество развивается по восходящей линии, и далее мы будем прилагать все усилия для того, чтобы поддерживать динамику взаимовыгодных контактов и в политической области, и в экономической сфере", - сказал глава государства.

Швейцария рассматривается нами как важный партнер. Поэтому мы говорим о необходимости поддержания динамики нашего сотрудничества", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Ули Маурер указал на ключевую роль Казахстана в развитии экономических и политических связей в регионе.

Казахстан для нас является мостом между Азией и Европой в различных отношениях как с политической, так и с экономической точки зрения. Ваша страна будет играть растущую роль в мире, в международном сообществе. Мы очень рады тому, что в лице Казахстана у нас есть партнер, с которым мы совершенно искренне и открыто можем напрямую обсуждать отношения между Азией и Европой и вносить совместный вклад в обеспечение взаимопонимания, укрепление экономических отношений между континентами", - отметил президент Швейцарии.

В пресс-службе проинформировали, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов в различных сферах, взаимодействия в секторе оказания финансовых услуг.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Ули Маурера имеет огромное значение для дальнейшего развития партнерских отношений и расширения возможностей взаимодействия двух стран.

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