Президент Швейцарии посетит с официальным визитом Казахстан

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Президент Швейцарии Ули Маурера посетит с официальным визитом Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"21-22 ноября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Республику Казахстан с официальным визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации – министр финансов Ули Маурер. В состав швейцарской делегации войдут представители бизнеса", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его информации, 22 ноября в резиденции "Акорда" запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах, в ходе которых планируется обсуждение состояния и перспектив двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

В рамках визита также предполагаются встречи Ули Маурера с руководством казахстанского правительства, выступление на "круглом столе" с участием деловых кругов двух стран.

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